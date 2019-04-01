【大人學】經營知識型網紅的3個定位與4個陷阱

文：姚詩豪

這個題目想寫很久了。

這些年有不少朋友，看著我跟Joe從寫管理文章的阿宅，逐步建立了每年服務數千學員，擁有20多位成員的「大人學」團隊，覺得「這真是門好生意」（借用MJ老師的梗），紛紛來問我訣竅。基於大人學樂於分享的精神，我就來說說我對於「知識型網紅」的看法。不敢說很客觀精準，只希望引發有這念頭的朋友一點思考。

說自己是「網紅」有點厚臉皮，這從來不是我的目標跟定位。我心裡的定位比較像是「以網路為媒介散佈知識的創作者」。既然我們不是在寫博士論文，還是簡單稱呼「知識網紅」吧！不管是專職還是斜槓，你若也想走這條路，尤其是創造「持續性」的收入，「角色定位」或者說「人設」，絕對是第一步要搞清楚的事。

以流行音樂舉例，大家比較容易懂。

我們大致可以把歌手分為3類：偶像派、實力派、實力派偶像。「偶像派」的主要武器是顏值、個人魅力；「實力派」則仰賴創作才華或唱功，至於「實力派偶像」則是兩者兼備。

當然啦，如果可以自由選擇，人人都想當「實力派偶像」。但那可是萬中選一，可遇不可求的。除了很少數人一出道就同時魅力／實力兼備（我心中的的例子是瑪丹娜、泰勒絲），多數人都是從「實力」或是「魅力」為起點的。例如陳綺貞、周杰倫、五月天一開始以實力為大家所知，後來逐漸成為我們心中的偶像。至於劉德華、蔡依林、SHE一開始則是偏偶像路線，後來實力也為大家認同。

我認為「知識網紅」的世界也類似，入行時最好有清晰的自我定位，走實力還是走偶像想清楚，才能穩健發展。之間的最大差異在於，你的「先期支持者」是基於你的個人魅力，還是你的創作成果？大家一開始是注意到的是你這個人，還是你的作品？

怎麼知道自己適合哪條路線？其實很簡單：你若真具備偶像級的魅力，你多半自己早就知道了。

我有位同學開藝人經紀公司，他告訴我，一個人上不上鏡頭，一眼就知道，能就是能，不能就是不能（當然有例外，但不多），我記得有次聽到王偉忠也講過類似的話。世界上或許真的存在「觀眾緣」這種東西，見多識廣的人自然知道群眾的喜好。

有個人魅力的知識網紅，當然應該多多露出，這時候你的專業知識就是味增湯裡的「柴魚片」：提味用的，不是主菜。像是主持人的謝震武，沒人會去深究他的法學素養，他自己也很少在節目中談法律（這點我認為他非常聰明），但律師的背景（柴魚片）讓他的個人魅力大大加分。

最近爆紅的「理科太太」也是。很多人把她拿來跟另一位知識網紅「囧星人」比較，說理科太太分享的內容錯誤百出，創業經歷可疑，而且還常常代言商品，跟老公曬恩愛，遠不及囧星人說書的內容紮實。但前者快速爆紅，名利雙收，後者卻連個幾千塊錢說書訂閱都中途鎩羽，只好回去當上班族，可見「台灣人的素養不高」。

我不認同「台灣人的素養不高」這樣的結論，這是拿蘋果跟橘子比，這兩位我前期就有追蹤，理科太太的人物設定本身就是重點，一登台就特別強調她顯赫的學歷還有智商，談的雖然是科學，但選題都非常大眾化，很容易引發討論（愛情生理學、有機食物真偽）。帥老公登場也很有話題，很明顯就是知識網紅中的偶像路線，「科學知識」不過是她的，沒錯，柴魚片。

而囧星人則完全不同（我不會說她不以個人魅力見長），但她的書評確實有料，光看選書就知道了，是真的愛求知的人會選的書。此外，有製作過影片的就會知道，她的內容是經過細膩企劃甚至考證的，絕不是隨便翻翻書就直接上來講。在我看來囧星人絕對是知識網紅中的「實力派」，而理科太太則明顯偏「偶像設定」。

歌壇中某位偶像派爆紅，某位實力派沒能紅下去，就說聽眾的品味很差，這當然太武斷。這世界很多元，我們固然需要偶像顧眼睛、聊八卦，但也需要實力滋養。但如果知識網紅本身在「角色自覺」跟「商業模式」上沒調教好，經營就難以持續。

我的觀察是，偏偶像路線的人，大眾關注的是這個「人」的一切，用途在於「八卦」題材。偶像必須不斷製造話題，刷新大家的關注，甚至負面話題都好過沒有話題，基本上是在滿足人們「看熱鬧」的心態。所以當網民出現對理科太太一些負面質疑時，她其實變得更紅，代言也更多了。甚至連一些平常沒在追蹤知識網紅的人，都開始搜尋理科太太，這對她的商業模式（商品代言、公關露出）絕對有幫助。

但如果你進這行是基於你對知識分享的熱情，那請優先專注在「用你的創作來感動人，而非你的個人事務」。因為走上實力派路線，主要是服務「看門道」而非「看熱鬧」的需求。既然你的前期粉絲看重的是你的內容，他們自然具備一定的品味與要求，只要你內容很好，他們就會一直來，慢慢產生信任，接下來就會發自內心地推薦給身邊的人。紅的過程通常很緩慢，但也很紮實，實力派通常不像偶像派一夕爆紅，但好處在他們生命週期較長，有一群長期跟隨你的粉絲支持，甚至能成為終生的事業，基本上就是歌壇常青樹──「費玉清」與「江蕙」的模式。

但對實力派的知識網紅來說，有個陷阱要特別留意，那就是「急於變現」。

亞馬遜創辦人曾問股神巴菲特：「你的投資哲學那麼簡單，為什麼這世上很少人能複製？」股神回答：「因為多數人都不願意『慢慢致富』。」

這些年每次有朋友問我們的發展路徑，我都毫無保留地分享，但總結到今天，當中最認真的一位，也只寫了6篇文章就沒下文了。人們總以為，成功背後一定有「竅門」，正所謂「一針頂破天」，這我完全理解，就像我當年也曾買過Jordan的球鞋，阿格西的球拍，還留過貝克漢的鬍子......

我深信，偉大的創作者（至少一開始）都不是為了錢，而是一種創作的慾望（金庸）。創作本身就會帶來自我的認同、分享的喜悅、還有完成一件作品的成就感。老實說，創作這檔事兒，滿足自己的成分多於滿足他人。創作的熱情會催生出好作品，好作品會帶來粉絲，粉絲進而為創作者帶來回報與支持，這是一種很棒的、兼具創作與商業的循環。除非創作者「急於成名」或「急於致富」，才會毀了一切。

急於成名或變現的陷阱，大概觀察到這幾種前兆，這是我跟Joe幾乎天天用來警惕自己的，在這裡也跟各位分享：

第一種，作品初為人所知後，急著轉換為「偶像派」，專注媒體露出，創作質量下降，新粉絲尚未聚集，舊粉絲卻高速撤場。

第二種，作品成功，於是創作者自信爆棚，大力放送與作品毫無關聯的主觀意識（如政治、階級、性別議題），惹毛群眾甚至既有粉絲。

第三種，急著變現，在產能不足或沒有團隊奧援的情況下就進入訂閱模式。收了鐵桿粉的訂閱金，但後面稿件壓力爆表，無法貫徹承諾。

第四種，太在意短期回報，追逐市場潮流，不斷切換議題，導致專業品牌形象難以累積，群眾的印象含糊。

以上4點，都是「創作者的自我定位」與「粉絲對創作者的定位」產生嚴重落差造成的。簡單地說，就是粉絲愛的是你的作品，而不是你本人，結果本人跑出來做了違背作品風格的事，導致粉絲一哄而散。

我個人還是非常看好「知識網紅」這個領域。既然網路帶來一個「去中心化」的環境，讓一般人無需出版社、電視台、廣播頻道，都可以分享自己的知識與經驗，甚至幫助到特定族群，並帶來商業利益，為何不試試看呢？所以我常鼓勵身邊有志創作的上班族與學生，一定要投入創作，大方分享。但請記得莫忘初衷，好好享受創作本身帶來的美好，讓創作者與粉絲間的關係逐步加溫到沸騰──千萬別急著開鍋蓋，或是宰了會下蛋的母雞。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航