家長們對性平教育的問題可能不在課程內容，而是為什麼要這麼焦慮？

文：張翊（清華大學社會所碩士生）

從去年公投，「性別平等教育」的內容被熱議，很多家長陷入焦慮：學校怎麼可以教這種東西？為什麼台灣教育變成這樣？家長們開始有許多抗議行動，激發許多衝突發生，很多人都因此第一次上了街頭，更不用說在家中的爭執不斷發生。不過，這篇文章不談課程，想談一個更根本的事情：為什麼家長不曉得自己孩子在學什麼？而且還很擔心這件事？

你的孩子不是你的孩子？

台灣因為歐美國家的產線外移，配合政策而有了經濟起飛，社會在進步，個人好像也要進步：「過更好的生活」成為一個世代的集體期待，約從1950年後出生的人，都相信著只要努力未來會更好。念書、工作、結婚、生小孩、退休，只要好好努力、一切順順利利。但為什麼努力到了現在，生活變得這麼困難？家庭成了一個痛苦的空間？每天盯著孩子寫作業，但還是覺得自己不夠了解他？會對他在學校的生活感到恐懼？自己是不是做得不夠多？

一個最主要的原因，就是「好好努力、一切順順利利」這種想法根本就是迷思，它有兩個問題，一個是過度的自我中心，沒辦法看到其他人、環境、社會、政策的影響。我們都知道「結婚是兩家的事」，卻還覺得「維持家庭幸福是個人的責任」，尤其是女人的責任，另一個是我們對「順順利利」的想法實在太單調，無法包含任何的意外，我們會覺得這種人生是自我實現，但其實這不過是社會的標準人生。看似很有個性的事情只是讓自己變成普通、無聊的人。

當我們開始問「為什麼我的孩子變成這樣？」反覆質疑的時候，其實不是孩子怎麼了，也不是教育怎麼了，而是「你想要你的孩子變成怎樣？」出了問題。

什麼是長大？「適合」的教育應該是什麼？

台灣現在還非常流行美國在1950年左右提出的心理學，如Piaget、Erickson，這些心理學家在公民課本、家政課本、親子雜誌、師資培育都非常常被引用，這些心理學家的共通特徵就是將人生看做是有「階段」，但過了快要70年，台灣竟然還在流行這些理論？1950年美國才正在戰後重建，工業重新復甦，現在已經邁入全球化，工業衰退的時代，我們對人生、家的想法卻沒有改變，這其實是非常不健康的事情，用舊觀念看新事情當然會看不懂、會誤會。

年齡並不是一致的標準，同齡的人並沒有相同的能力、相同的想法，心理學家是通過「分析」來得到知識，而分析的對象會影響影響理論結果，台灣流行的心理學知識都是從美國傳遞而來，和現實有很大的落差，例如1950年的美國人壽命很少超過60歲，但現在的台灣70幾歲已不稀奇，這空白的十年根本沒有被分析到，而這十年還可能讓前面的階段有所延長，甚至創造新的階段，這些事實顯示這些理論根本就過時了。而且，這些理論通常有嚴重的男性中心偏見，完全沒有呈現女性被職場排擠、在家必須負擔龐大照顧責任的生命經驗。

或許會說：「那我們不看Piaget、Erickson就好」，但如果不是很熟悉心理學理論，我們很難判斷日常閱讀的媒體、親子雜誌中，那位侃侃而談的作者夠不夠認真，是不是光會包裝過時的心理學理論？更何況，理論之所以是理論而不是真理，就代表它需要「驗證」，理論幫助我們了解，卻不能告訴我們答案。

然而，過時的東西影響力卻十分龐大，這些心理學家創造了一種教育觀念，就是「每個人有『適齡』的學習過程」，包括適合的方法和適合的內容。這種觀念放在台灣尤其諷刺，我們熟悉的教育體制，幾乎都是仰賴那些1950年的美國心理學建立起來的，台灣心理學界仍還在努力創造本土理論，還在努力的意思就是說：還沒有。

年齡不是一個客觀的事物，就像你的生日要過國曆、農曆？年齡要算實歲、虛歲？這些事情在學習和成長過程，都不是重要的事，只有算命的時候才有關係；每個7歲大的人對課本的了解不可能完全一樣，學習成就的差距都是社會造成的，不是年齡造成的；學習是很複雜的事情，沒辦法說「幾歲該學什麼」這麼簡單。從學數學來舉例就很好理解：不會加減乘除，就不可能了解未知數的解法，並不會因為心理學家說人在10歲時數理智能發展成熟，小孩生出來10年後就自動會算未知數，這是很明顯的道理。所以我們才需要教育，需要老師，需要家長。

「教」、「學」就是一件不自然的事情，事實上，「學不學得會」和幾歲的關係不大，你之前學過什麼關係才大！所以真正的「適合」絕對不是「適齡」，真正的「自然成長」絕對不「自然」，在台灣的心理學家完成理論之前，陪伴孩子成長就是一件沒有捷徑的事情。要認真聽孩子的話，要從他不會什麼教起，不會的東西都有學的必要。只有教學不力的人會放棄檢討自己的教學方法，而推給「他還不夠成熟」這種理由。

可是，真正的問題不是不願意了解孩子，而是「願意但不能夠」。

家長的焦慮，還是性別不平等的社會問題

結婚是兩家的事，但顧家是媽媽的事，這是台灣仍然根深蒂固的性別不平等，我們身邊一定都有很多個因為結婚、生小孩而離開全職工作崗位的女性，但非常非常少認識因為結婚、生小孩而離開全職工作崗位的男性，這源於國家的社會福利太不健全，許多教養、照顧工作都必須由家庭承擔。而為了養一個家，讓裡面的成員活得下去，往往是薪水低、兼職工作的人放棄工作，那就會是女性。這個過程都經過個人的理性評估，但卻是性別不平等。

顧家、養小孩都是花掉非常多時間的事情，要抱、要哄、維持環境清潔、準備三餐（營養無毒）、打疫苗、小孩感冒還要陪著感冒（可怕的傳染力）。孩子成績不好要煩惱、沉迷手機要煩惱、交不到朋友要煩惱，問題很多，但最可怕的是很多人（尤其男性）都認為家庭主婦是輕鬆又不務正業的工作。好不容易到了小孩上小學，早上有了空閒，問題才剛要開始。

熟悉的家庭景象是，孩子上學，爸爸工作，媽媽開始獨力承擔家庭轉型的任務，她想要學習新事物，繼續陪伴孩子成長，卻因為之前帶小孩時被迫封閉在家，跟不上時代變化，跟不上流行、漸漸和孩子沒有了話題，想要享受休閒卻又擔心被先生碎碎念（很多已婚女性仍沒有獨立持有財產），「當媽媽」對女性而言成為可怕的心理災難，但「當爸爸」往往沒什麼太大的轉變，因為爸爸做的事情在孩子上學前後都是工作而已，他的家庭角色沒有調整。

依照台灣教育改革的速度，「孩子上學學什麼？我為什麼不曉得？」這件事情再正常不過，絕大多數的父母和子女都有20歲以上的差距，但台灣的課程調整（無論解嚴前後）都是10年一調，近年調整的週期還有縮短的狀況。所以，孩子上的小學和自己的小學至少相差了兩輪，那這改變能不大嗎？但為什麼在這個時代這種焦慮會爆發出來？因為我們的觀念還太陳舊，還要承擔整個台灣社會在工業社會累積的性別不平等代價，甚至要面對在當代的國家捲入全球市場所引發的財政危機，家庭、親子關係的維持必定會變得越來越困難。

接納無知，克服教養的災難

或許家長們對「性別平等教育」有許多焦慮，但問題可能不在課程內容，而是為什麼要這麼焦慮？其實是我們對「成長」、「學習」的想法都出了問題，還有整個福利政策、經濟體制對家庭的箝制，性別不平等的秩序，使得教養成為一種左右為難的災難。

孩子上學學什麼？我為什麼不知道？其實這些問題都不一定要有答案，我們很難打破社會結構，我們也很難一眼辨識迷思。但我想提醒所有家長：我們還有不知道的權利。

無法理解孩子是常態，也不需要時時刻刻拿著「不知道」為難自己。前面提到「適齡」的迷思，它會讓人搞不清楚自己的孩子，其實會在不知不覺間有了自己的見解，會覺得「國小生」很單純，「國中生」很叛逆，「高中生」會懂事。但這都是自我安慰的話，國小生也可能很叛逆，家長也不需要等到高中才開始要求懂事，這大概是每個人都心知肚明的事。何不接受它呢？「了解孩子」絕對不是聽別人的意見就以為自己知道了，還要誠實的對待孩子。一個好的教養、好的親子關係來說，理論永遠比不上眼前孩子的意見和需求，試著相信它是真的，它會發生。孩子就是在你眨眼的時候長大了，讓他自己去學吧。

性別平等教育就是希望從小學習，企圖改變性別不平等的社會，如果家長有興趣，何不跟著孩子一起學習？或許有個機會了解為什麼自己會變成這樣，了解自己絕對不是件壞事吧。

就像一般人不會質疑學校教微積分太難一樣，對性別平等也不需要雙重標準，希望每位家長都能從適齡的魔咒中解放，肯定自己孩子有成長的空間，也讓自己有生活的空間。如果真的期待教育「適合」，我們應該讓知識有機會在老師、專業人員的陪伴下建立起來，而不是覺得某天他自然就會曉得了。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀