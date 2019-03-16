名字註冊商標後，鄧紫棋還能叫「鄧紫棋」嗎？

文：蔡敦盛（實習律師）

據報載，知名歌手鄧紫棋（原名：鄧詩穎）與所屬音樂公司鬧不和，由於該音樂公司已在中國將「鄧紫棋」註冊為商標，專用權期限至2025年10月，這使歌迷們十分緊張，擔心未來雙方拆夥後，鄧紫棋可能無法繼續使用「鄧紫棋」的藝名從事演藝工作，過去心血將付諸東流。這件事雖然發生在中國（查了一下臺灣的經濟部智慧財產局商標檢索系統，「鄧紫棋」在臺灣並未被申請註冊為商標），不過還是讓人感到好奇，假如一樣的事情發生在臺灣，鄧紫棋還可不可以叫「鄧紫棋」呢？

依《民法》第19條規定：「姓名權受侵害者，得請求法院除去其侵害，並得請求損害賠償。」一個人的名字作為個人標誌及與其他人區別的表徵，是個人人格的表現，姓名權作為一種人格權，受到《民法》明文保障，而且不論學理或實務判決都肯認，受《民法》所保護的姓名並不限於戶籍登記的本名，即使是藝名、筆名或簡稱，只要可以用來具體辨識、特定，都在姓名權的保障範圍。鄧紫棋自出道時起就使用這個藝名至今，並具有一定知名度而為廣大粉絲們所知悉，藝名與人產生緊密連結，具有一身專屬性，哪怕這個藝名是音樂公司取的，也不能輕易剝奪鄧紫棋繼續使用這個藝名的權利。

縱使音樂公司依《商標法》第30條第1項第13款但書、第35條第1項規定，在取得鄧紫棋本人同意後，已向智慧局申請將「鄧紫棋」註冊商標，成為該商標的權利人，充其量也只是取得「鄧紫棋」的商標使用權，可以將該商標使用在以行銷為目的之商業活動上；音樂公司作為商標權人，即使要排除他人侵害其商標權，範圍也應限於他人將「鄧紫棋」作為商標使用的情形，而非漫無限制。

依《商標法》第36條第1項第1款規定：「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之『姓名』、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，『非作為商標使用者』，不受他人商標權之效力所拘束」，這種情況即構成商標的「合理使用」（fair use），以避免商標權人權利濫用，換句話說，雖然音樂公司預先將「鄧紫棋」註冊取得商標權，在雙方結束合作關係後，基於姓名權（人格權）的正當行使，鄧紫棋還是可以合理使用「鄧紫棋」這個藝名，未必因此就認為有不法侵害到音樂公司的商標權。

回到實際案例，雖然音樂公司是在中國申請註冊商標，但參考過去發生的類似案件，就算真的進入訴訟程序，中國法院的判決結果對實際使用藝名的演藝人員仍相對友善，所以各位粉絲們也不需要太過悲觀，未來還是很有機會看鄧紫棋用「鄧紫棋」的名字，出現在大家面前「Get Everybody Moving」的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航