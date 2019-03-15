普天同慶！圓周率日 Google Cloud 員工用雲端運算刷新「π」紀錄

昨天 3 月 14 日除了是白色情人節，在歷史上更是「圓周率日」（Pi Day），對於數學家及科學家，計算圓周率的數值一直是項挑戰，無限不循環 π 是個無理數，隨著電腦誕生，數學家開始以電腦計算π的數值，從最初幾百個小數位增至數千個數百萬。就在昨日，日本 Google 員工 Emma Haruka Iwao 計算出的圓周率「π」刷新世界紀錄。

身為 Google Cloud 開發者的 Emma 計算出 π 後的 31,415,926,535,897 位數，打破 2016 年由瑞士物理學家創下的 22,459,157,718,361 位數之紀錄。

從 12 歲開始對這個無理數深深著迷，Emma 為了計算 π ，小時候就曾經下載了一個程式來計算，在大學時她更受遇上 π 世界紀錄保持人 Daisuke Takahashi 同樣生於日本的他給 Emma 許多技術上的建議，對 Emma 來說是相當大的鼓勵。

計算 π 最大挑戰是需要大量的記憶體和儲存容量來計算，透過 25 個 Google Cloud 虛擬機使用名為 y-cruncher 的應用程式，Emma 的計算​​需要 170TB 的數據才能完成 ，170 TB究竟有多大？大約是整個美國國會圖書館印刷館藏的數據量。

透過虛擬機，整個計算過程大約需要 121 天才能完成。得利於 Google Cloud 基礎架構使服務器保持運轉，一旦有出現故障或任何中斷，一切就化為烏有，最後能成功計算出來，不只是 Emma，整個 Google Cloud 團隊都感到相當欣慰。

對於 Emma 如何使用 Google Compute Engine 計算 π 的技術細節有興趣的讀者，可前往 Google Cloud Platform 部落格查看。

核稿編輯：Mia