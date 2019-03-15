用物聯網提升企業生產力，加速實現智慧製造

當製造業苦於應付勞動力高齡化、法規遵循與收入減少等重大挑戰，物聯網（IoT）能有助於改造工廠並重新設計生產流程，為業者解決問題、提升效益。目前，許多製造商都開始運用可聯網的智慧機械設備，來設計最有效率的生產流程，以減少停機、優化性能。藉由物聯網技術應用，製造商的客戶得以提高生產力並獲取更高收益，對產品的滿意度也隨之提升。

打造智慧製造模式，從被動反應到主動預測問題

當機械發生故障或意外離線的情形，生產往往便隨之停擺，不但導致生產力降低，也會浪費更多成本。過往，工廠管理者無法得知設備何時開始運作不佳、甚至何時完全關閉。要找到故障的根源，通常必須透過反覆試驗（trial and error），因此，排除故障問題總是曠日費時。

然而，在智慧製造的時代，運用科技蒐集數據並處理資訊，工廠管理者不但得以即時查看現場所發生的情況，更能掌握在不遠的將來可能發生的情況。藉由這些詳細的資訊，管理者還可以主動調整員工班表、生產目標，或者是告知客戶必須延遲出貨等等，讓製造流程更為順暢。

透過附有感測器的聯網設備，客戶可以提升整體的生產效率、設備性能和獲利能力。微軟結合人工智慧運算功能的感測器，能夠蒐集每台機械的即時資訊，包括性能、溫度和速度等；而 Azure IoT Central 更會檢核由大量工廠蒐集而來的歷史資料，確認有無潛在性的問題，並決定是否發出警告信號。

舉例來說，若設備運轉速度低於正常速度，Azure IoT Central 能夠對比即時資料和歷史資料，找出最有可能導致故障的原因，並傳送警報給技術人員。甚至，還可以立即聯繫具備特定專業知識的員工來到作業廠區，並帶著須更換的特定零件和正確的維修工具。再也不須浪費寶貴的時間，找到確切的問題和須更換的零件，接著才有辦法實際進行維修。透過這套智慧的物聯網系統，技術人員可以快速安裝新零件，設備及整個生產線也能快速恢復正常運作。

為達到提升效率、性能和獲利率等目標，企業在開發附有感測器的聯網設備時面臨了許多困難。例如洛克威爾自動化公司（Rockwell Automation）就發現，遠端監控設備是一項非常耗時且具挑戰性的任務，但在使用 Microsoft Azure 連接設備後，便可以查看即時性能資訊，更能在事故發生前主動進行維修保養。

此外，微軟合作夥伴控創科技（Kontron S&T）最近還利用 Microsoft Azure 開發了 SUSiEtec 邊緣運算平台。這是一種端到端（end-to-end）的物聯網解決方案，企業能夠藉此使用 Microsoft Azure IoT Edge 服務，整合並構建可擴充的邊緣運算架構。SUSiEtec 平台架構彈性十足，企業無論在任何地方使用多少設備，都可以不斷變化資料分析的發生位置，便於管理分散式的物聯網設備系統。

微軟 Azure Sphere 整合服務，確保物聯網數據安全存取

使用物聯網創建未來工廠，代表在工廠網路及系統中有許多外加的網路存取點，受到網路攻擊的可能性也大增，因此設立安全的網路是第一要務。一般來說，工廠管理者通常是使用行動裝置來存取物聯網數據，這也會形成更多的存取點。微軟 Azure Sphere 服務可以將物聯網數據無縫整合到 Azure IoT Central 中，保護所有的物聯網數據存取、感測器與聯網設備。在終端硬體中加裝實用的軟體，您的工廠將受到遵循資訊科技（IT）驗證標準及最新操作科技（OT）的網路安全防護。

朝未來工廠邁進，首先必須要確認您想透過物聯網設備達成什麼樣的目標。下一步則應盤點數據來源，透過識別所有潛在的數據來源和相關的數據類型，來確認哪些是有價值的資料。接下來，您還需要提取包含預期行為和錯誤紀錄的數據，為建立穩健的預測模型奠定基礎。

初步確立邏輯後，下一步就是建置模型，進行反覆測試，找出哪種模型最適於預測元件故障的時間。您可以直接將模型應用於即時操作環境，透過觀察即時串流資料在真實環境下如何運作，獲得新的啟發，並據以採取行動，調整維護流程、系統與資料來源，最後將模型新增至 Azure IoT Central 中整合操作。

邁向智慧製造，快採取下一步行動

您準備開發屬於製造業的物聯網解決方案嗎？報名參加 2019 年 3 月 28 日星期二的微軟網路研討會「從被動反應到主動預測：製造業中的物聯網」（Go from Reaction to Prediction – IoT in Manufacturing），時長一小時，深入了解如何創建安全且易於整合的物聯網設備，並獲取更多關於 SUSIEtec 邊緣運算平台的資訊，為製造業量身訂製可靠且便於控管的物聯網解決方案。