不放飲料或餅乾，美國小學設置「自動販賣機」把書本當獎賞

編譯：陳慧敏

美國有些小學開始加設圖書兌換機，這台自動販賣機裡面不放糖果、飲料和餅乾，而是擺放童書，遵守規定的學生，可以拿到老師發的代幣，投幣把書免費帶回家。

美國小學沒有一體適用的英文教科書，更沒有所謂的制式「課文」，老師多半透過自製的英文講義和補充教材，帶領學生寫作和學習英語，為了學習英語，學校鼓勵學生大量閱讀童書和兒童文學，這些書不被認為是「課外書」，它是增強閱讀力的重要機制。

為了打造閱讀習慣，美國小學通常會與學樂出版集團合作，每半年舉辦一次童書特賣會，鼓勵家長和學生買書，校方也會在現場擺放老師購書清單，讓家長買書回贈給老師，學樂出版集團也建立回饋機制，老師因為班上學生購書而獲得點數，可以兌換新書。透過這機制，老師可免費獲得書源，建立班級的閱讀區，在閱讀課引導學生讀書，或指定閱讀功課，孩子把書帶回家，親子共讀。

購書受限家庭經濟能力，不過，圖書兌換機是透過募款方式，讓孩子透過行為表現，免費獲贈新書，享受閱讀，能夠實現更平等的受教權。

CNN報導，美國佛羅里達州的烏瑪提拉（Umatilla）小學日前載歌載舞，師生共同歡慶校園擁有一台書本兌獎機。

烏瑪提拉小學校長德懷爾（Dianne Dwyer）說，孩子們只要能遵守老師規定，就能從老師手中賺到學校發行的校內貨幣，累積到一定「金額」，可以去跟學校圖書館員換得一枚代幣，到圖書兌換機投幣，就能把自己喜歡的書免費帶回家。機器內的圖書部分經由募捐、部分經由學校募款購買，每本大概價值0.5美元。

紐約水牛城的一所小學也裝置了圖書兌換機，這台圖書兌換機除了跟學生獎賞掛勾，學校每個月都會隨機的挑選幼兒園（四歲，prekindergarten）到四年級的學生，使用學校圖書館，然後再給每個人一個代幣，讓孩子自行挑書帶回家。

這所小學的副校長羅賓森（Unseld Robinson）說，這台圖書兌換機由校方募款三千美元購置，裡面放置價值一千美元的新書，期待這台機器激發學生的閱讀興趣，讓學生和家長都愛上閱讀。未來會繼續透過募款來補充書源，耕耘學校直銷通路的學樂出版集團也捐了一些書。

這台圖書兌換機的選書題材很寬廣，包括：恐怖主題的兒童暢銷系列《雞皮疙瘩》、描述古怪小女孩的冒險故事《長襪皮皮》、搞笑有趣的《內褲隊長》、描繪四名在美國太空總署工作的黑人女性，爭取到工作權和人權的歷史書《關鍵少數》，以及童書經典《查理與巧克力工廠》。每本書都會標示閱讀適合年紀，方便讀者選讀程度適合自己的童書。

羅賓森指出，閱讀要從小扎根，孩子的閱讀量沒有達到預期，因此透過設置這台圖書兌換機，把書本當獎賞，鼓勵孩子在校園或回家，都能享受閱讀。

除了美國公立小學之外，美國部分公立圖書館也設置自動借書機。報導指出，加州橘郡的富勒頓（Fullerton）公共圖書館就在當地火車站，放置借書機，民眾可以用圖書館卡去借閱書籍，選書以暢銷書為主。圖書館希望在無法設置分館、資源匱乏的「文化沙漠」區域，運用自動借書機，服務更多當地人口。

資料來源：CNN、Ocregister

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航