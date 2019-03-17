專訪吳念真：我寫作時總想傳達一個理念——「人是良善的」

文：犁客

「到了一個年紀，」吳念真說，「閱讀真的變成非常非常非常簡單的一件事。」

吳念真拍廣告、演舞臺劇、當導演當編劇，大家幾乎都忘了，他剛退伍、白天工作晚上唸大學夜間部的那段時間裡，連得了三年「聯合報小說獎」——初入藝文界時，現今人稱「吳導」的吳念真，身分是「作家」，「閱讀」是他從小開始就有的興趣。

「初二的時候，老師出的暑假作業，是《卡拉馬助夫兄弟們》讀後感，讓我非常痛苦。」吳念真聊起一個難忘的經驗，「首先，這套書厚厚的上下兩冊，七十二塊，當時我爸爸一個月的薪水才三十塊出頭，雖然媽媽會幫我，但我根本不敢向家裡開口。我有個親戚，因為有隻眼睛看不見，所以沒辦法進礦坑工作，他專門幫礦場挑礦坑裡用的頂梁木，很粗的相思木，從山下扛到山上。我說我去幫他扛，一根八角，心想一天如果扛四根，扛二十幾天就差不多有錢可以買書。結果第一天我就覺得，靠北這實在太重了。」

出身瑞芳礦區、考進第一志願基隆中學，吳念真在鄉里間算是個出名的孩子；礦長看他扛著梁木，覺得莫名其妙，詢問之後，決定贊助書款，條件是吳念真讀完書後要把內容在講啥轉述給礦長聽。但是「有了書錢還是沒法子買書，因為買書得坐車去基隆市區，如果坐了車，錢就不夠了，所以得託人幫忙。」

請託過程比想像的更為曲折。有的人去市區是為了帶孩子看醫生，無暇再去找書店，有的人答應幫忙，結果臨時忘了書名；還有的人願意幫忙、也記得書名，可是非但沒買書，回鄉後還把吳念真罵了一頓——因為那人發現作者杜基妥也夫斯基是「露西亞」，也就是俄國人，擔心買了會惹禍上身。「最後是一個寄藥包的年輕人答應幫忙，他真是個好人，為了幫我買書，他隔天得從侯硐再爬一次山到我們那裡去。」

書買到了，能讀能寫的時間剩下不多，吳念真趕緊讀書，接著頭痛地發現：自己看不懂這書在寫什麼。「撐了好幾天，我硬著頭皮去找礦長，說書買到了，我也讀了；」吳念真說，「礦長說我知道啊，我每天經過你家都有看到；我說但是我看不懂啊。我原來的想法，是要把書還給礦長，結果礦長說：你們老師告訴我，這是世界名著，你這十幾歲小孩如果讀懂就天才了；書先放你那裡，等你看懂了，再告訴我裡面寫了什麼。」

雖然礦長相當大度，但吳念真的麻煩並未結束——因為看不懂《卡拉馬助夫兄弟們》，但得交一篇讀後感給老師。吳念真左思右想，決定乾脆把買書的過程寫下來，文章最後老實承認：雖然書買到了，但我看不懂。

開學過後幾天，老師走進教室，叫所有同學起立，「『你們這些傢伙自以為考進第一志願、是知識分子，結果做假騙人』老師破口大罵這類東西，連什麼『士大夫之恥是為國恥』都罵了。」吳念真解釋，「老師說他選這本書的原因，就是他也看不懂。但同學們為了交作業，有的去抄資料，有的找圖書館的大哥哥幫忙，所以老師很生氣。唯一獲准坐著、沒有被罵的只有我。結果一下課，同學們都跑來看我到底寫了什麼。」

人生沒有什麼時間可以浪費嘛！

吳念真認為，「閱讀」在到了一個年紀之後會變得簡單，有幾個原因。

「一個是年輕時聽說哪本書很厲害，就覺得要去讀一下，有時讀起來痛苦得要死，還是會撐著讀完，不然好像很浪費。」吳念真笑著，「但是有些年輕時讀不懂的東西，一個年紀之後再讀，人生經驗比較多了，就會懂了，不會讀得那麼吃力。而且年紀大了之後，也不會有什麼非要讀完不可的堅持——讀了開頭不喜歡，就覺得啊算了算了不要讀了，不是有沒有浪費買書錢的問題，是年紀到了就會明白：人生沒有什麼時間可以浪費嘛！」

而且，年紀大了，閱讀時想的面向可能就會多一點。「例如我後來重讀黃仁宇的書，書裡談到蔣介石，沒有什麼道德批判，」吳念真舉例，「年輕時讀到那些，只會覺得啊你就在幫掌權者講話嘛！但後來重讀就會想到，其實黃仁宇是從歷史的角度在看那些事件，沒錢的時候要接受誰的支援、要先發薪水還是先買武器，當時的情況就是有很多無奈的妥協。」

年輕時的想法不見得全是錯的，但多點面向，對世界的看法就會更多元完整；「況且雖然剛說小時候看不懂《卡拉馬助夫兄弟們》，但讀另一本俄國小說《靜靜的頓河》就覺得很好看，當時這是禁書；」吳念真說，「四大本，作者肖洛霍夫不像杜斯妥也夫斯基這樣一直跳出來說話，而是鉅細靡遺地描述故事細節，哪支軍隊在哪個地方哪個季節做什麼寫得清清楚楚，那時沒有太多電影可以看，小說家就會設法用文字呈現整個畫面，用文字在拍電影。」

怎麼會想過我要去拍廣告？

當年剛發表小說沒多久，吳念真就接到電視台的電話，問他有沒有興趣寫劇本。「他說我的小說幾乎就是劇本了，角色場景都有，對白很流利；」吳念真說，「其實我寫的故事大部分是我親身經歷過的、或者是我聽過的事，如實地寫。我不會寫三百字描述月光是怎樣怎樣，我自己讀到這類作品時也不是說就覺得不好，而是覺得大概就是我笨、讀不懂。所以我喜歡的作家也都是這樣的，黃春明啦、陳映真啦，都是這樣。」

從編劇慢慢變成導演，透過演員表演出來的結果自然可能與創作時不盡相同。「有時就是一個角度怎麼弄都不對，他就做不到你想要的那個樣子，電影和戲劇畢竟不是小說，它是一整個團隊，得要所有的人都有能力配合才能達到標準。」吳念真說，「不過有時也會有比預期更好的狀況，演員一個眼神，比你原來想像的還屌，那就是合作時才會獲得的結果。」

有時找不到合適的演員，自己又符合角色需求，吳念真就乾脆親自上場。「所以演舞台劇啦、配音啦，都不是原來自己想做的；」吳念真苦笑，「從前怎麼會想過我要去拍廣告？但工作有需要，我就會認真做啦。而且我又是學會計的，如果拍攝一直不順利，我就會覺得不合成本，浪費了時間嘛。所以我的職業就亂七八糟呀，啊人家給你機會做，就認真做，啊人家覺得你做得不錯，就繼續做了。」

一些美好豐富的時刻

新書《念念時光真味》裡，吳念真提到自己已經喪失了嗅覺，「有一回按錯微波爐的時間，然後忘了，我太太跑過來說怎麼有怪味，才發現東西焦掉了。」嗅覺會影響味覺，「所以現在吃菜沒什麼味道，主要吃個口感，煮菜也沒什麼樂趣，尤其像在爆香的時候，東西放下去，啊，那些氣味統統聞不到，氣死人；」吳念真笑道，「不過也有個好處，就是幫小狗撿大便時不會覺得臭。」

吳念真認為，每條街道有自己的氣味，每個季節有自己的氣味，無法再感知這些味道是種損失，所幸記憶仍在。「我現在還是早上喝咖啡、工作時喝茶，聞不到香味了，可是身體仍然記得那種感覺；」吳念真說，「而且這也是我覺得『閱讀』帶來的另一個好處，就像黃春明那篇買魚的故事。」

黃春明的短篇〈魚〉描述小孫子到山下工作，回程時替阿公買回一條魚，不料途中掉了。小孩子覺得阿公不相信他，在阿公百般安慰下仍哭了出來，而覺得孫子夾雜不清的阿公最後也發起火來，抄起扁擔打孫子。孫子逃出家門、阿公邊追邊罵，孫子大喊「我真的買魚回來了」，在傍晚寂靜的山間，祖孫倆一起聽到山谷的回音，「——真的買魚回來了。」

「這樣的故事會提醒你，讓你想起自己人生中的某些境界，不，說『境界』太假掰了，說『狀態』吧；」吳念真更正說法，「你會記起一些已經遺忘的人、事或心情，發現自己以為的平凡人生裡，也有過一些美好豐富的時刻；你會讀到一些自己想過的、體會過的，但不知道怎麼表達的情緒，居然被作者很精準地寫出來。這是閱讀時很重要的收獲。」

2019年蒞臨台北國際書展的外國作家當中，包括吳念真欣賞的德國律師作家馮．席拉赫，不過吳念真沒有趁機與他見面，「有時看到那些很厲害的作者，我都不知道該和他們說什麼；」吳念真說，「像有一次在美國書店，正好遇見卜洛克的簽書會，他先朗誦一段新書的內容，然後就開始簽書；我跟著排隊，輪到我時，我說我來自台灣、很喜歡你的書，然後就不知道要說什麼了——想了半天，才對他說：『我喜歡你寫一個人在一個城市裡的寂寞』。」

閱讀最重要的就是讓人覺得有樂趣呀！

事實上，光是從吳念真隨口說出的購書往事當中，就有許多這樣的元素——對「俄國」懷有某種恐懼、還有業務挨家挨戶「寄藥包」的年代，以及老師關於教育的想法、學生對於作業的應付、困頓年代裡孩子想方設法完成作業的過程，還有不同的人際情感——都能讓人憶起自我生命當中，一些掩藏在過往塵埃下方，小小亮亮的回憶。

「記憶就是你的人生啊；」吳念真說，「閱讀可以提醒你，一個人的人生沒有想像得那麼單薄。」

不過，總有人認為閱讀人口日漸減少，「每次有人問我為什麼，我就說台灣天氣太好——好天氣大家都會出去玩啊，你看那個俄國冷得要死，大家才會在屋裡讀那麼厚的小說嘛，哈哈；」吳念真大笑，「有次去國中演講，老師問我要給學生讀什麼來培養閱讀習慣，我就說讀金庸啊！因為很好看嘛，閱讀最重要的就是讓人覺得有樂趣呀！」

用文字、用影像，吳念真持續地講故事，他的故事或許有往昔現實的苦澀，但仍會充滿幽默（例如《多桑》），或許呈現鄉村住民的知識水準不高，但沒有嘲弄的姿態（例如《太平天國》）。有人認為吳念真的作品有時太過訴諸情感、缺乏現實控訴（例如一直以勞動階級為主角的保力達B廣告），吳念真的小說與散文當中，也的確鮮少出現完全負面的角色。

「我不會用故事去講什麼人生道理，我就是寫我知道的；」吳念真想了想，「但我寫作時總想傳達一個理念，那就是：人是良善的。」

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本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航