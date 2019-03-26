5種「口糞傳染型」性病：出現哪些症狀時該特別留意？

文：KingNet國家網路醫藥編輯部

在衛生條件不佳的環境下，經常大肆流行著許多口糞傳染型疾病。在70年代，因為餐具的清潔不確實，當時政府為了遏止A型肝炎的盛行，推行使用公筷母匙以及用完即拋的免洗筷，替代重複使用的塑膠筷。因著衛生條件的改善及疫苗的推廣，A型肝炎盛行率下降至每年平均100例。但2016年5月份新聞發布表示A型肝炎罹患率激增，並提醒A肝患者應用公筷母匙、避免生吃貝類、生蠔、避免危險性行為、舔肛型性行為......除了A型肝炎以外，還有哪些疾病是屬於口糞傳染型性病呢？

有關口糞傳染型性病，請見以下介紹。

一、A型肝炎

A型肝炎是由A型肝炎病毒引起的高度傳染性肝臟感染疾病，該病毒是導致炎症並會影響肝臟功能的幾種肝炎病毒之一，潛伏期約15～60天。輕度A型肝炎不需要治療，大多數的感染者會完全恢復，且沒有永久性肝損傷，但有些病患則會發展成嚴重的猛爆性肝炎而死亡。

大部分感染A型肝炎的患者無明顯症狀，部分感染A型肝炎的患者，會在感染病毒後的數周出現下列症狀：疲勞、腹瀉、低燒、關節疼痛、食慾不振、劇烈瘙癢、輕度頭痛、體重減輕、黑尿（深色尿液）、噁心、嘔吐、皮膚或眼白變黃（黃疸）、黏土色的排便（淺色糞便）、腹部疼痛或不適，特別是在末節肋骨的右上側（由肝臟引起）。

二、阿米巴性痢疾

阿米巴性痢疾是由稱為痢疾阿米巴（Entamoeba histolytica）的單細胞寄生蟲所引起的疾病，雖然任何人都可能罹患這個疾病，但最常見是生活在衛生條件較差的發展中國家民眾身上，但亦可能因危險性行為而感染。

在大部分的情況下，寄生蟲生活在人的大腸中並不會引起症狀，但有時寄生蟲會侵入大腸組織的內層，而引起出血性腹瀉、胃痛、痙攣、噁心、食慾不振、膿腫、發燒。在極少數的情況下，甚至會蔓延到其他器官，如：肝臟、肺、腦，嚴重恐致死亡。

三、賈第氏滴蟲感染症（Giardiasis）

賈第氏滴蟲感染症是由一種名為賈第氏滴蟲（Giardia lamblia）的寄生蟲引起的腸道感染，依據美國疾病控制與預防中心（CDC）的報告，賈第氏滴蟲感染症遍布全球，尤其在缺乏衛生條件和水質控制差、過度擁擠的發展中國家，這種寄生蟲感染情況更為常見。另外賈第氏滴蟲感染症可通過危險性行為傳播，例如：無保護的肛交。

有些人感染賈第氏滴蟲並不會出現任何症狀，而有症狀的人，通常是在感染賈第氏滴蟲後的1～2周出現症狀，常見症狀包括：疲勞、噁心、腹瀉、富含油脂的糞便（greasy stools：腸胃道失去正常的消化代謝功能）、食慾不振、嘔吐、腹脹、腹部絞痛、體重減輕、胃腸脹氣、頭痛、脫水。

四、隱孢子蟲病（Cryptosporidiosis）

隱孢子蟲病是一種高度傳染性的腸道感染，經由接觸單細胞寄生蟲小隱孢子蟲（Cryptosporidium parvum）而引起的疾病。小隱孢子蟲寄生在人類和其他動物的腸道中，並通過糞便排出。

依據美國疾病控制與預防中心（CDC）的報告指出，隱孢子蟲病每年影響約75萬人，而大多數人會在幾週內恢復，沒有嚴重後遺症。然而，對於嬰幼兒或免疫系統較弱的人（如愛滋病患者）來說，感染可能特別危險。隱孢子蟲病常見的症狀包括：水樣腹瀉、噁心、嘔吐、胃痙攣、發熱、胃疼痛、脫水、體重減輕。

五、志賀桿菌病（Shigellosis）

又稱為桿菌性痢疾（bacillary dysentery）、細菌性痢疾。志賀桿菌病是由於志賀氏菌感染，而引起的一種食物中毒，通常會發生在衛生條件較差的發展中國家，屬於重大的公共衛生問題。另外對於日托兒童、囚犯、國際旅行者、男同性戀、感染人類免疫缺陷病毒（HIV）的人，感染的風險也會增加。

志賀氏菌感染的症狀通常在感染後的3天～1周開始出現，常見的症狀包括：腹瀉（帶有血絲或黏液）、噁心、嘔吐、發熱、腹痛、胃和腹部痙攣、裡急後重（Tenesmus，即使腸子裡什麼都沒有，仍有需要去洗手間的感覺），症狀輕微的患者，大約一周即可痊癒。但若出現脫水症狀（口乾、嘴唇乾燥、頭暈）、高燒，須盡速就醫治療。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航