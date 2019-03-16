使用「葉黃素酯」卻引用AREDS 2實驗做宣傳，有根本上的科學瑕疵

最近網路上葉黃素突然非常的火熱，畢竟現在大家的目光都長時間被3C綁架，兩顆眼睛的運動量比兩條腿還要多，所以這類營養品受到大家的重視也是很合理的。

韋恩對葉黃素的研究也超過5年以上，看到最近有些產品評比的文章對葉黃素有所誤解，尤其是游離型葉黃素與酯化型葉黃素之間的誤會大了，韋恩希望先分享有關它們的正確觀念給大家參考。

什麼是葉黃素？

葉黃素是植物產生的一種天然色素，顧名思義，在植物界提供了黃橙的色彩。深綠色的蔬菜丶南瓜丶胡蘿蔔等蔬果，還有如金盞花的花瓣裡面，都有豐富的葉黃素。它屬於類胡蘿蔔素家族的一員，所以屬於油溶性，與大家比較熟悉的維生素A丶胡蘿蔔素有很接近的親緣關係。它具有相當好的抗氧化能力，而且發現眼網膜會特別地保留丶吸收它，所以近來又有人叫它「眼睛的維生素」。

葉黃素酯不等於葉黃素

葉黃素在自然界中有2個來源，一個是以原本的葉黃素型態存在，這就是一般所謂的「游離型葉黃素（free lutein）」，另一來源是葉黃素加上了長鍊脂肪酸的「葉黃素酯（lutein ester）」，這也就是一般所謂的「酯化型葉黃素」。科學上來說，酯化型葉黃素是不精確的說法，韋恩寧可比確精確的叫它「葉黃素酯」，因為在科學上，這兩個根本是不同的物質，就像國中理化學過的乙酸乙酯，我們不會認為它等同於乙酸（醋酸）。

有關葉黃素酯與游離型葉黃素，以下3點要特別注意：

食物裡主要是游離型葉黃素：自然界中葉黃素酯與葉黃素確實都存在，但是存在食物中多數都是游離葉黃素，葉黃素酯主要存在花裡。

葉黃素酯含葉黃素只有二分之一：葉黃素酯因為接上了脂肪酸，所以分子量大約是游離葉黃素的2倍，換句話說，等重的葉黃素酯與游離型葉黃素來比，葉黃素酯只含有游離型葉黃素一半的葉黃素含量。所以在原料市場上，同濃度的葉黃素酯原料，每公斤價格大約也只有游離型葉黃素的一半左右。

人體內只有游離型葉黃素：葉黃素酯確實可以吃下去後，經過人體酵素作用，切斷脂肪酸，然後釋放出葉黃素來。葉黃素再經過血液循環搬運到黃斑部丶神經系統。所以人體裡找得到的葉黃素，都是游離型葉黃素，這也是被認為對人體有機能性的型態。

葉黃素酯與葉黃素的吸收力比較

葉黃素酯需要酵素作用才能吸收，游離型葉黃素不需要。那對對吸收力有沒有差別呢？

有學者為了了解這個問題而做了人體實驗，分別使用游離型葉黃素與葉黃素酯，在換算服用相等葉黃素劑量28天之後，發現血中葉黃素含量的結果，葉黃素組比葉黃素酯組高了20％，而總吸收量（Area under curve）葉黃素組也比葉黃素酯組高了17％。

目前針對葉黃素的功效，幾乎都是引用自美國官方贊助的AREDS 2實驗結果。這項針對退化性黃斑部病變的研究，配方的主要一部分就是使用了葉黃素（10毫克）和玉米黃素（2毫克），這也被絕大多數葉黃素產品的設計引為圭臬。只是這裡特別要注意的是，AREDS 2實驗使用的是游離型葉黃素而不是葉黃素酯，韋恩認為使用葉黃素酯的產品，卻引用AREDS 2實驗做廣告宣傳，有根本上的科學瑕疵。

韋恩認為葉黃素與葉黃素酯並沒有絕對的優劣，只是以科學上來說有很大的不同，宣傳上也不能互相混肴，廠商有責任弄清楚自己用的是什麼，然後盡義務告知消費者。消費者也要思考自己追求的，究竟是價格丶名氣丶含量或是品質？

本文經韋恩的食農生活授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航