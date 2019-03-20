《這些皇帝很有事》：東漢桓靈二帝有多糟？一個當扒手、一個愛裸泳

文：夜觀天花板

劉志，一個全天下都是他的皇帝，居然愛偷。從小就手腳不乾淨，到了做皇帝病症加重後，經常去大臣家偷東西。

文武百官：「唉，陛下今天又來偷東西了。臣的保險箱到底是藏起來不給陛下偷呢？還是該不藏讓陛下偷個盡興？」

劉志最後把文武百官家都偷了個遍。

有一次，劉志微服私訪，進一家茶肆喝茶，卻無意中聽見隔壁桌聊天聊到皇上。劉志豎起耳朵聽。

「這年頭，不僅豬站在風口上能飛，連陛下都能做賊偷到大臣家裡去了！」

「哦，真的？」

「真的，除了×××家，陛下全都偷了個遍！」

「哦，那就是說陛下不敢偷×××家了？」

「嗯，應該是不敢。」

覺得怎麼這對話的發展有點跑偏……

但劉志覺得對話一點問題都沒有，他悄悄在心裡憋了股氣：「哼，說我不敢偷×××，那朕今晚就去偷×××，讓你們瞧瞧當今皇上的手段！」

晚上，劉志就換上夜行衣，把臉一蒙，穿上夜行衣，奔×××府中去了。他很熟練，隨身還帶了綁有鐵錨的繩索，往上一拋，牢牢勾住院牆。劉志順著繩索攀上，翻牆，爬下，去偷。

結果被府中守衛發現了，大喝一聲：「是誰？」

接著燈火亮起，四面八方湧出好些家丁，都拿著大棒子，過去把劉志按住一頓亂揍，劉志大喊救命：「你們都找死！找死！快住手，朕是皇帝！」

大臣×××也披衣夜起，上前查看，聞聲扯下劉志蒙臉的黑布，一瞧，是皇上，連忙下跪，口裡說些不知陛下駕臨，開恩恕罪之類的話。

院子裡嘩啦啦跪了一大片。

鼻青臉腫的劉志站起來，滿臉都寫著不開心。

×××：「陛下來府中也不打聲招呼？」

劉志：「打招呼那還能叫偷嗎？」劉志哼哼完，也沒怪大臣，覺著今天被打，是自己偷技不精，然後跟×××打招呼，過幾天再來偷。

大臣只好小心翼翼把劉志送回皇宮，然後囑咐下人，下次陛下來偷時，不要攔他。

劉志就這麼不顧一切地放縱自己，無時無刻不找樂子。到了三十六歲，他的身體就因透支扛不住了。那時候醫術也不行，沒得救，一命嗚呼。後宮佳麗五千人的劉志，竟無一子嗣——世界上最多妻子的男人，竟沒有兒子。

那怎麼辦呢？大漢江山得有人繼承啊。這時候竇太后（劉志死了，竇妙升級太后了）就從宗室裡選了劉宏做繼承人，這便是漢靈帝。一位真正沒救的熊孩子。

靈帝也賣官鬻爵，但全是用於自己享樂，直到死都一直在賣官，搜刮財務為己用。當時有人勸他：「天下財物都是陛下的，何必還分公和私？」劉宏不聽——因為他精神也有問題，根本就是個變態。

首先，劉宏拿著一部分搜刮過來的錢，給自己修了一千間大別墅；然後做園林設計，綠色的苔蘚要覆蓋在臺階上，渠水環繞，種植一種叫「夜舒荷」的荷花，一莖有四蓮叢生，白天收起葉子，夜晚才展開葉子。

劉宏在這池子裡脫光衣服游泳，還給園子賜名「裸泳館」。活脫脫一位暴露癖。

十四歲以上，十八歲以下的宮女，都被強制濃妝豔抹，去裸泳沐浴。沐浴完混著各種化妝品的水最終流到河渠裡，劉宏覺得很香，叫河渠「流香渠」。

搜刮過來的錢，第二部分被用在了cosplay上。注意：不是劉宏自己cosplay，是投資給別人cosplay，他負責看。

劉宏在後宮仿造了街市，各種商店、攤販一應俱全。嬪妃cos成賣東西的商人，賣劉宏搜刮來的財物。太監cos 成買東西的顧客，宮女們扮演耍猴的、賣場的……總之就是天橋風雲。劉宏自己則混跡其中，在集市裡走來走去，觀看商人們飲酒作樂，賣家同顧客吵架鬥嘴，甚至打架。大家鬧得越凶，劉宏的偷窺欲越滿足，心裡越開心。

哦，對了，他還精心挑選了四頭驢進宮，每天駕車遊覽——一開始是讓車夫駕車的，後來全變成親自駕駛驢車。大家以為這是新流行，上行下效，京城官員一夜之間全都駕驢車上班。驢價暴漲，那時候炒驢比現在炒房還賺得多。

「是歲帝作列肆於後宮，使諸辨女販賣，更相盜竊爭鬥。帝著商估服，飲宴為樂……又駕四驢，帝躬自操轡，驅馳周旋，京師轉相放效。」

大家都沉迷在驢車潮流中，而Fashion Boy劉宏則對驢車失去了興趣。呵呵，那都是去年的流行了！過氣了！朕要是再駕驢車那還不被嘲笑。

劉宏開始迷狗，吸狗（編註：著迷地吸狗的味道）。

他給狗打扮了一番，戴著進賢冠、穿著朝服、佩著綬帶，搖搖擺擺上了朝。狗是小短腿，玉階還蹦不上去。

劉宏拍掌大笑：「哈哈，666，好一個狗官啊！」

文武百官都覺得被指桑罵槐了，但又怒不敢言。

「又於西園弄狗，著進賢冠，帶綬。」

玩完狗，劉宏將興趣轉移到雞上。他在裸泳館北側修了一座雞鳴堂，裡面放養許多隻雞。每當皇帝長醉不醒，太監們就爭相學雞叫來喚醒他。雞音遠比海豚音吃香。

後來，劉宏對雞失去了興趣，雞叫都喚不醒他了。太監們重新想了個法子，把蠟燭都扔到一個地方，深夜裡閃閃的光亮。劉宏覺得好玩，這才願意醒來。

估計腦子有坑，他覺得這光是神光，就在太監扔蠟燭的地方蓋了個祠，名叫「餘光祠」。

劉宏死得挺早的，也是年紀輕輕，二十一歲就去了。和劉志不同的是，他有留下個兒子。這便是被董卓、曹操依次玩弄於鼓掌間的漢獻帝劉協。

大漢王朝早已山河日下，瀕臨滅亡。所以，留與不留，又有什麼分別？

書籍介紹

本文摘錄自《這些皇帝很有事：嚴謹史實X趣味八卦，中國最有梗的歷史猛料》，高寶書版

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作者：夜觀天花板

中國歷史上網紅皇帝們的奇葩病症

根據可查的史實，抖出一本正經的冷幽默！

太子看了沉默，公主看了會流淚，才發現自己老爸腦子有洞！

如果古代也有蘋果日報、壹週刊，這些皇帝個個都能上頭條。

本書介紹了十八個最有特色的皇帝，以幽默詼諧、風趣幽默的語言來解讀，深度研究皇帝們的奇葩病狀，像是強迫症、拖延症、自戀狂、貓奴……等，揭開你未曾見過的皇帝的另一面，還原一個真實、鮮活、與眾不同的奇葩王者。

本書特色

1. 網紅皇帝們」的奇葩病史大公開

一提到「皇帝」，很多人想到的詞便是：霸氣外漏、高高在上、冷漠高貴、萬人敬仰……NONONO，其實這些是我們對皇帝的偏見，真實的他們可都萌萌噠！沉迷工作無法自拔的雍正，改名字上癮的唐玄宗，cosplay鼻祖漢靈帝……這些你從未見過的皇帝的另一面，將生動出現在本書中。

2. 輕學術，迎合大眾歷史閱讀新需求！

本書選取了大耳熟能詳的「網紅皇帝」，也有一些著名的「瘋子皇帝」，以考究嚴謹的態度，顛覆正史的枯燥無趣，給讀者帶來不一樣的閱讀體驗。

3. 古人很潮系列書系，當下流行病症專業解讀。

沒個病哪裡能說自己當過皇帝。

以「強迫症」、「拖延症」「擼貓成癮」等引發全民大探討的流行病症作為切入口，腦洞大開、趣味十足！

Photo Credit:高寶書版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航