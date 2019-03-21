《之間：誠品創辦人吳清友的生命之旅》：我這輩子最長的休假，是在加護病房度過的

文：吳錦勳

心臟崩壞

誠品黑暗苦撐的那幾年，各方挑戰接踵而來。先是九二一大地震重創台灣經濟，緊接著二〇〇一年九月，納莉風災來襲，誠品敦南、台北車站等店幾乎全數「泡湯」，損失慘重。誠品一度面臨跳票危機，最後吳清友以誠信擔保，獲得銀行諒解而展延驚險過關。

當公司最困難時，連幾十萬、百萬，他都跑得很辛苦。吳清友被現實圍困，他必須挺住一個寬大的胸膛，小心翼翼去護衛理念的火苗，壓力交疊之下，二〇〇一年他身體承受不了，第二度緊急送醫。

在醫院裡覺醒

一天深夜，正當吳清友準備就寢時，後背深處傳來一陣無法形容的痛。不願承認，但不得不意識到心臟又發生狀況了。

吳家斜對面就是消防隊，救護車剛好待命在旁。在家人的協助下，他被火速送到新光醫院，他的救命恩人洪啟仁恰巧時任新光醫院院長。檢查之後，確定主動脈正在剝離。經驗豐富的洪院長，和主治醫師林佳勳研究，決定用藥物取代外科手術。他們先以藥物降低血壓、減弱脈膊，讓內部的裂口可以自然結痂癒合。

這是一場與時間賽跑的競賽。為強迫穩定休養，吳清友被迫躺在加護病房中，一待整整十七天，無法處理業務、不能見訪客、致虛守篤，形同閉關。出院後他有感而發寫下：「我這輩子最長的休假是在ICU度過的，面對存在、面對生命、面對自己最深的探討，我們可以把病痛視為上天的恩賜，把它當作一個老師、一個朋友，透過疾病，這是一個人最寧靜、最坦誠、最深思的時刻。」

後來他公開演講的很多想法與領悟，大都是這段期間省思來的，「我在病房待得時間很久，很多思緒、很多反省。我最清楚的感覺是沒有懼怕。我想，人最深的覺醒不是在寺廟或教堂，恐怕是在醫院裡。所謂苦難生智慧，煩惱即菩提，於我真實不虛。」

出院之後，他跟好友「雲門舞集」藝術總監林懷民吃飯，對他說：「我對這場病覺得很滿意，認真想一想，上天已經給我兩次bonus。因為我的心臟病，兩次都曾經很危險，要走就走了；如果還留在世上，還有機會享受生之喜悅，那可能是上天認為我的人生功課還沒修完，我還得做事。」

然而，對洪肅賢來說，卻無法像吳清友在大病一場之後還說「很滿意」，而且還要加緊腳步做事。她真心覺得自己的丈夫「好可憐」，終日忙成這樣，忙到了最後什麼都沒有，好可憐；甚至接連身體又再度搞垮，也好可憐。她在擔憂和矛盾中，充滿深深的不捨與同情。

用情太深、太執著

Photo Credit: Essolo @Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 誠品台中中友店

回到公司經營上，吳清友的種種堅持，從做生意的角度來看卻可能是一種「盲點」。最慘的時候，誠品有位股東提醒他：「吳清友你不要再執迷不悟了！書店明明賠錢，為什麼不關？」

事後，他自剖，之所以如此「執迷不悟」，一方面認為一個地方有家誠品本身就有意義，因此仍想努力改善營運，救亡圖存。他想，「這些青少年來看書，即使不買，也總比去吸毒或飇車要好吧？書店如果關掉，那小孩子要讀什麼？」

另一方面涉及他無法表明的情感因素，每家店都是嘔心瀝血打造的，「好像自己好不容易生了孩子，父母再怎樣辛苦也不會因缺錢，就將心肝寶貝拿去賣掉，對吧？」

有一回，誠品的票就要到期了，資金完全沒有進來，隔天只能面對跳票了。吳清友正在煩惱著，在家中走過來走過去，再走回來走回去。過了好一會兒，他看太太準備睡覺了，忍不住對她說，「阿洪啊，我很羡慕妳，這時候妳怎麼睡得著？」洪肅賢看他一眼，沒好氣地說，「如果現在不睡，明天怎麼有力氣面對事情？」

歷經ICU長假之後，吳清友再怎麼樂觀，仍會想到自己有什麼萬一，必須為誠品預做設想。他甚至列出心中理想的接手人選及條件，寫了一些名單，一度考慮要把誠品，轉手。

說到「轉手」，吳清友頓了一下，都堅持了十三年，談到敏感的問題，他顯得吞吐遲疑，「……不光是賠錢，我還有非常多憂心，很多牽腸掛肚、很多惦念、很多無奈。我被部分股東誤會，母親的身體也不好，我總有一種無法喘過氣的感覺……」他緩緩說：「這一年，我一共哭了四次。」

吳清友過去在人前從不示弱，，哭更是一次都沒聽說，何況「四次」！

有次，他被某家跨國企業負責人恭維誠品做得很成功，足堪台灣之文化地標等等。他聽了之後，未露半點喜色，卻一反常態說：「這輩子當老闆的，都是不曉得上輩子造了什麼業？」像是在叩問又似嘆息。

Photo Credit: 誠品提供

私密的「幸福加油站」

未改裝前的敦南誠品二樓咖啡店，面向書店出入口，有一張類似吧台的長桌。吳清友若心情不好，便會來到這裡，坐下來，看著進出書店的人們出神。他見讀者們滿足的笑容，輕快的步履，竟而油然生出一種「值得」之感。他的安慰來自讀者笑容的迴射，因而感到同樣被賜福了。

這個小小天地，就是他私密命名的「幸福加油站」。

吳清友深信，人沒有道理失去希望，失去希望甚至是一種罪惡，「其實那時候，我大概都是在自我安慰。畢竟大部分來逛書店的人，大抵不會太憂鬱，他們的容顏，彷彿繼續鼓舞著我，讓我認為自己所做的事，是正確的。每當心情不好的時候，我便喜歡到這裡。」

那幾年，如果到敦南誠品，很大機率會看到二樓咖啡廳長桌最左邊的位子上，端坐一位長者，全身白衣、白頭髮、黑眼鏡，嚴肅而近乎悲愴的臉，像被蠟封住一般，寬大的肩膀壓著無形的千斤萬擔似的，眼神盯著前方，整個人放空，維持一種「入定」的姿勢。

只是想要自由

女兒從英國留學回來後，開始在英文報社工作，每天採訪寫作，但總覺得工作非興趣所在。吳清友在文化界影響力廣大，一直希望介紹他的朋友給她，她感到父親的影子無所不在，深感壓力。工作一段時間之後，她很迷惘，於是又興起再度留學的念頭，她說：「也不是真心想念書，其實我根本不知道我自己真正想要做什麼，就是想盡一切努力要逃開他和他的影響力。」

申請了學校之後，吳旻潔跟吳清友約在敦南誠品咖啡館見面。一坐下來就巧遇建築師友人姚仁喜，他還說：「你們父女感情真好，還一起喝咖啡啊！」

殊不知，她正抱著跟老爸攤牌的決心哩。

吳清友當時正處在經營誠品的低潮，她感到這一天的老爸很安靜，籠罩在一種低抑的憂鬱中，她丟出已經申請到學校的震撼彈，準備好迎戰。吳清友聽後淡淡地說：「好。可是妳要答應我一個條件——」吳旻潔心想：「你們商人就是這樣，總是喜歡談條件。」她以為他即將質問「妳確定真的要出國？」或「再去讀冊敢好？」

但出乎意料的是，吳清友和緩地提出他的條件：「妳不必太用功念書，也不要擔心錢，就盡量去各地方旅行……」還特別強調：「人在三十歲之前，可以過些從容的生活，是很難得的。」

她本準備重拳反擊，卻打向軟綿綿的虛空。不知為何整個談話過程，吳清友一直滿淡然的，總是「是喔！」「好啊！」「可以呀！」「不錯啊！」甚至沒有問她要讀什麼。

原本做女兒的非常想逃離父母，逃離被安排、逃離所有熟悉的環境與人脈……。可是當她發現自己都安全了，得到的比預期的還要多，篤定卻感到心虛，「當妳要的東西全都得到時，妳可以全部都拿嗎？妳可以就這樣拿嗎？」她自問。

他們陷入一陣空洞的、無以為繼的沉默。她換回到女兒的角色，嘗試想轉換氣氛：「啊你嘞？公司最近怎麼樣？」

吳清友口氣索然，「啊，就一樣啊——」之後，她突然冒出一句連自己都沒有料到的話：「不然我去你公司試試看好了。」這完全不是她心中的劇本。更奇怪的是，吳清友也不驚訝，「可以啊！」劇情忽然來到一個很平靜的轉折，他也很平靜的接受。

第二天，吳清友發現女兒沒有改變主意，這件事才開始變成真的了。

一場意外

洪肅賢曾經多次問女兒，要不要進公司幫爸爸的忙。吳清友倒是完全沒有給她任何壓力，父女倆甚至從來未曾坐下談談未來的規劃，人生要走什麼路？

吳清友真心要女兒自由地飛，他不強迫、不暗示、不建議、安排。外人看來，似乎覺得吳清友要女兒接班的方法「很高竿」，其實完全是一樁意外。

二〇〇四年四月，吳旻潔進入誠品，以「特助」身分在吳清友身邊見習，在外人來看，或許是對父親辛勞的不捨，或對誠品使命的承擔。但是，她之後曾對父親剖析自己：「我覺得人好奇妙噢，你真的要什麼，有時是在你真的得到之後，才知道你其實不是要這個。我後來才發現我要的不是再出國，而是選擇的自由。」

之前有那麼一次，吳旻潔在聽了父親描述誠品的經營狀況之後，一時熱血沸騰說想試著到誠品工作看看。可是當天早上她起床後，居然莫名感到胃痛頭昏、渾身不對勁。那天上午她蹲坐在佛堂的階梯上，打電話向老爸說不去了。她感受到父親的失望，「當時，我下決心以後絕不能再隨便開這種口，如果我下次承諾了，就一定要做到。」

這次，吳旻潔守住了諾言，也改變了她的人生走向。在誠品任職後十天，吳清友寫下一張感性卡片送她「但請隨緣、隨心、適性！」可以感覺他自己都還不太相信，也開始意識到接下去女兒是認真的。

書籍介紹

本文摘錄自《之間：誠品創辦人吳清友的生命之旅》，天下文化出版

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作者：吳錦勳

生命是一種探索，可以超越得失。舉凡病痛、失敗、賠錢，都是「探索」的過程和風景，你的付出就是你的所得。——吳清友

吳清友，一個出身鄉野漁村的孩子，在貧瘠的土地上靠天吃飯，學習過程滿是挫折。他非名門望族，亦無傲人學位，但面對生命的無常、苦難與病痛，仍持續精進自我，豐厚強大的心靈。

九○年代初，房地產讓他賺飽了荷包。卻在同時，要命的心臟病險些奪去他的生命。大病初癒，他思索著生命的意義與奮鬥的目標，為了實現他對善、愛、美的嚮往，以及對自我生命的探索――創立「誠品」，並經歷了長達十五年的虧損。然而他無怨無悔，期待將誠品打造成台灣最傲人的文化資產，並踏出台灣，成功將誠品帶往海外……

他曾言：「誠品未必需要我，但我的生命需要誠品。」經營誠品的所有挫折與挑戰，都是其自我的許諾與完成。他深信：「人的一生，都應為自己相信的美好價值而無怨無尤！」

本書是關於——誠品創辦人吳清友的生命與心念、追求與探索。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航