紐西蘭最黑暗的一天：2座清真寺遭掃射，已知49死20重傷

（中央社）紐西蘭總理阿爾登今（15）日表示，基督城2座清真寺發生的大規模槍擊案，並稱這是「恐怖攻擊」，目前累計已造成40人死亡、超過20人重傷。她說，這起事件令紐西蘭陷入國家史上「最黑暗的日子」之一。（編按：New Zealand Herald報導，截至當地時間晚間9時，警方確認死亡人數已達49人。）

紐西蘭第三大城市、南島第一大城基督城（Christchurch）市中心今天下午發生嚴重槍擊案，多位槍手分別持槍進入光明清真寺（Al Noor）與林伍德清真寺（Linwood Masjid）掃射，4名犯嫌當中有一名女性，一名凶嫌還透過社媒進行17分鐘的犯行直播。

《紐西蘭廣播電台》（Radio New Zealand）援引一名在清真寺內的目擊者報導，他聽到槍聲，至少有4人倒地，現場「到處都是血」。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，目擊者潘尼哈（Len Peneha）說，他看到一名黑衣男子在當地時間下午1時45分左右，進入位於基督城市中心的阿爾諾爾清真寺（Masjid Al Noor），然後聽到數十聲槍響，接著人們驚恐奔出清真寺。

住在清真寺隔壁約5年的潘尼哈說，槍手將一把半自動步槍丟在他家的車道上後，逃離現場。他還說：「我看見到處都是死者。」

紐西蘭警察總長布希（Mike Bush）說：「基督城發生槍擊案，情況嚴重且不斷有新的發展。」「警方正盡全力因應來控制局面，但仍處於極度高的風險環境中。」

媒體報導槍擊案可能由白人至上種族主義者所為，紐西蘭電視台引述現場目擊者的說法，槍手由清真寺大門進入，寺內民眾紛紛由後門逃離，有的躲在車底下或跳離圍欄。紐國警方已派員警戒護奧克蘭（Auckland）市內的所有清真寺。

事件發生後，市中心的3所基督城學校（Christchurch School）關閉，警方呼籲基督城市區的民眾留在室內，避免出入。紐西蘭基督城坎特布里警察局在官方推特表示，警方已拘捕一名嫌疑犯，但可能還有其他凶嫌在逃，籲請民眾保持警戒。

紐國警官麥克‧布希（Mike Bush）表示，逮捕嫌犯過程中有不少英勇事蹟，事件恐怕已造成顯著傷亡。警方在當地時間下午5時50分已解除封閉的學校校園，案發的兩座清真寺仍封鎖。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）指出，這起事件令紐西蘭陷入國家史上「最黑暗的日子」之一。

《路透社》報導，阿爾登（Jacinda Ardern）還表示，紐西蘭政府已將國家安全威脅等級調升至最高級，且警方拘留的4名犯嫌都有極端分子傾向，但全都未列在任何警方觀察名單裡。

《蘋果日報》報導，阿爾登還說，這是一起經過精心規劃的恐怖攻擊行動。阿爾登強調，嫌犯並未列在當局的關注名單中，而他們選擇攻擊紐西蘭，是因為紐西蘭是一個多元化社會。

阿爾登也證實兇徒的車輛上有爆裂物。此外，紐西蘭第一大城奧克蘭車站附近發現可疑包裹，警方防爆小組已將其引爆處理。地點在奧克蘭最大的布里馬特中央車站（Britomart Transport Centre）。

《CNN》報導，其中有一名槍手是澳洲公民，當局表示，他們不會在現階段討論違法者的可能動機或此事件的原因。不過，在事件發生前的社交媒體，一個被認為屬於其中一個嫌犯的帳戶發布了一份長達87頁的宣言，其中充滿了反移民、反穆斯林的想法和對攻擊的說明。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，至少有一個被拘留的人是澳洲出生的公民。

根據政府統計，2013年紐西蘭近500萬人口中只有1％是穆斯林，不到5萬人。

《聯合報》報導，《紐約時報》指出，紐西蘭自1990年起，未發生大規模濫射案件，當年一名男子與鄰居起口角後射殺13人。該次射殺案使紐西蘭制定更嚴格的槍枝法，包括限制軍用的半自動武器。

紐西蘭持槍需持有證照，程序包括過濾有無犯罪前科與心理健康評估、講習等。紐西蘭謀殺案很罕見，槍枝死亡案件更是稀少。

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核稿編輯：楊之瑜