伊藤詩織《黑箱》：「您是處女嗎？」這種質問無疑是「二次強暴」

文：伊藤詩織

前往原宿警察署

4月9日的傍晚，我獨自一人前往離當時住處最近的原宿警察署。那一天，在絕望的深淵，我惴惴不安地踏入警局大門，當時的一切至今仍歷歷在目。

櫃台前還有其他民眾在等待，我只好當眾解釋報案的原因。我簡扼地說明，並請櫃台改換女性警察對應，結果被當場問了更多問題。由於難以解釋清楚，只好直接說「我被強姦了」。由於這點，我希望警察相關單位能再多顧慮一下當事人的感受。女性的警察，在特別諮詢室聽我說了將近兩小時。然後她說：「我去請負責刑事案件的人過來。」直到這一句話，我才知道原來她隸屬於交通隊。

我不得不重提那些不堪回首的細節。回想起當時的恐懼，我淚流不止，加上過度換氣，我的頭腦有如缺氧般地失神發愣。我想回家，卻回不了。

我把同樣的話再次說給刑事單位的男性搜查員聽，又談了兩個小時以上。雖然初次能向警察說明事情的經緯，但這只不過是一開始而已。在這之後，我究竟還要重複敘說幾次相同的內容呢？

話雖如此，原宿警察署的搜查員在聽完我的話後，誠懇地建議我提出受害申報。由於事件發生的地點屬於高輪警察署的管轄範圍，下一次會換高輪警察署的搜查員，來原宿署與我約談。結束諮詢離開警局時，已經是晚上10點多了。就如先前所述，我不敢一個人回公寓，擔心我的看護師朋友S來到車站接我。我把在警局的事說給她聽後，決定回到父母的住處。我不知道該用什麼樣的表情，來面對毫不知情的父母。

「這種事情很常見，很難辦喔！」

兩天後，我於4月11日再次來到原宿警察署。這次在那裡遇見的，是負責這起案件的高輪署搜查員A先生。我又再一次把事情從頭說起。和原宿警察署相比，A先生的態度強硬許多。

「都過了一星期了嗎？這就難辦了。」他突然開口，接著繼續說，「這種事情很常見，很難當成案件來搜查喔！」

對經過一番內心掙扎，終於邁出第一步的我來說，這句話實在是太殘酷了，我不禁打了個寒顫。

A的話震驚了我，這種事情竟然如此常見，又這麼容易粉飾太平。

「再現」的屈辱

大約在這個時候，警方告知我，伴隨著搜查的進展，他們必須確認案件的經緯。這個被稱為「再現」的作業，通常是在案發現場進行。如同字面上的意思，目的在於還原案發現場並拍攝照片。

那次我們並沒有前往現場，而是被帶去高輪警察署的頂樓，一個像是柔道館的地方。那裡的地板鋪滿了藍色軟墊，牆壁上並排掛著像是柔道服般的衣物。也許是很多警察都在這裡訓練的緣故，整個房間混雜著一股汗味。

男性搜查員們站成一排，在柔道館用人偶還原當時被強暴的情況。

「那麼，請您躺在上面。」

我仰躺在藍色軟墊上，被搜查員們圍繞著。

「這種感覺？」

「還是像這樣？」

其中一名搜查員把一個大型人偶騎在我身上，一邊問一邊移動人偶。

當閃光燈亮起，快門被按下的瞬間，強撐著理智的我完全失去了思考能力。

「也許很難回答，您是處女嗎？」似乎是在同一天，我被搜查員這麼問。這個問題之前也被其他搜查員問過好幾次。對於三番兩次的奇怪質問，我忍不住說「這和案件有什麼關係嗎？」，搜查員只答「這是不得不確認的問題。」

所有和我談話過的搜查員都問過這個問題。然而，在這之前我都沒能反過來質疑這個問題和案件的關聯，只能勉強回答。

若是性侵害的被害者非得忍受這種屈辱，那一定是搜查體系和教育出了問題。當我和路透社的同事提起這件事時，他說這是「二次強暴」，馬上開始取材。

這是我在配合警方調查的過程中最痛苦的經歷。不知為何，當時朋友K不被允許與我同席。直到這項作業結束前，她都在一樓的接待室等我。要是能夠讓K在我身邊，也許就能稍微釋懷一些吧。

此外，在案件從高輪警察署轉手至警視廳搜查一課後，我的兩位朋友被傳喚到局製作筆錄。她們是與我有多年交情，在事件發生後最先知情的K和S。

據說，搜查員向她們詢問我喜好的男性類型以及過去的戀愛史。過去的性經驗和男性偏好和搜查有關聯嗎？能改變對這起案件的看法嗎？

相關書摘 ►伊藤詩織《黑箱》：在成為被害者之前，我一直沒意識到性犯罪是何等地暴力

書籍介紹

《黑箱：性暴力受害者的真實告白》，英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司出版

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作者：伊藤詩織

譯者：高秋雅

日本#MeToo第一槍，這是一則比黑暗更黑暗的故事。

以權職作為惡行的藉口，有多少加害人仍在大眾的默許下逍遙法外？又有多少受害者發聲捍衛自己，換來的卻是大眾的控訴？

2013年，伊藤詩織遠赴紐約攻讀學位，期間結識了TBS電視台華盛頓分局局長山口敬之，並在對方的承諾下期待能得到新聞業的工作機會。恰逢雙方都回到日本時，兩人相約居酒屋，原以為主要是討論提供工作機會，沒想到山口只是不斷吹噓自己與總理等政商界有權人士的人脈。席間伊藤開始察覺身體的不適感，意識也逐漸模糊，平日酒量相當好的她幾乎可以確定自己被下藥了。

兩人一同搭上計程車後，雖然伊藤要求在車站下車，山口卻以工作機會的名義為由強留下她。從車上到飯店的這個過程，伊藤近乎沒有記憶，等到她再次恢復意識，她已是全裸的躺在飯店床上，山口正跨坐在她身上。

飯店的攝影機證實，當晚伊藤是被抱進房間的，然而山口的證詞完全否定了自己的惡行：「妳從廁所出來之後，還很正常地說喝太多了，就自己爬上我的床。」

2015年伊藤向警視廳諮詢，高輪警察署在月底以準強姦嫌疑受理了告訴狀，開始搜查。6月初雖然發行了逮捕狀，但當時的警視廳刑事部長卻在準備於成田機場逮捕山口前際，下達了停止命令。之後再經過1年4個月左右的調查之後，東京地檢署以嫌疑不充足為由判決不起訴。

2017伊藤向審查會提出了再審要求，並以「詩織」這名字出席召開了記者會。而山口則於自己的臉書社群上反駁「自己從未觸法」。即便再次審理，檢查審查會仍決議不起訴。

兩次刑事訴訟皆不起訴，2017年9月，以非自願性行為而承受精神上的壓力與痛苦，伊藤向山口提起民事訴訟，求償1100萬。同年12月，舉行第一次民事訴訟第一次口頭辯論。

為喚醒社會大眾對於性暴力的意識，更為控訴日本社會在處理性暴力的冷漠應對，伊藤以本名出版了這本事件紀錄。身為記者，她有著強烈找出真相的決心，回首痛苦記憶將只有當事人知曉的密室對話，及她在提出強姦被害與起訴狀後所遇到的司法及媒體高牆，全都記述在本書中。

Photo Credit：英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航