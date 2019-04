《獨裁者手冊》：為何領導者的「壞行為」，竟成為造福民眾的「好政治」？

文:薛健吾(政治大學東亞研究所助理教授)

書介:獨裁者手冊:解析統治權力法則的真相(為什麼國家、公司領導者的「壞行為」永遠是「好政治」?)

The Dictator’s Handbook:Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics

作者:布魯斯.梅斯吉塔、艾雷斯德.史密斯

譯者:王亦穹

出版社:遠流

出版日期:2019/1/27