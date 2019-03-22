《當心！打鼾，孩子健康拉警報》：為何會出現小兒睡眠呼吸中止症？

文：趙哲暘

為何會出現小兒睡眠呼吸中止症？

正常睡覺時，咽喉會打開讓氣流通過，如果因為肥胖或是其他因素造成咽喉氣道壓迫而變得狹窄，睡覺時就會出現有鼾聲，嚴重一點，就會出現暫停呼吸的現象，這就是阻塞型的睡眠呼吸中止症。事實上，睡眠呼吸中止症分為以下四種：

阻塞型：因上呼吸道部分或完全阻塞而發生 中樞型：因中樞神經系統未能觸發通氣而發生 混合型：阻塞型加上中樞型 低通氣呼吸阻塞型：尚未達到睡眠呼吸完全中止的程度，但是呼吸道的通氣量微弱

睡眠呼吸中止症

Photo Credit: 時報出版提供 圖2-1：睡覺時，口腔和咽喉肌肉放鬆及其他因素造成氣道狹窄（右圖），空氣通過狹氣道時氣流加速，因而發出鼾聲，嚴重時就會出現暫停呼吸現象。

Photo Credit: 時報出版提供 圖2-2：睡眠呼吸中止症的類型

阻塞型與中樞型睡眠呼吸中止的差別在於呼吸中止時，肺部與腹部的呼吸動作是否完全停止，這需要由睡眠技師透過睡眠中心的睡眠多導圖記錄做細部研判，而不管是哪一種類型的睡眠呼吸中止症，都會造成血氧飽和濃度降低，進一步造成身體缺氧的問題與後遺症。

什麼是小兒阻塞型睡眠呼吸中止症？

這是指十五歲以下的小朋友發生阻塞型睡眠呼吸中止症，近年來，以史丹佛大學吉爾米諾博士（Dr. Christin Guilleminault）為主的研究團隊，花了數十年的時間探討小兒睡眠呼吸中止症的成因，吉爾米諾博士在一九八一年就曾經強調，在臨床表現上，兒童阻塞型的睡眠呼吸中止症狀與成人不同的地方在於：兒童夜間睡眠問題比白天嗜睡更嚴重，且表現出更多行為的問題，像是學校的學習或合群問題、過動症、夜尿症、睡眠恐懼、憂鬱、失眠和精神問題等。

Photo Credit: 時報出版提供

我在多年的臨床經驗裡也注意到，鼻道窄、下巴小、暴牙、甚至下門牙凌亂的小朋友，常常容易出現注意力不集中與過動症狀。孩子在學校變成問題學生，老師抱怨不受管教；同學抱怨容易衝動愛生氣，甚至不小心出手打人，在外面衝來衝去管不住，在家裡卻是懶散、管不動，深受困擾的父母親常會急著到醫院尋求過動的藥物治療。殊不知，很大一部分其實伴隨有嚴重打鼾甚至睡眠呼吸中止的問題，睡不好、踢被子、嘴巴張開、常常驚醒、甚至出現夢遊，很多小朋友甚至沒有辦法安份的躺著睡，而是抱著棉被坐著睡，其實是一躺下，咽喉就被壓迫而無法呼吸，所以只好坐著睡。

有耐心一點的家長還會關心，沒有耐心的家長就只是責罵。其實，這些症狀都不是孩子自己願意的，需要家長多些關心，甚至給有經驗的牙科醫師、小兒科醫師或耳鼻喉科醫師檢查，早期發現早期治療，都會有不錯的治療成果的。

Photo Credit: 時報出版提供 圖2-4：各睡眠階段的生理特徵

臨床上，會透過睡眠中心的專業睡眠檢測，測量出睡眠期間的各個時段，及病人是處於哪一種睡眠。睡眠中心透過監測病人的腦電波、心電波、肌電波、眼動電波、血氧飽和濃度與胸肺呼吸測量來評估睡眠狀態，最關鍵是就這張圖上方的腦波，清醒與剛入睡時，腦電波的頻率最快且振幅很小，深層睡眠時則是相反，頻率較慢但振幅較大，這時候，全身肌肉張力偏低而癱軟無力的沈睡著，表示身體獲得真正的休息，透過這些測量而由睡眠技師記錄成下方的睡眠週期圖，我們就可以簡單明瞭的看出睡眠品質是否理想。

Photo Credit: 時報出版提供 圖2-5：睡眠週期圖

睡眠大致可分成「快速動眼睡眠（REM）」與「非快速動眼睡眠（NREM）」兩階段。開始時是「非快速動眼睡眠」，先是短暫的過渡期，接著大腦開始休息，此時會出現較大振幅的腦電波（大腦皮質活動訊息），然後進入到更大振幅的慢波深層睡眠，這也是生長激素分泌的關鍵時期。



到了快速動眼期，眼睛快速移動，心跳與呼吸產生變異，血壓與腦部的血流量皆降低，腦電波頻率突然加快，這代表大腦的活動與清醒時相同，而且，呼吸、體溫調節和循環系統也同時明顯作用。特別的是，全身肌肉張力降到最低，顯示依然在深層的睡眠，這時候最容易做夢，約有八成的夢境清晨起來依舊記得。不同研究都顯示快速動眼期與學習力、創造力以及記憶力有關，同時，近年的研究也顯示，快速動眼期可能與大腦排除毒素等大掃除工作有關，進而影響失智等大腦疾病。

睡眠時，會以大約七十到一百一十分鐘為一個循環的頻率，重覆上述兩個睡眠階段，越後期會有越長的「快速動眼睡眠」與較短的慢波深層睡眠。

深層睡眠影響生長激素的分泌，但在嚴重打鼾或睡眠呼吸中止症狀的狀況下，深層睡眠時間變短，會導致腦下垂體分泌生長激素的量減少，已有研究人員針對兔子做實驗，證明深層睡時間變短，會造成生長發育的負面影響。



研究指出，治療小朋友的睡眠呼吸中止症後，有機會讓孩子的生長激素增加，進而改善生長發育不足的現象，像是小朋友的體重、身高與BMI指數都明顯增加，連稱作飢餓素的胃部生長素的分泌也增加，飢餓感覺增加，小朋友比較願意多吃而獲得較多的營養，也是促進生長發育的關鍵。



小朋友若是睡得好，不但身體健康，學習、創造與記憶力都好。如果嚴重打鼾到睡眠呼吸中止，不僅影響到健康，也可能影響到學習與成長，尤其是深層睡眠與快速動眼睡眠，時間越久越好，可是深層睡眠與快速動眼睡眠時，肌肉張力降到幾乎最低，有打鼾症狀的孩子，在這些深層睡眠階段會因為肌肉張力降到最低，打鼾變得更加嚴重，這時期也是阻塞型睡眠呼吸中止變得更加嚴重的時段。

也有被家長認為是「不會打鼾」的孩子，經測量夜間睡眠的血氧，卻發現深夜二、三點開始，出現血氧濃度降低的睡眠呼吸中止症狀，因此，孩子若有上呼吸道狹窄的疑慮，還是建議簡單做些測量做評估。

Photo Credit: 時報出版提供 圖2-6：各項睡眠呼吸中止症檢測比較表

比較嚴謹的睡眠呼吸中止症的檢測，需要到醫院的睡眠中心進行，透過監測腦、心、肌肉、眼睛的電波，以及血氧飽和濃度，再加上口鼻、胸腹呼吸等各種生理數據，再經由培訓過的睡眠技師專業判讀，最後經由小兒科或是耳鼻喉科醫師確認診斷，轉診給牙科醫師做口顎甚至咽喉結構的診斷與治療。

或者是，牙科醫師在臨床診療時，以改善咬合不正的方式，輔助促進口顎顏面的生長發育，其中針對口鼻氣流或是胸肺起伏偵測呼吸的方式，來決定每小時停止呼吸與低通氣呼吸的次數，進一步作為研判患者是否有睡眠呼吸中止症的依據。

每小時停止呼吸與低通氣呼吸的次數（AHI，Apnea, Hypopnea Index）：大人停止呼吸是以十秒為界，但小孩呼吸速率較快，十秒可以呼吸好多次，因此，小兒停止呼吸的定義是指兩次呼吸的氣流都剩不到一成。

低通氣則是缺氧三%加上氣流只剩不到七成來計算，如果缺氧三%影響小朋友睡眠品質造成醒覺，即使氣流量還超過平常的七成，也算低通氣。

現在小孩睡眠呼吸中止的定義比較廣泛，是使用呼吸窘迫指數（RDI，Respiratory distress index）作為標準。除了停止呼吸和低通氣，如果氣流稍微減少，會影響小朋友睡眠品質造成醒覺，也算在RDI之內。RDI每小時超過一次就是小兒睡眠呼吸中止症。

每小時血氧飽和度下降超過四個百分點的次數（ODI，Oxygen desaturation index）：睡眠時，血氧濃度計的記錄出現降低四個百分點以上，就會記錄一次，類似於呼吸暫時停止的意思，也是計算每小時出現的次數做參考。

平均血氧濃度：整個睡眠期間的血氧濃度平均值，一般會以九五%為基準，低於這個數值就算是持續性缺氧，比間歇性低血氧的睡眠呼吸中止所造成的後遺症還要嚴重。曾經有位病人，ODI指數沒有很嚴重，但是平均血氧濃度卻只有90%左右，表示病人即使沒有呼吸中止，但是身體的呼吸能力其實就很差了。

也有一些居家檢測的裝置可以輔助檢測睡眠呼吸中止症，如果只是想要簡單獲得睡眠期間是否有呼吸中止導致血氧濃度下降，可配戴有連續記錄的血氧計，陽明大學腦科學研究所郭博昭教授開發的物聯網即時血氧記錄儀，就是簡單且容易獲得睡眠血氧濃度偵測的裝置。

書籍介紹

本文摘錄自《當心！打鼾，孩子健康拉警報：一次解決過動、過敏、睡不好》，時報出版

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作者：趙哲暘

孩子打鼾隱藏健康警訊！

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本書是台灣第一本兒童睡眠呼吸中止症研究著作，透過全彩圖示、淺顯易懂的文字敘述，將艱澀的醫學理論化為一目瞭然的健康資訊，詳細說明睡眠呼吸中止症的成因、治療與預防。訓練舌肌力、遠離口呼吸、改善鼻功能、避免過敏原，孩子的健康從促進口腔功能開始做起！

突破醫療的本位主義，建立跨領域合作，特別邀請精神醫學部陳田育醫師、小兒科黃正憲與沈貞俐醫師、復健科蔡昆守與王偉全醫師、周献剛與周暉哲中醫師、物理治療師陳湘婷、語言治療師王亦群、耳鼻喉科徐英碩醫師，一起幫助阻塞型睡眠呼吸中止症的孩童，提供更健全、更有效的醫療服務。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航