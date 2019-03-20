《印度人為什麼天天吃咖哩？》：即使是路邊的印度神像畫，也一樣耀眼奪目

文：拓徹

在印度，到處都會看見神像畫。常掛有在旅館或商店櫃台的內側，用花環或香裝飾印度教神祇的畫像或海報，是旅行者非常熟悉的光景。印度教徒家中的某處一定會擺放神明的畫像或海報，更不用說在印度教的寺廟，甚至小鎮或鄉村人們聚集的大樹周圍，也都有神像畫的蹤影。

這些被供奉的神像畫中的神祇本身和背景，是以超現實的鮮豔色彩描繪而成，繪畫方式相當微妙而寫實，也很有魄力，帶有一種這些神祇存在著令人耀眼奪目的個人主張的感覺。

由於這類神像畫在印度隨處可見，給人「這種耀眼奪目的風格就是印度傳統」的錯覺，但仔細想想，這種繪畫方式應該不是很早就出現。比方說，神像畫讓人感覺耀眼奪目的元素之一，就是微妙地勾勒出寫實般陰影的描寫方式，這畫法是在18至19世紀從歐美傳到印度，正好與日本同一時期。

神像畫完全融入現今印度大街小巷的歷史並不長，這也顯示了，現代印度人腦中的印度教神祇印象，是最近才創造出來的新產物。

印度教神祇的起源經常被回溯到古代，因此人們腦海中想像出的神祇形象，直到近代仍在不停地改變。

以下將根據克里斯多福・皮尼（Christopher Pinney，編注1）的研究，回顧神像畫是如何變成今日耀眼奪目的樣貌，以及其歷史的演變。

英國人的挫折

最先在印度普及寫實畫風的是殖民時代的英國人。18至19世紀，他們在各地設立了專為印度人開設的美術學校，希望透過美術中遠近法與寫實畫法，能在印度人腦中深植「合理化」思考。當時英國人的想法是，若能在看似迷信的印度教信仰中導入「合理化」思考，或許就能削減他們對該信仰的熱衷程度。

然而，部分的印度畫家從美術學校畢業後，開始運用寫實畫法來描繪印度教的神祇。這與英國人當初的企圖相反，原本僅存在於空想世界的印度教，卻藉由帶有印度風的「魔術寫實主義」畫風真實呈現，而更加發揚光大。

到了19世紀末，由於彩色印刷石版畫技術的出現，人們開始大量印刷繪畫，而讓這類寫實的神像畫流傳至全印度。

畫風變得絢爛

初期寫實派印度教宗教畫的代表畫家是拉維・瓦爾馬（Ravi Varma，1848至1906年）與他的印刷工作坊。其繪畫風格是在雄偉的風景中，運用精緻的遠近法與寫實的筆法，描繪出相貌英俊或美麗的神祇多采多姿的樣貌。畫作的顏色比起運用原色，更常用粉彩畫出優雅作品。

然而在1930年代，往寫實派畫風一面倒的印度教複製畫也迎來變化。

這時期，為了一般大眾的信仰目的一致，一群畫家開始拓展全新的繪畫風格。新的繪畫風格中，神明在畫面中央，左右以對稱方式呈現，背景前方有花草樹木，後方有瀑布、河川以及遠方的山等，不一定會依循遠近法，但會分別塞進神祇周圍的空間裡。也就是說神祇的身體的寫實性相對明顯，但畫中刪除了以遠近法為原則的空間表現，使得人物以及風景都能放在狹小的畫面裡。

瓦爾馬的畫作中，神祇總是優雅面向斜前方，但在全新的繪畫風格中，神祇往往是正對面的姿態，這也是為了因應民眾想要直接面對神祇祭祀的需求。

這種1930年代的風格，基本上延續至今日，然而1950年代流行的是運用大膽原色的畫風，所以現在仍常用原色的色調，作為印度教複製畫的基礎。而從那時候開始，人們習慣將神祇的身體畫成有點變形（déformer），尤其是把眼睛畫得特別大。

之後，依據時代變遷，色調也有些微不同，中間經歷過石版變成相片印刷版的時期，但畫風卻沒有特別大的改變。這就是印度教神像畫看起來如此光彩奪目的由來。

神像畫對人們的意義

那麼，近代出現的印度教神像畫和海報，對印度人的宗教觀帶來什麼樣的影響呢？在思考這個問題時，不得不提及跟宗教有關的戲劇和電影。

19世紀後半，近代戲劇成為大眾娛樂之一而蓬勃發展，初期常以印度教作為戲碼，而題材和神祇的姿態，大大影響了同時期出現的石版畫。

另一方面，在1910年代，印度開始製作電影，有人說受到拉維・瓦爾馬的影響，初期主題也屬於宗教性的題材。眾所皆知，電影日後成為印度的一大娛樂產業，以印度教神話為主的宗教電影，也成為印度電影相當常見的題材。

19世紀末誕生的印度教神像畫和海報，與戲劇和電影這類大眾娛樂相互影響，在視覺上，印度教的特色逐漸定型。特別是透過複製畫或電影等傳播媒體，可讓同樣的影像傳到印度廣大的範圍，有統一形象的效果。

前面已經提過，在1980年代，由於電視劇《羅摩衍那》的熱潮，成為印度教國族主義（Hindu Nationalism）的助力一事外，甚至也帶了宗教方面的視覺化及統一化，比起其他宗教來得更固定，以與其他宗教區別的功能。

印度教對印度政治會帶來影響嗎？

印度教另一個值得關注的是與政治之間的關係。比方說，我想許多讀者應該聽過「印度教國族主義」，這是標榜以印度教為主的政治意識嗎？以及，印度獨立之父甘地（Mohandas Gandhi，1869至1948年）是位虔誠的印度教徒，即便在公開場合，也以印度教修行者的樣貌示人，他曾將印度教的教義運用在政治上嗎？以下將來探討這些問題。

印度教原本就與王權思考的概念相互結合。像是有國王是國家信奉的某印度教神祇的化身，或者是大臣、官員，以種姓制度為首的法維護王國內秩序，將王國視為反映世界秩序的小宇宙等想法。而如同羅摩神在史詩《羅摩衍那》被設定為拘薩羅國王子的神格化一樣，實際上「羅摩統治」（Rama Rajya，編注2），就是印度教理想政治的代名詞。

尼泊爾到2008年為止都以印度教為國教，是個尊崇印度教國王的國家，卻在1962年否定種姓制度，喝斥印度教所產生的歧視，改以依循民主主義。由此可知，印度教的王權以及王國的概念，或許很難在社會中如實地延續下去。

編注1：倫敦大學學院人類學家和藝術史學家，他以研究南亞的視覺文化而聞名，特別是印度。2013年皮尼榮獲印度政府頒發蓮花士勳章。

編注2：即指一個理想的民主制度，中心思想是正義，尊重和非暴力。依循羅摩統治的國家會是個以正法（dharma）為依歸，人人平等、快樂、有美德、尊重所有宗教信仰、無戰爭的國家。

相關書摘 ▶《印度人為什麼天天吃咖哩？》：長翅膀的「印式馬桶」比「西式馬桶」還厲害

書籍介紹

本文摘錄自《印度人為什麼天天吃咖哩？：超ㄎㄧㄤ、超莫名但又超有道理的印度文化》，時報文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：拓徹

譯者：Veda.S

由旅居印度十二年的文化學者

為你解開印度千奇百怪的生活疑惑！

說到印度，你第一個想到的是什麼呢？

華麗奪目的寶萊塢？ 香噴噴的印度咖哩？

還是有著浪漫羅曼史的泰姬瑪哈陵？

那你一定還不知道：

印度的馬桶上居然會有「翅膀」

種姓制度快變成都市傳說

印度教徒跟穆斯林曾拜過相同的神

印度男人其實都很怕太太

寶萊塢的歌曲才是電影賣座的關鍵⋯⋯

無論你是印度控、還是第一次去印度、甚至準備去印度，對於印度那些讓人一頭霧水（官方說這是incredible!）的日常生活，肯定有點疑惑！文化學者拓徹在印度留學十二年，透過他的經驗與深度觀察，為你解開各式印度生活背後的成因。

到底印度是個什麼樣的國度？怎樣才能搞懂印度人的神邏輯？想吃東西不拉肚子、走路不撞到牛，真的那麼困難嗎？歡迎打開本書，跟著作者拓徹一起踏上真正的文化之旅！

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航