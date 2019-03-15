Model Y 終於來了！七人座跨界 SUV 續航最高 480 公里

作者：Anny

走過艱辛的 2018 年，Model 3 走出生產煉獄，特斯拉如期在 3月14日推出跨界的 SUV 車款 Model Y。從 Model S、Model 3 由 Model E 更改而來因為 Ford 先用掉了、Model X、Model Y）終於把 SEXY 產線完成。

馬斯克走過風風雨雨，今日發表會上顯得容光煥發，在加州霍桑市的特斯拉設計中心展示新款 Model Y 原型車。

藍色塗裝 Model Y 正式登場，首先強調在安全性與過去的車款一樣非常可靠，當然也已經過美國政府的測試。馬斯克表示這台全新的 Model Y 是全世界最安全的 SUV。

「Model Y 具備 SUV 功能，但能像跑車一樣前進。」馬斯克信心滿滿地說著。

Model Y 比 Model 3 提升 10% 的體積，更可坐入七人，全景式玻璃天窗與 66 立方英呎的載貨空間是 Model Y 的最大特色。

發表會上公佈 Model Ｙ推出四種版本如下：

標準版要價 3.9 萬美元，0-60 英里加速 5.9 秒，續航 230 英里（約370 公里）

長續航版要價 4.7 萬美元，0-60 英里加速 5.5 秒，續航 300 英里（約 483 公里）

雙引擎 AWD 版要價5.1 萬美元，0-60 英里加速4.8 秒，續航 280 英里（約 450 公里）

高性能版則是6 萬美元，0-60 英里加速3.5 秒，續航 280 英里（約 450 公里）

直播截圖

最便宜版本為 39000 美元，換算台幣約 120 萬元。而長續航版續航力達 300 英里(482公里)，支援 Tesla 自家自動駕駛技術。從規格參數看來，SUV 的是設計，Model Y不論是在加速還是續航力整體都不及同等的 Model 3 ，可看出特斯拉的空間和性能兩者仍然是不兼得的。

不過，光是打出更大的空間，新款車型就足夠在定價上提升，再者Model 3 和 Model Y 的確在結構上有許多共通之處，也代表著特斯拉可以省下更多開發資源與生產成本，對特斯拉來說 Model Y 所帶來的利潤或許還是相當可期。

馬斯克充滿信心預測 Model Y的需求會比 Model 3 還要高，今天開始接受美國地區預訂。根據特斯拉公佈，標準版預計 2021 年春季交車，其他三款 2020 年秋季交車，屆時市場的反應會是如何，就讓我們拭目以待吧！

核稿編輯：Chris