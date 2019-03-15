「緊急狀態命令」被參眾兩院推翻也不怕，川普：我有否決權

（中央社）美國聯邦參議院今天投票通過一項議案，終止總統川普為美墨邊境議題所宣布的國家緊急狀態，連川普自家共和黨籍議員都倒戈，川普遭遇難堪的挫敗後隨即揚言動用否決權。

先前國會拒絕為川普在邊界築牆撥款後，川普改以宣布國家緊急狀態來籌措築牆經費。12位共和黨籍參議員今天加入民主黨陣營，投票反對川普宣布的國家緊急狀態後，川普在推特上迅速且明確地以一個字「否決」回應。

由民主黨掌控的眾議院上月22日就提出阻止川普以宣布國家緊急狀態之名義向國防部籌取築牆經費的決議，並於上月26日以245贊成、182票通過。雖然共和黨在參議院占多數，但許多共和黨議員並非篤定支持川普政策，正如參議院13日才剛通過決議，限制川普統帥權介入葉門戰爭。

《法新社》報導，原先只有6位共和黨籍參議員公開表示反對川普2月宣布的國家緊急狀態，但今天上午參院表決前，共和黨籍議員醞釀跑票的人數增至12人，最後投票結果為59票贊成，41票反對，議案通過。

在沒有足夠的黨內議員支持後，川普明確表示，他打算動用否決權，以推翻國會任何阻擋緊急狀態令的議案。

VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

「否決」推文之後，川普接著推文補充說：「對於民主黨所發起、剛獲通過的決議案，我期盼動用否決權，這項決議案會造成邊界洞開，在我們的國家裡，犯罪、毒品與走私將會增加。」

川普說：「我感謝所有堅定的共和黨議員，他們投票支持邊境安全和我們急迫需要的高牆。」

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

如果總統動用否決權，則參眾兩院都必須有三分之二的絕對多數才足以推翻，但兩黨都說，人數可能不足。

《風傳媒》報導，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這是國會史上第一次正式對總統宣布國家緊急狀態「說不」，「這不是一場普通的表決，也不是普通的一天」。

共和黨籍緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）則指出，她雖支持加強美墨邊境安全，但是川普不應藐視國會的監督權，「總統的行動與國會決定撥款的權力發生了直接衝突。這是憲法制定者賦予國會的權力，與加強我國邊境安全無關。」

而 美國國會也不是唯一一個反對川普邊境緊急情況的政府機構，還有 16個州的總檢察長正在起訴總統，58名前國家安全官員發表了一封公開信，譴責此舉。

根據非盈利組織布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）資料，自1976年頒布《國家緊急狀態法》以來，美國已經宣布58次緊急狀態，大多是因應恐怖主義、間諜行動，或其他對美國構成威脅的情況，其中有31項依舊有效，在川普任內截至目前為止已宣佈實施3次。

美國過去宣佈過幾次重大緊急狀態資訊如下：

大事紀 1979年 ►總統卡特（Jimmy Carter）以緊急狀態限制與伊朗貿易，之後每年美國總統都會延長與伊朗的貿易限制。 1993年 ►柯林頓（Bill Clinton）宣布核生化武器的擴散構成國家緊急狀態，下令美國官員阻止美國民眾參與「可能有助相關武器擴散的活動」。 2001年 ►小布希（George W. Bush）在911恐攻發生後，援引緊急狀態，以便能在超出預算下展開軍事行動，以及秘密監視和審訊反恐羈押犯嫌。 2009年 ►歐巴馬（Barack Obama）在為阻新流感帶來的威脅，也援引國家緊急法宣布緊急狀態，賦予當局更大權限以儘速採取行動對抗疫情。

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核稿編輯：楊之瑜