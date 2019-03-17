【圖輯】委內瑞拉街頭少年：我吸毒，是想暫時逃避生活的痛苦

委內瑞拉政治危機陷入僵局，馬杜洛（Nicolás Maduro）與瓜伊多（Juan Guaidó）的總統之爭至今仍沒有落幕的跡象。然而，這些政治角力之下最無辜的就是平民百姓，尤其是無家可歸的孩子。

委國首都卡拉卡斯（Caracas）有不少孩子露宿街頭，在垃圾堆中找食物、嬉戲，甚至是在污染骯髒的河流中游泳；有些吸食毒品的青少年，可以藉由藥物效果暫時逃避這些痛苦的生活感受。

這些被蹂躪的未成年者，正是這個蘊藏豐富石油的國家最嚴重且不堪的悲歌。

莉莉安娜與她當時尚未滿月的兒子在首都街頭｜Photo Credit: epa-efe

17歲的莉莉安娜（Liliana）在公立醫院生下一名孩子，而醫院本身經營其實已岌岌可危。在分娩後不久，莉莉安娜發現自己感染梅毒，剛出生的兒子身上也證實遺傳了這個病症。即便如此，卻沒有任何機構可以幫忙莉莉安娜。

目前委國國家系統癱瘓，官方無法統計具體的流浪兒童與青少年總數，不過這個社會現象顯而易見，不言而喻。

莉莉安娜與她的兒子｜Photo Credit: epa-efe

替青少年安排庇護所的雷博萊多（Miguel Rebolledo）說，被遺棄的兒童人數大增：「社會上的家庭越來越支離破碎，有個婦人甚至棄養了她的八個孩子，其中年紀最大的兩個由我負責，分別是12歲與11歲。看著他們的家庭案例，我意識到孩子們上學可能都成問題，因為得留在家中照顧弟妹。」

15歲的寶拉，她的脖子上隱約可見被母親與母親男友傷害的痕跡｜Photo Credit: epa-efe

寶拉是另一個例子。她13歲離家，如今15歲的她，認為在街上比待在母親身邊好，因為母親的「男朋友」不喜歡寶拉。「我經歷最慘的事情是他們試圖殺了我，脖子上的傷口就是他們造成的。」後來寶拉被母親及母親男友丟到加拉加斯的蝸伊雷河（Guaire）中，整座城市的汙水和廢棄物都丟在那。

寶拉能活著，真的是個奇蹟。

16歲的耶蘇，他會用賺來的錢去買毒品，照片中的他也正在抽大麻｜Photo Credit: epa-efe

16歲的耶蘇（Jesús）已在街頭生活四年，他用貶值到谷底、沒人想要的委國貨幣主權玻利瓦紙鈔製作錢包，靠著販賣手工錢包謀生。耶蘇並不是首都加拉加斯人，「我曾和我的母親、兄弟姊妹、叔叔一家住在馬拉凱（ Maracay，首都以西約100公里處）。我之所以離開家，是因為壓力很大，每天都需要為了大量的食物奮鬥拼命，但始終不夠餵飽所有人，我厭倦了那一切。」

包括耶蘇在內，雖然給街頭孩子食物他們會很高興，但收到有價值的貨幣會讓他們更開心，可以去購買擺脫現實的毒品。孩子們通常都打赤腳走在布滿碎玻璃、鐵釘和尖銳物的路面，導致許多人的手腳都有傷口或感染。

耶蘇就是製作這樣的鈔票編織，賺取生活費｜Photo Credit: epa-efe

1998年，查維茲（Hugo Chávez）在發動了玻利瓦革命的選舉中贏得勝利，他在選後的記者會上承諾，要解決孩子無家可歸的問題。「我要求自己，不再允許孩子出現在街頭；我要求自己，不能再有任何孩子住在街上。」這是20年前，查維茲說出口的承諾。

現在看來，這場查維茲革命的遺產，已證明是失敗的。

委內瑞拉街頭孩子時常吃這樣的食物當作午餐｜Photo Credit: epa-efe

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航