中生在台直播「罵習近平」、台灣「女孩」凌友詩赴中促統，都做好了「最壞打算」

（中央社）中共修憲取消國家主席任期限制滿週年，一名中國交換學生李家寶12日在台灣透過推特直播，批評習近平修憲稱帝，使現況比辛亥革命前更黑暗；他期盼有一天中國能像台灣一樣自由民主。而在台灣長大的凌友詩，則因一席促統發言在中國兩會爆紅，今天受到內政部開罰50萬。

李家寶在推特直播中以「我反對」為題，批評去年名為成功修憲，實為「慶豐帝」（習近平被封的綽號）登基，讓中國現代政治淪為千年王朝帝制的延續。如今的中國宛若英國左翼作家歐威爾（George Orwell）筆下荒謬又荒誕的世界，「比辛亥革命前更黑暗」。

他表示，在中國遭打壓迫害的上百萬法輪功學員，以及被刑訊污名化的709律師（大規模抓捕維權律師的709事件），乃至天安門事件的受難學子先烈，都渴望自由。他們和在遙遠土地等待父母回家的孩子們一樣，「只是他們的父母，從來沒能回來過」。

李家寶還指出，中國民眾面臨毒奶粉、假疫苗，甚至發生上百萬「低端人口」因一句行政命令，就必須失業、被迫回家「自力更生、自主創業」。

他表示，幾乎每個中國公民都過著為了生存向政權乞討的日子，在這片土地上，自由是連少數權貴也不曾擁有的奢侈品；中國公民沒有尊嚴、苟且偷生。

李家寶說，雖然自己仍在中共政權強力維穩的恐懼中，但「中共大限已至」，自己也做好站出來的準備。他隨後將推特帳號更名為「李家寶」，並附上中國身分證，公開自己的身分以示負責。

李家寶強調，希望中國未來生活在沒有一言堂的藍天下，期待擁有「公開表達而不被消失」的權利，實踐民主與自由，像台灣一樣。

李家寶在直播結束前表示，反對中共政權、反習近平一尊，並說自己不後悔；「人不可以背叛你相信的東西，也正如我所一直堅信的一樣，縱使黑暗在接下來的20年內一如既往，我們也要讓彼此看見漫天繁星。」

李家寶：已做好最壞打算

現為嘉南藥理大學交換生的李家寶13日接受中央社專訪。對於挺身發聲的原因，他強調，實在不能忍受習近平的專制，以及對人權的迫害。因此選在中共修憲取消國家主席任期限制一週年時，發表「我反對」談話。

李家寶說，如今要求中共啟動憲政改革、民主化已是不可能的事，因此希望透過行動，將自由民主的精神送進中國，引導同齡人勇敢站出來，說出對專制政權的反對。

他說是在12、13歲時，開始對公共議題產生興趣，接觸到翻牆軟體後，才透過外媒報導獲知文化大革命、八九民運等事件。「當時覺得很驚訝，原來我們所處的社會，跟中共宣傳的完全不同。」

這份對中共體制的不滿，隨著習近平上台漸漸升溫，特別是學校一天到晚召集學生「學習習近平重要講話精神」，讓李家寶非常反感，去年中共修憲更讓他決心挺身推翻這套體制。

當時大一的他，首度來台短期研修，「來到台灣後，才讓我深刻感受到，兩岸在制度上完全是兩個不同的國家」，「儘管有人會說，台灣自由過頭，但即便如此，也好過中國一言堂的政治模式」。

為此，李家寶決定繼續爭取在境外求學的機會，並在學期結束後，轉往南韓就讀語言學校一學期，也是從當時開始規劃今年3月11日的談話。

嘉南藥理大學校方人員指出，李家寶是中國山東現代學院的學生，就讀護理學院的護理專業，2018年2月第一次到嘉藥修習學分，屬於短期學生，不是交換學生，修習科目主要是語文，包括英文、日文、西班文，同年6月離開嘉藥。

李家寶今年2月下旬又到嘉藥修學分，除語文外，還有藥學系的整合藥事，可能和他在中國在校科系有關。校方人員表示，因剛開學不久，李家寶和同學間也不太認識，在學校老師的眼中，李家寶表現正常，平時未曾發表過激的政治言論或主張，校方對他在清大直播的言論，事前不知情，事後也感到驚訝。

談到家人是否知情與擔心他的言行，李家寶表示，家人並不知情，自己至今也不敢與家人聯絡，以免家人受到當局騷擾。但在直播過後，台灣校方已經約談他，並暗示他盡速回中國；他在中國的學校也透過同學不斷聯繫他，要求他盡速回去。

李家寶14日在推特上表示，「我現在已經聯系不上我爸和我的家人了，真的非常擔心我爸現在的情況。」「還有學校整天就是勸我簽證結束後回中國？？？沒有受到壓力？？？？你信嗎？？」

李家寶在專訪結束前強調，已經做好最壞打算，只要回到中國一定會被羅織如「煽動顛覆國家政權」等罪名，且從此人間蒸發。

因此，他希望台灣政府能提供自己專案長期居留，也呼籲台灣盡速推動難民法立法，勇敢接受中國大陸的政治難民，「不論是為了台灣的現在或未來，為了自由、博愛的普世價值，都應該這麼做」。

陸委會當晚回應，李家寶在台表達期望中國有一天也能像台灣一樣自由民主，是屬於言論自由的一種，希望中方以文明、理性的態度看待，不要打壓這名學生或有其他負面作為。

並指出，台灣難民機制雖尚未完備，但人權是普世價值，政府相關機關會整體考量國際慣例、國內相關法律規範、過往處理案例、人權保障及國際視聽等層面，處理相關個案。海基會董事長張小月今14日也表示，已透過校方表達關心與致意，相信政府會有妥適安排。

「台灣女孩」凌友詩任中共政協委員，內政部開罰50萬

台灣籍全國政協委員凌友詩因為一席促統發言在中國兩會爆紅，內政部今（15）日表示，此舉已違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》不得擔任中共黨政軍職務的規定，且凌友詩公開發表統戰言論極其不當，決議處法定最高額新台幣50萬元罰鍰。

凌友詩11日在全國政協13屆二次會議第四次全體會議的演說影片在網路流傳，她的台籍身分、發言內容，以及音調高8度有如中學生演講的發言方式，都受到網友熱議。全國政協主席汪洋會後，還對她豎起大拇指。

「以我這樣一個平凡的台灣女孩，一個香港的外來客，今天能夠經歷一國兩制的實踐，共襄兩岸統一的盛舉，並與各位委員一道肩負民族復興的使命，全賴於跳出了台灣狹小的格局，並且得益於國家不斷的繁榮進步和兼容並包。」

「今天，我站在人民大會堂的發言席，我要說，世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府，是中華人民共和國政府，我以能作為一個堂堂正正的中國人，參與國家的政治體制而自豪。」

57歲的凌友詩表示，自己在眷村長大，父親曾擔任國民黨海軍副艦長，參加過八二三炮戰。早在去年，凌友詩首次以全國政協委員身分出席全國「兩會」時，就曾語出驚人。

她當時接受媒體採訪表示，參與「兩會」的感想是，當下中國已經達到了實質的民主，而不是像西方一樣只能投一票，「投完票後就變奴隸」。

根據公開資料，凌友詩出生高雄，17歲時移居香港，去年起擔任全國台聯界別的全國政協委員。她也是香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員，曾擔任香港特區政府中央政策組高級研究主任

14日接受港媒訪問時表示，她擁有台灣戶籍和香港永久居民身分，沒有其他國籍和居留權。對於可能被台灣註銷戶籍，她說，在政協大會發言前已有心理準備。

陸委會發言人邱垂正表示，經調查，凌友詩近年仍持中華民國護照入境台灣，據了解，凌友詩最後一次入境台灣是在2017年1月底，同年2月初出境，全程均持中華民國護照。相關機關正在調查她是否設籍中國，或持有中國護照，一旦掌握確切事證，將註銷她的台灣戶籍。

內政部15日發布新聞稿表示，依據中共「中國人民政治協商會議」（簡稱中共政協）網站刊登的委員名單顯示，凌友詩是以人民團體「中華全國台灣同胞聯誼會」代表身分，出任中共政協第13屆全國委員會委員，且在2019年3月11日全國委員會第2次會議第4次全體會議中發表演說，違反兩岸條例事證明確。

內政部指出，依照《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱兩岸條例）規定，台灣地區人民不得擔任經陸委會公告禁止的中國地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或其成員，違者處10萬元以上50萬元以下罰鍰。

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核稿編輯：楊之瑜