《驚奇隊長》：那些被男性觀眾靠北的細節，偏偏是女性觀眾熱愛的點

（本篇略有暴雷，請斟酌閱讀）

漫威史上最強英雄之一「驚奇隊長」的單人電影《驚奇隊長》終於問世，它延續了漫威系列電影的傳統：「好看，但不具有開創性」的特質。

這部電影的女性色彩濃厚，而導演的文藝小品路數，也讓本片的風格走向稍偏於一般英雄電影，成了一部足以與《神力女超人》相提並論的女性英雄電影。

英雄電影無論主角是男是女，本身都反映著當代男性神話的各種寓意，也反應著男性視角的英雄價值觀，其中「道德正統」、「反叛性」、「陽剛」、「鐵漢柔情」等常見元素，在本片付之闕如。而一般女性英雄角色所具有的「女性魅力」、「肉體姿色」、「情慾想像」，也非導演要傳遞的重點。女性英雄人物必有的「情史」，在片中也完全略過。使本片除了開啟驚奇隊長的背景介紹之前導外，更多部份放在「女性自覺」的主軸上。

劇情與影像調度的細節，左右了本片的「女性意識」，最主要的表現方式來自動作設計。在漫威的諸多英雄之中，「正直」化身的美國隊長，已經是最不濫殺的角色，但驚奇隊長卻做得更徹底，她自吸收宇宙魔方的能量覺醒後，足以徒手摧毀克里人的星際巡航艦，但她在受囚脫困時，同樣的招式卻都只是擊倒其他的克里戰士，一個也沒殺。

而片中被人詬病的稍嫌混亂劇情走向，反過來也凸顯了一種女性化的視野。同樣要處理英雄角色面對身世與個人處境的種種困境，不管是美國隊長、鋼鐵人或浩克，最有張力的影像畫面與情節往往來自於英雄面對自身危機時的轉折。不管是金鋼狼面對農場老人被殺，因此氣憤撂倒敵人；或鋼鐵人自我放逐，跟窮人家的小孩建立朋友關係；黑豹必須面臨王子復仇記式的考驗等等。

而《驚奇隊長》則略有不同，驚奇隊長面對的是一種身世的空白（與漫畫設定不同），充滿了無法融入克里人的尷尬感，她自己一人流落到地球時，隻身的活動全都帶有一種舒適的安心感，反而所有的張力都來自跟他人的互動。不管是跟神盾局的佛瑞、過去美國空軍的老戰友家庭，以及因故必須拯救的克里人仇敵，那些所有該展現的英雄特性，全都在這些時候才顯露，反而在個人畫面時毫無存在感。

這跟其他英雄電影路術的差別是，其他男性英雄電影在深化角色的部分，全都是透過獨處時來展現內在情感，而在跟他人互動時展現「威能」，蝙蝠俠系列就是最好的代表。但驚奇隊長的存在感，卻只有在「跟他人互動」之上。這是一種較女性化的處理方式。因為一般女性特質之所以異於男性，是展現在女性做為一種「安定感」、「保護者」、「追求和諧」、「反暴力」的姿態。

所以片中驚奇隊長展現威能的所有狀況，畫面既不驚險，也沒有「制裁」的作用，反而像是一個媽媽要保護小孩，要阻止別人罵髒話的感覺。

而電影上映後，批評者主要針對以下兩個部分。第一點，如果《驚奇隊長》是一部女性主義式的電影，片中對於父權既不抵抗，也沒有挑戰男性特權，僅專注於「自我成長」與「女性自覺」。第二點是，驚奇隊長的外表與個性毫不突出，遠不如電影神力女超人令人景仰和愛慕的性感魅力，主角看起來像電影中的路人。

但我認為這反而是編導刻意為之，走出自己道路的作法，這從劇本的設定即可看出端倪。原作中的驚奇隊長，是接受克里人光束，成為變種人式的英雄，獲得近乎超人或上帝式的第一等超級英雄，所有畫風不但老套地把她塑造成性感、具有魅力、能力蓋過男人、讓男人想捕捉的存在。但電影從選角開始就選了一個很鄰家女孩，缺乏性感特質的演員，片中也毫無展露肉體的部分。一開始就沒打算照老路子走。

而劇情上，不但把第一代驚奇隊長從男性變成女性，使得二代驚奇隊長與她的關係成了一種類似母女之間情感、價值傳承的家庭關係。而驚奇隊長跟空軍的女飛官戰友的互動，或是她和飛官女兒的「阿姨、侄女」式情感交流，都在描述驚奇隊長如何在失去記憶後，找回自己人格定位的狀況，這些以主流英雄電影來說不但過多，且違背觀眾期待。

不過反過來看，這樣的手法反而受到不少女性觀眾的喜愛。電影上映以來，許多女性觀眾認為這是有史以來最好看的英雄電影，那些被許多男性觀眾靠北的細節，例如極其搶戲的橘貓戲份，偏偏就是女性觀眾熱愛的點。而驚奇隊長缺乏存在感對女性觀眾來說也不太重要，因為在導演的處理後，觀眾能輕易將自身代入驚奇隊長跟他人的互動。

以「投射感」來說，今天把驚奇隊長換成任何女性英雄角色也沒關係，因為細節都在一些女性喜愛的點上，例如鼓勵戰友的女兒、打壓克里指揮官的男性尊嚴、讓神盾局的佛瑞用膠帶展示小聰明，然後隨即用自己的光子砲解圍，打他的臉。

片中最令人振奮的畫面，就是驚奇隊長面對克里最高首腦時，她不斷回顧從小到大身為女性，被身旁的男人不斷打壓其自主性，說他身為女人就是沒能力自立，但她卻從來沒有氣餒過，每次失敗都重新站起，最後召喚自身擁有的能量，打垮克里人。這個操作，是全片最符合英雄電影傳統的橋段，當然這個模式稍嫌老套，也是被人說不夠女性主義的點。

而電影背景設定在1995年的地球，全片從頭到尾連播的90年代搖滾樂金曲，更讓全球懷舊民眾興奮不已。而超過一半的歌曲是女子樂團的金曲，這點也讓我勾起一些想法。

90年代，正是我個人的青春時代，也可以說是全球網際網路興起前，音樂出現在線上串流前的光輝時代，那可說是搖滾樂最後的復興時代。在當時可能還沒感受到，但現在回頭看，整個90年代出現了多少經典樂團，絲毫不遜於6、70年代的音樂成就。活過那個時代，也不能說沒有躬逢其盛。當Nirvana的歌曲響起時，忍不住也會想，這個時代除了全球性的、外在魅力與音樂兼具的媒體英雄外，能否再出現單靠音樂就打進全世界憂鬱青年內心的樂團或歌曲，這實在難說。

整體來看，《驚奇隊長》的電影成就大概一如《雷神索爾3》：電影風格特性強、娛樂度高，算是好片，但不具有經典性。是熱潮一過，未來也不太會有討論度的一部電影。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航