讓Pink Floyd永垂不朽的設計大師嬉皮諾斯底（Hipgnosis）

文：卡蘿琳・羅伯茲（Caroline Roberts）

譯：蘇威任

嬉皮諾斯底（英國｜1968–1983）

嬉皮諾斯底（Hipgnosis）幾乎包辦了平克・佛洛伊德（Pink Floyd）的所有專輯，此外，他們還為齊柏林飛船（Led Zeppelin），Peter Gabriel、T-Rex、ELO、10cc、UFO等名氣響亮的藝術家創作同樣吸睛的黑膠唱片封面。

雖然嬉皮諾斯底的名氣永遠會跟這些超強爆發力的作品連在一起，但他們為英國樂隊XTC的1978年黑膠專輯《Go 2》所作封面設計──相當不起眼，純文字，概念式的作品──卻被設計圈視為最了不起的創作。

它放在一個全黑的背景裡，以打字機打出白色文字，明確陳述目的：「這是一張唱片封面。這個書寫是唱片封面的設計。設計旨在幫助唱片銷售。」最後幫讀者貼上「受害者」的標籤，並且指示「立即停止閱讀」，詼諧、不花大錢、概念又極為出色。

Photo Credit: 原點出版社 英國樂團XTC的《Go 2》專輯封面。

嬉皮諾斯底之名，是從他們公寓門口的塗鴉而來。史東姆．陶格森（Storm Thorgerson）和歐布瑞．鮑威爾（Aubrey Powell）把「嬉皮諾斯底」看作「hip」（代表一切年輕、新穎、酷炫的事物）和「gnostic」（與神祕主義有關的知識）的組合。

當這兩人還是皇家藝術學院電影系的學生時，就開始設計唱片封面。兩人和平克・佛洛伊德的團員就讀同一間學校，他們的第一個設計案便是平克・佛洛伊德的第二張黑膠專輯《祕密的滋味》（A Saucerful of Secrets，1968），這也是唱片公司EMI唯一的兩次同意由非唱片公司專人來設計專輯封面。EMI後來又委託他們設計了其他唱片，嬉皮諾斯底利用鮑威爾家工作了一陣子，後來在南肯辛頓開設了第一間工作室。

兩人在這段期間裡設計了許多黑膠唱片封面。1973年發行的《月之暗面》（The Dark Side of the Moon，持續作為史上最暢銷的黑膠專輯之一），一舉奠定他們作為當代最搶手的設計團體。

《月之暗面》雖然是最具代表性的作品，但跟平克・佛洛伊德諸多專輯相比，其實相當直截了當。其他專輯所表現出更耐人尋味的（也都微微令人不安的）超現實小品，震撼人心又驚豔絕倫。他們從來不乏幽默感，常常玩視覺雙關語。唱片通常包含了摺頁、精心製作的內頁和長條標籤。

Photo Credit: 原點出版社 平克・佛洛伊德的專輯《動物》（Animals，1977）。

他們的作品比Photoshop早了幾十年，是以相片影像（以中幅底片拍攝而成）加工的藝術創作，這些影像很少以音樂家為對象，而是用模特兒和演員，添加了電影般的氛圍。這些圖像都經過暗房操作，運用一連串的技巧，例如噴槍、剪貼，而光是原始影像，往往也花費很大的功夫才得以拍攝完成。拿平克・佛洛伊德的《動物》專輯（Animals，1977）來說，他們做了一隻九公尺的豬造形氦氣氣球，讓它飄浮在巴特錫（Battersea）火力發電廠上空，氣球最後飄到肯特郡的一塊田地上降落，氣壞了當地農民，抱怨它嚇壞了牧場裡的乳牛。

書籍介紹

本文摘錄自《改變這世界，平面設計大師力：職人學、座右銘與養分》，原點出版

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作者：卡蘿琳・羅伯茲（Caroline Roberts）

譯者：蘇威任

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Photo Credit: 原點出版社

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航