玩咖、備胎、劈腿⋯⋯這些形容感情狀態的英文怎麼說？

人生在世,難免遇到渣男或壞女人,感情裡的不忠誠真的會讓人爆氣呀!感情問題可是不分國籍的,在暴怒之前,我們先一起來學學「小三、出軌、劈腿」這些英文怎麼說。

play hard to get 欲擒故縱

感情剛開始曖昧的時候,總會有一些很(ㄅㄞˊ)會(ㄇㄨˋ)的人開始跟曖昧對象欲擒故縱,就是讓你心癢癢,但也不知道對方是不是真的要跟你在一起。這種人就是在做這件事:play hard to get(欲擒故縱)。

Hard to get字面上是說「難以得到」,玩這種讓對方覺得你「難以得到」的遊戲,就是在欲擒故縱啦。

來看看Annie的感情狀態:

Annie: Why doesn’t Steven text me back? I’ve been waiting for him to respond all day.(為什麼 Steven 不回我訊息?我已經等他回我訊息等一整天了。)

Peggy: Well, maybe he’s playing hard to get.(嗯,他可能在跟妳欲擒故縱啊。)

player 玩咖、花心

除了欲擒故縱,有的人可能會四處放線,到處拈花惹草,我們可以叫這種人player。player字面上是「玩的人」,就是我們現在常常講的「玩咖」。

在Annie和Steven曖昧約會幾個月後...

Peggy: Annie, I saw Steven kissing another girl today. Is he seeing multiple people now?(Annie,我今天看到 Steven 在親別的女生欸。他現在是同時跟很多人約會嗎?)

Annie: I don’t know. He says he likes me. I can’t believe that he is a player.(我不知道。他說他喜歡我啊。真不敢相信他是玩咖。)

rebound girl/guy 備胎

Rebound是「反彈、彈回」的意思,也有「恢復」的意思。on the rebound是「因失戀而心灰意冷(想找新歡療傷)的狀態」。

而失戀之後因為太傷心隨便找個人交往,這種感情關係就叫rebound relationship。在這種感情關係中,被當備胎的人就叫rebound girl/guy。

Annie斷了和Steven的聯絡,卻火速和Harry在一起。Peggy知道後很是驚訝:

Peggy: You’ve been going out with Harry? He just broke up with his girlfriend.(妳最近跟Harry在交往?他才剛跟他女友分手耶。)

Annie: I know. I think he's on the rebound.(我知道。我覺得他跟我交往只是因為失戀心灰意冷罷了。)

Peggy: Don’t be his rebound girl. You are in an unhealthy rebound relationship. (不要當他的備胎啦。妳這種關係很不健康欸。)

Annie: Well, I also need someone to help me get over Steven.(唉,我也只是需要有個人來讓我忘記Steven。)

in a relationship 穩定交往中

感情裡最令人安心的階段就是正式且穩定地交往,在Facebook裡的感情狀態就可以改成「穩定交往中」:in a relationship。

在Peggy的勸說之下,Annie不再和Harry見面,並且重新和Steven聯絡,兩人重燃愛苗之後,進一步交往:

Peggy: I saw that you changed your relationship status on Facebook.(我看到妳改了Facebook上的感情狀態了。)

Annie: Yeah, I’m now in a relationship with Steven. I am so happy. (對啊,我現在跟Steven穩定交往中。我好幸福啊。)

Peggy: I hope he is a good boyfriend.(希望他是個好男友。)

cheat on, two-time 劈腿、出軌

遇到動不動劈腿的人真的會讓人很生氣!你可以用動詞two-time表示這個人「腳踏兩條船」,或用片語cheat on表示「對感情不忠」。而感情裡最令人想潑他水的「小三」就叫做 the other man/woman。

結果玩咖Steven還是改不了本性,竟然出軌了!Annie難過地向Peggy哭訴:

Annie: Steven is two-timing me! The other woman came home with him yesterday.(Steven腳踏兩條船!昨天小三還跟他回家。)

Peggy: He’s a jerk! How dare he cheat on you?(他真是個渣男!怎麼敢給我出軌?)

dump someone 甩掉某人/get dumped by someone 被某人甩

感情的終結不是和平分手,就是我甩你,你甩他,把某人甩掉就可以用dump someone這種說法。如果是被別人甩掉,就是用get dumped by someone。

被Steven背叛後,Annie決心要放掉這個壞男人:

Annie: Peggy, I broke up with Steven yesterday.(Peggy,我昨天跟Steven分手了。)

Peggy: You got dumped by him?(你被他甩了喔?)

Annie: No! I dumped him! I deserve a better man.(才不是咧!是我甩他!我值得更好的男人。)

Peggy: Of course. Good for you!(當然。太棒了!)

看完Annie充滿波折的感情路,我們一起祝福她能遇到對的人。也別忘記今天教到的英語用法,希望大家永遠不需要用到這些字罵另一半啦!

延伸閱讀:【英文學習APP】想用手機學好英文?這款APP做到了!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈碰到感情爛咖,「小三、劈腿」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航