玩咖、備胎、劈腿⋯⋯這些形容感情狀態的英文怎麼說？

人生在世，難免遇到渣男或壞女人，感情裡的不忠誠真的會讓人爆氣呀！感情問題可是不分國籍的，在暴怒之前，我們先一起來學學「小三、出軌、劈腿」這些英文怎麼說。

play hard to get 欲擒故縱

感情剛開始曖昧的時候，總會有一些很（ㄅㄞˊ）會（ㄇㄨˋ）的人開始跟曖昧對象欲擒故縱，就是讓你心癢癢，但也不知道對方是不是真的要跟你在一起。這種人就是在做這件事：play hard to get（欲擒故縱）。

Hard to get字面上是說「難以得到」，玩這種讓對方覺得你「難以得到」的遊戲，就是在欲擒故縱啦。

來看看Annie的感情狀態：

Annie: Why doesn’t Steven text me back? I’ve been waiting for him to respond all day.（為什麼 Steven 不回我訊息？我已經等他回我訊息等一整天了。）

Peggy: Well, maybe he’s playing hard to get.（嗯，他可能在跟妳欲擒故縱啊。）

player 玩咖、花心

除了欲擒故縱，有的人可能會四處放線，到處拈花惹草，我們可以叫這種人player。player字面上是「玩的人」，就是我們現在常常講的「玩咖」。

在Annie和Steven曖昧約會幾個月後...

Peggy: Annie, I saw Steven kissing another girl today. Is he seeing multiple people now?（Annie，我今天看到 Steven 在親別的女生欸。他現在是同時跟很多人約會嗎？）

Annie: I don’t know. He says he likes me. I can’t believe that he is a player.（我不知道。他說他喜歡我啊。真不敢相信他是玩咖。）

rebound girl/guy 備胎

Rebound是「反彈、彈回」的意思，也有「恢復」的意思。on the rebound是「因失戀而心灰意冷（想找新歡療傷）的狀態」。

而失戀之後因為太傷心隨便找個人交往，這種感情關係就叫rebound relationship。在這種感情關係中，被當備胎的人就叫rebound girl/guy。

Annie斷了和Steven的聯絡，卻火速和Harry在一起。Peggy知道後很是驚訝：

Peggy: You’ve been going out with Harry? He just broke up with his girlfriend.（妳最近跟Harry在交往？他才剛跟他女友分手耶。）

Annie: I know. I think he's on the rebound.（我知道。我覺得他跟我交往只是因為失戀心灰意冷罷了。）

Peggy: Don’t be his rebound girl. You are in an unhealthy rebound relationship. （不要當他的備胎啦。妳這種關係很不健康欸。）

Annie: Well, I also need someone to help me get over Steven.（唉，我也只是需要有個人來讓我忘記Steven。）

in a relationship 穩定交往中

感情裡最令人安心的階段就是正式且穩定地交往，在Facebook裡的感情狀態就可以改成「穩定交往中」：in a relationship。

在Peggy的勸說之下，Annie不再和Harry見面，並且重新和Steven聯絡，兩人重燃愛苗之後，進一步交往：

Peggy: I saw that you changed your relationship status on Facebook.（我看到妳改了Facebook上的感情狀態了。）

Annie: Yeah, I’m now in a relationship with Steven. I am so happy. （對啊，我現在跟Steven穩定交往中。我好幸福啊。）

Peggy: I hope he is a good boyfriend.（希望他是個好男友。）

cheat on, two-time 劈腿、出軌

遇到動不動劈腿的人真的會讓人很生氣！你可以用動詞two-time表示這個人「腳踏兩條船」，或用片語cheat on表示「對感情不忠」。而感情裡最令人想潑他水的「小三」就叫做 the other man/woman。

結果玩咖Steven還是改不了本性，竟然出軌了！Annie難過地向Peggy哭訴：

Annie: Steven is two-timing me! The other woman came home with him yesterday.（Steven腳踏兩條船！昨天小三還跟他回家。）

Peggy: He’s a jerk! How dare he cheat on you?（他真是個渣男！怎麼敢給我出軌？）

dump someone 甩掉某人／get dumped by someone 被某人甩

感情的終結不是和平分手，就是我甩你，你甩他，把某人甩掉就可以用dump someone這種說法。如果是被別人甩掉，就是用get dumped by someone。

被Steven背叛後，Annie決心要放掉這個壞男人：

Annie: Peggy, I broke up with Steven yesterday.（Peggy，我昨天跟Steven分手了。）

Peggy: You got dumped by him?（你被他甩了喔？）

Annie: No! I dumped him! I deserve a better man.（才不是咧！是我甩他！我值得更好的男人。）

Peggy: Of course. Good for you!（當然。太棒了！）

看完Annie充滿波折的感情路，我們一起祝福她能遇到對的人。也別忘記今天教到的英語用法，希望大家永遠不需要用到這些字罵另一半啦！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈碰到感情爛咖，「小三、劈腿」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

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