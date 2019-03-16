紐西蘭恐攻的「直播槍手」出庭，不發一言比出「白人力量」手勢

（中央社）28歲的澳洲右翼極端分子塔倫（Brenton Tarrant）直播在紐西蘭基督城的清真寺行凶過程，造成49人喪命，他今天因被控一級謀殺罪出庭受審。而對於他非當地人卻「合法擁槍」，紐西蘭總理承諾將修改槍枝法規。

《法新社》報導，穿白色囚服的塔倫戴著手銬出庭，法官宣讀他所犯下的一項謀殺罪罪名時，塔倫面無表情地坐著。塔倫料將面臨更多罪名的起訴。另2名男子仍在關押中，但與攻擊案有何關係不得而知。

以安全為由而未公開舉行的聆訊期間，曾當過健身教練、自稱是法西斯主義者的塔倫不時會看向媒體。他沒有要求保釋，因此會被收押直到4月5日下次出庭為止。法庭外有全副武裝的武警身穿防彈背心嚴密戒備。

他行兇前幾個小時，在網路上發表一份長達74頁名為「偉大補充兵」（The Great Replacement）的宣言，詳細敘述他執行大屠殺的計畫。

這份74頁的宣言詳述塔倫的不滿，包括為何會選擇基督城的清真寺為犯案地點，以及他是如何被挪威大屠殺槍手布列維克（Anders Behring Breivik）啟發。布列維克2011年持槍濫射，奪走77人性命。

他寫道：「我曾讀過魯夫（Dylan Roof）和其他許多人的文字，但布列維克才讓我真正獲得啟發。」

塔倫把布列維克視為支持聖殿騎士團（Knights Templar）的挪威人。聖殿騎士團是12世紀的極端基督教團體，由專業戰士組成。

塔倫宣稱，自己是為了替瑞典恐攻喪生的一名年輕女孩「復仇」。他寫道：「2年前的一段時間，戲劇性地改變我的觀點。這段期間是2017年4月至2017年5月。」

「第1件開始改變我的是2017年4月7日發生在斯德哥爾摩的恐攻。我再也不能對暴力置之不理。這次有所不同。」「不同的是艾巴．阿克倫德（Ebba Akerlund）⋯⋯艾巴下課正要走去見他的母親，結果卻被一名信仰伊斯蘭教的攻擊者殺害。」

塔倫形容自己是一名生在澳洲的「平凡白人男性，來自工人階級、低收入家庭」。他寫道：「我只是一名普通白人，來自一個普通家庭。決定站出來保護我們種族未來的人。」

塔倫在澳洲新南威爾斯省（New South Wales）北部格拉夫頓（Grafton）長大，他的許多家人仍住在那裡。塔倫在這份宣言中表示，自己對「讀書沒興趣」，「對大學教授的課程沒興趣，所以沒去念大學」。

他表示，最初鎖定丹尼丁（Dunedin）一座清真寺，但改為努爾清真寺（Al Noor）和林伍德清真寺（Linwood）的原因，是這裡有「更多入侵者」。

塔倫解釋他的屠殺計畫時寫道：「要站出來保護白人未來」、「對大部分入侵者展示，我們的土地永遠不會是他們的土地，我們的家園是我們的，且只要白人仍存在的一天，他們就無法征服我們的土地，且無法取代我們的人民。」

塔倫也透露，其實一開始不是計劃在紐西蘭發動攻擊。原本只是在紐西蘭短暫居住，但他很快發現這裡和西方其他地方一樣。「其次，在紐西蘭發動攻擊將會引起人們對我們文明遭入侵真相的注意。」

此外，塔倫作案前聲稱，與他的政治價值觀最接近的國家是中國，引起中國網民議論。有人直指，中國在新疆廣設「再教育營」的作法，塑造了仇視穆斯林的印象。

紐西蘭沒有死刑。依法律委員會（Law Commission）對殺人罪的量刑，最高僅為無期徒刑，且有屢犯才加重的「三振條款」，必須是再犯才會判到最重的終身監禁、不得保釋，塔倫有可能不會被判無期徒刑。

澳籍嫌犯非當地人卻「合法擁槍」？

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，塔倫周遊世界各地，偶爾會到紐西蘭，也並非基督城居民，最近是住在南部城鎮丹尼丁（Dunedin）。紐西蘭當地媒體披露，塔倫是紐西蘭奧塔戈地區一間在地步槍協會的會員。

阿爾登說，塔倫是2017年11月取得「A類」（Category A）擁槍執照，隨即在2017年12月開始陸續合法購買5把昨天用於基督城清真寺恐攻的作案槍枝。

阿爾登在首都威靈頓告訴媒體，槍手持有的武器包括2把半自動步槍、2把霰彈槍與1把桿動式（lever-action）步槍。

她說：「事實是⋯⋯此人取得擁槍執照，也獲得那些武器，很顯然我覺得人們會要求做出改變，我也承諾了⋯⋯我現在就能告訴你們一件事，我們將修改槍枝法規。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

紐西蘭1990年曾發生1名精神病患於南部城鎮阿拉莫阿納（Aramoana）槍殺13人的案件，2年後紐西蘭於1992年將槍枝法令緊縮，禁止使用半自動武器，但和鄰近的澳洲相比，紐西蘭的槍枝法規相對較為寬鬆。

澳洲在1996年發生類似屠殺事件後，與大多數美國以外的已開發國家一樣，建立了嚴格的槍枝管制制度。

不過，任何16歲以上者，只要完成安全課程和經警方的背景查核，都可以在紐西蘭申請槍枝執照，時效10年。

紐西蘭的槍枝法令未規定擁槍者需向當局登記，這點與澳洲不同，警方也不確定紐西蘭有多少合法、非法槍枝目前在流通，僅粗估約有120萬把，相當於每3人就有1人持槍，遠高於澳洲每8人才1人有槍。

紐西蘭總理定調是「恐攻」，穆斯林在西方遭恐攻不是第一次

紐西蘭發生西方國家近代針對穆斯林最嚴重的攻擊後，仍有42人受傷住院治療，其中包括一名4歲兒童。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，受害者來自穆斯林世界，土耳其、孟加拉、印尼和馬來西亞等國都已提供領事協助。

根據阿拉伯電視台（Al-Arabiya）新聞頻道，有一名沙烏地阿拉伯人死亡，另有一人受傷。根據約旦外交部長，至少2名約旦人喪命。巴基斯坦外交部發言人表示，有5名國人失蹤。

這樁慘劇讓挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）回想起曾發生在這個北歐國家的悲劇。2011年7月22日挪威首都奧斯陸市中心政府辦公大樓附近發生爆炸，數小時後烏托亞島（Utoya）爆發槍擊，共造成77人死亡。

挪威右翼極端分子布列維克（Anders Behring Breivik）犯下的大屠殺猶歷歷在目，瑟爾貝克呼籲國際社會，共同對抗各種極端主義。「真是令人感到悲傷。這起不幸令人想起我們曾經歷的7月22日慘劇，這是二次戰後挪威經歷過的最艱難時刻。」

《法新社》報導，2017年1月29日在加拿大魁北克，一名27歲男性在一所清真寺的傍晚禮拜過後，進入寺內開槍掃射，造成6名禮拜者死亡和35人受傷。6名死者全都擁有雙重國籍，他們近幾十年才移民到加拿大，包括2名阿爾及利亞人、2名幾內亞人、1名摩洛哥人和1名突尼西亞人。

攻擊者是加拿大學生畢桑奈特（Alexandre Bissonnette），他認同極端民族主義，但不屬於任何組織。他被捕後今年2月遭判處無期徒刑，且40年內不得假釋。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾譴責這是一場「恐怖主義攻擊」。直到今天以前，這是西方國家在穆斯林場所發生過最嚴重的單一攻擊行動。

2017年6月19日，在英國倫敦北區芬斯伯瑞公園（Finsbury Park）的清真寺外，48歲威爾斯男子歐斯本（Darren Osborne）駕駛廂型車衝撞宵禮後準備離去的穆斯林群眾，造成1人死亡12人受傷。

歐斯本在廂型車上留下字條寫道，他是為了報復伊斯蘭激進派的恐怖攻擊，和替1名兒童性醜聞受害者討公道。他去年2月已被判處無期徒刑。

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核稿編輯：楊之瑜