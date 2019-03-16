美國青少年當下最潮的聊天方式是...Google 文件

作者：Chris

現在美國青少年最夯的聊天工具是什麼？可能要超乎你的想像了。美媒 The Atlantic 報導，美國青少年最喜歡就在課堂老師的眼皮下用 Google 文件聊天。

這是因為美國中小學課堂上多半還是不允許用手機或聊天 App 傳私訊所衍生出來的做法。目前美國有越來越多教師允許學生們在課堂上使用 Google 文件協作，但學生們想私下聊天的慾望總是掩不住的，就跟以前總是想上課傳紙條一樣，所以用外觀看起來做筆記不會被抓包的 Google 文件，就成最佳解決方案了。

在課堂上大家會先開個課堂用共用文件，直接在「公頻」上聊；如果想要私聊就開啟「註解」@ 那個人，老師走過來就按解決鈕一次清空不留痕跡。旁人來看根本就是在做功課，完美。就算學校網路禁了 Facebook、Instagram、Whatsapp 的封包，Google 文件依然是學生們最棒的聊天工具。

當然啦，Microsoft Word 線上版、OneNote 等只要有線上共作功能的工具都可以被拿來這麼用。不過這種現象只限於美國中小學生，一旦上大學環境更自由，他們就會選擇其他社群工具了。