中美關係七十年與領袖特質（中）：鄧小平讓老布希知道，「面子」對中國人的重要性

►中美關係七十年與領袖特質（上）：毛澤東「帝王思想」，中美建交卡在意識形態

老布希的親中情結

1989年六四事件嚴重打擊了政治改革派。美國國内群情洶湧，一致要求制裁中國，取消美國給中國的最惠國待遇。身為西方世界的「帶頭大哥」，美國如何行事也影響西方盟國。

這時美國總統老布希（George H. W. Bush）的個人特質起到關鍵作用。與前任雷根（Ronald Reagan）對華相當強硬和現實主義相比，老布希是名副其實的「中國人的老朋友」。他是戰後唯一有親身中國體驗的總統，曾在1974－75年之間擔任美國駐中國聯絡處主任（Liaison Office），相當於後來的大使。對上，他和毛澤東以及鄧小平這兩代領袖都有深入接觸。對下，他經常和夫人芭芭拉（Barbara Bush）一道在北京踩自行車走遍大街小巷，對中國普通人民有深厚感情。

老布希在這個關鍵時刻「拉了中國一把」。他一方面固然從同情中國人民和支持民主的角度給中國施壓，宣佈制裁中國，暫緩中美高層來往，停止對中售武，結束了中美建交以來雙方的黃金期。但另一方面，他對中國政府的施壓又相當節制，他無意干涉中國内政。

在6月5日與英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）通話中，老布希表明美國會就六四事件發出聲明譴責中國，對中國使用暴力表達「悲痛」，亦會停止售武，但「無意再多」（not intend to go any further）。在西方國家紛紛停止與中國的外交接觸之際，他又先後派出密使副國務卿伊格爾伯格（Lawrence Eagleburger）及白宮國家安全顧問史考克羅（Brent Scowcroft）秘訪北京，向中國表達願意繼續交往。1990年5月，老布希不顧國會反對，延長對中國的最惠國待遇，除了軍事關係蜜月不再，基本上等於一切照舊。

老布希與鄧小平有私交，明白鄧小平的強硬，認為鄧小平能控制中國局勢，也不相信美國能推翻鄧小平的政權。他也知道「面子」對中國人的重要性，如果過於批評中國，讓中國領導人沒有面子，事情就不好辦了，故也不主張對中國極限施壓。他也認為，如果過於懲罰中國，以致取消最惠國待遇的話，懲罰的是中國人民而不是中國政府。布希不希望中國放棄開放政策，原因是他認為中國只有開放，與外交接觸，才能繼續走向民主。他相信隨著時間的推移，中國依然會「變好」。這是後來形成的「吸納中國」的思路一脈相承。中美關係在六四事件後沒有惡化，布希是最大的「功臣」。

不可忽視的是，現實主義的鄧小平也很好地「配合了」老布希。六四事件之後，中共黨内保守勢力打著「反右」、「反和平演變」的口號，要求「治理整頓」，實際上就是停止改革開放進程。

但鄧小平深明中國改革開放和經濟發展的必要性。除了在政治上要保持「四項基本原則」，確保中共的統治，他繼續積極推動改革開放。1992，鄧小平以「普通黨員」身份南巡，喊出了「誰不改革開發誰就要下臺」的口號，吹響了繼續改革開放的號角。在鄧小平的巨大影響力之下，中國才重新走上開放的道路。

雖然說六四之後，中國政治改革失去了1980年代的勢頭，但鄧小平也保住了很多已經進行的政治改革的成果。比如取消領導終身制和老人政治，鄧小平以身作則全退，後又推動解散中央顧問委員會。這些都讓美國依然期望中國「變好」。

對中美關係影響極深的還有鄧小平在外交上也提出了「韜光養晦」戰略，反覆強調中國要長期堅持「不當頭」，又以「擱置爭議」和「睦鄰政策」改善國際處境。這段時間，中國成為國際關係中的「好孩子」。

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江澤民的海派外交與胡錦濤的無為而治

在老布希的帶頭下，無論以後的柯林頓（Bill Clinton）還是小布希（George W. Bush）都篤信「吸納」理論，認為只有與中國接觸，才能鼓勵中國改革，融入世界，從而令中國變民主。柯林頓廢除最惠國待遇與人權掛勾，與中國達成加入世貿的雙邊協議；小布希時代，中國正式加入世貿，美國陷入中東戰爭，不再將中國看作是潛在威脅，變成了「中美兩國是利益相關的參與者。」

兩個總統中，其實柯林頓對中國頗為不客氣，中國民族主義分子所謂的「四大恨」：即銀河號事件、台海危機、南斯拉夫領事館事件、南海撞機事件，有三件在柯林頓時期。但柯林頓在中國人氣極高。相反，延續了其父親「中國人民好朋友」傳統的小布希，對中國非常友善，卻被不少中國人嘲笑。

鄧小平淡出後將近20年時間内，中國經歷了江澤民時代和胡錦濤時代，它們基本一脈相承。

江澤民是上海出身，有濃厚的「海派風格」，性格開放，愛好西方事物，願意向西方學習，除了要維持中共一黨專政的政治制度，他不排斥西方文化，要「與世界接軌」。他在外訪問以「秀英文」和表演「藝術」為榮，上能在小布希的晚宴上唱義大利民歌「我的太陽」，下能在訪法時請法國第一夫人跳舞，他能唱俄語歌，也對能用英文接受美國主持人華萊士（Mike Wallace）的訪問津津樂道，在接受香港記者訪問時還會說兩句廣東話。

在很多人眼裡，江澤民的形象很一般，這多少由於其鎮壓法輪功，又被法輪功學徒「唱衰」之故。但實際上，正是由於江澤民的海派性格，在西方大受歡迎，迅速幫助中國融入國際體系。

江澤民也堅持鄧小平的「韜光養晦」的外交戰略。中國民族主義分子稱的「四大恨」，中國國内雖然群情洶湧，但江澤民都處理得相當克制。而且處理得越來越不卑不亢。

在美國受恐怖襲擊之後要進行反恐戰爭時期，江澤民頂住了保守派傳統「反美」的壓力，全力支持美國進行阿富汗戰爭，既站在正義的一方，也讓中美關係迅速走出南海撞機事件的陰影，被美國長期視為朋友，更為中國贏得「戰略機遇期」。

胡錦濤以「不折騰」出名，背後一直有江澤民「退而不休」的陰影。可以說他的十年基本是江澤民時代的延續。

正是從1990年代開始，美國資本大舉進入中國，直接投資大幅增加，麥當勞等國際企業進駐讓中國變得「洋氣」，中美貿易關係開始倒轉，中國成為美國最大的貿易逆差國；深度整合的經濟關係成為中美「壓艙石」。加入世貿也讓中國「開放倒逼改革」，在經濟和金融上向資本主義看齊，江澤民「三個代表」的理論把中國實際上變為一個一黨專政的資本主義國家。入世後，中國以年均超過10％的高增長，迅速在經濟上大步趕超西方列強。2008年北京奧運會成為「大國崛起」的標誌，重塑了中國的民族主義。

值得指出的是這段時期也是美國科技大規模轉移到中國的時期。除了敏感科技繼續禁運，個人電腦、手機、智能手機等民用技術幾乎在第一時間就同步流入中國，中國越來越快地追上美國科技節奏。中國人大批到美國留學工作，學習美國的最新科技。在2008年之前，這些中國人大部分留在美國發展。從2008年中國啓動「千人計劃」，大力吸引在外國的中國裔（無論是否取得外國國籍）科研人員到中國工作，又鼓勵中國公司收購美國科技企業，開啓一個新的大規模科技轉移時代。

2008年金融海嘯成為中美關係的轉折點。美國陷入經濟危機，不得不要求中國相助。2008年金融海嘯的始作俑者是美國。對中國來説，卻是把握了意外的機會。中國通過四萬億救市，成功挺過危機，在經濟上一枝獨秀，成為世界經濟的引擎。短短幾年，中國成為世界上最大的製造業國家、最大的貿易輸出國和輸入國、按名義GDP成為世界第二，購買力平價GDP成為世界第一。

江澤民時代往往被低估，但中國能挺過危機再飛速增長，完全靠江胡時代積累下的資本。可以說沒有江澤民時代的積累，就沒有習近平時代的爭霸。歷史會給江澤民一個恰當的評價。

（待續）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航