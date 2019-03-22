《小寧》詩選：2014給上一代人的情詩、在凱道——與洪仲丘

文：楊智傑

2014給上一代人的情詩

2012我閉門苦讀高普考

喝風，吃雨

靠小寧打工接濟

不去聽2013，機械獸縝密陣形

議場外靜列

菸絲墜落

黑暗中大口呼吸者，行為已違法——

一場雨。

上一代逼視著大火

這一代

卻在雨中弄髒了眼鏡。2013我騎單車載小寧

回到老眷村

旋即跌入1997、1985，1968

承認記憶不願帶走的（老窗格、薄暮色

雨夜小巷子）

遺忘就註定要帶走……

2013，這世界已不屬於我

牽著小寧走上街頭

人群中我高呼口號：「無法原諒是因為

已經原諒？」「依法行政意思是

怪手與拒馬？」

時光的背影瀟灑轉身

槍殺了我們——

（2014，時間倒轉

死者甦醒

公平與正義要回來了，白紗裡小寧嬌羞

奔向我胸口）

一場夢。

2013我在深夜重讀王小波

在一並不偉大的時代，執意翻開偉大作品

旋即被拖入歷史的暗巷

像殘廢的

大樓洗窗工，在暴雨的逼供中哭出白銀……

2013，天地不仁

誰不是自己

僅有的不敗之地？

2014床頭燈亮，我知道基本薪資

快調漲了

我知道自己快有房可住了

我知道十七歲小寧

卸下肩帶，在一個新世界的微光裡等我

我知道，我知道

但2014

睡不著的人沒權利要求醒來……

在凱道

——與洪仲丘

今晚，我們無權保持緘默

刨去雙眼的鬼魂紛紛

湧出星空的牢房

那深奧的光芒震醒我，掩沒我

今晚在凱道

我們不能流淚不能

背對

那遭挑釁的盲人，遍尋不著的天空……

這麼多夜晚過去

安慰的是誰的明天？那視我們為灰燼的世界

大風般掩面而來

密雲是顛倒的盛宴，釋放無聲的大火

今晚在凱道，我不思索自由

雨水落下

落下，就無權保持緘默

在凱道，今晚

我們就是易燃物周圍的白紙，是安靜

移近針尖的閃電

是硫磺粉

撒滿世界漆黑的眼窩，下一瞬

就要豔紫地點燃

（那裡，黑暗曾如大軍般蝟集……）

相關書摘 ▶《小寧》專文推薦：演示了外來政權若只許抒情，抒情就成為批判

書籍介紹

本文摘錄自《小寧》，寶瓶文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：楊智傑

我們選擇了雨

歷史卻未選擇

在熄滅我們的雨中化為烏有

一本詩集，為同時代人而寫

小寧和阿俊，象徵島嶼上的青年男女，他們在街頭遭逢的困惑，社會競爭中無所遁逃的焦慮，以及對平凡生活意義的追尋，無一不是一個世代下人們曾經或終將歷經的過程——那些相愛到離散，希望與失落，歡愛與放逐……

記錄一代人的情感散落在每一場雨水之中，流淌成一個世代的歷史。

我站在雨中

沒有一場雨因此淋濕我

名人推薦

《小寧》可視為楊智傑的時間筆記本，灰塵裡藏著一顆心。年分作為標題與起點，呼喚理想女性，以及若干幽微句法與情景鍛造的方式，難免透露了楊牧、楊澤與羅智成的氣息；然而，詩人有所繼承，同時也鮮明地塑造了富於個人色與時代風的島嶼新民群像，以及不容淡忘的關鍵場景。讀《小寧》，像走在陽光下的雨季，昂奮與抑鬱交錯，世界仍持續開展……——楊佳嫻（詩人，學者）

智傑詩歌語言中濕漉漉的感傷，來自私秘，也來自時代綿長的夢魘，詩人決意「加速自己的一無所有」卻成為一代人與虛偽世界決裂的宣言。久違了，這種小型羅曼史詩的肆意，它讓人不可自拔地在終將失去的青春中沉湎，然後舔著傷口醒來，寫下虛構的編年史。——廖偉棠（詩人，作家）

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航