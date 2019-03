想成為優秀的跨國溝通者，請避開這五種西方文化地雷

文:Primrose Huang

知道西方的朋友有什麼地雷嗎?本文蒐集五大常踩地雷,讓你成為最優溝通者!

每個文化之中總是存在著或大或小的差異,而學習語言就是為了和其他文化的人溝通,因此在背單字和文法的同時,也應該試著去理解其他文化,了解他們的隱私界限、喜歡談論的話題、肢體語言,這些都是對於學習語言很重要的事。

今天筆者小V就整理了西方人的一些眉眉角角跟大家分享,讓大家下次在跟外國朋友相處時,再也不會不小心碰觸到他們的地雷還不自知,成為讓人感到舒適的成功溝通者!

除了基本的宗教、政治、種族議題外,其實還有很多你不知道的西方文化地雷區(以下以foreigner簡稱之),快跟著小V來看看吧!

第一次見面時

在亞洲,小V發現大家沒有非常習慣「握手」這件事,而外國朋友則覺得這是一種拉近彼此距離的方式,第一次見面若不握手反而會覺得很奇怪,因此若自己能夠接受的話,可以試著和外國朋友握手,表現出大方自然的態度喔!另外,小V也發現西方的外國朋友很喜歡「打招呼」,就算跟你沒有很熟,他還是會點點頭說聲Hi,或者How’s going?這種類似「你吃飽了嗎?」的問候,所以你也不需要很詳細地跟他報備生活瑣事喔!

打完招呼後,就要進入small talk的階段了,在這種很輕鬆的聊天時,小V發現有些問題是台灣朋友很愛問(小V自己就問很多次),但其實外國朋友心裡OS會想說「這是要我回答什麼?」或者是「又來了!」的話題殺手,下面就列舉給大家看:

情境:第一次遇到一個西方朋友。

Foreigner : Hi, nice to meet you!

Foreigner : 嗨,很高興認識你!

X 別這麽做:

Taiwanese: Nice to meet you, too! So…do you know how to use chopsticks?

Taiwanese: 很高興認識你!你會用筷子嗎?

或者:

Taiwanese: Nice to meet you, too! Do you have a Taiwanese boyfriend/girlfriend/wife/husband?

Taiwanese: 很高興認識你!你有台灣的男友/女友/老婆/老公嗎?

大家有沒有問過這些問題?其實小V很能理解大家好奇的心情,但是真的不要再問這個了啦!以下幫大家準備幾個很好聊的話題開罐器給大家參考:

O 請這麼做:

Taiwanese: Nice to meet you too! How long have you lived in Taiwan? How do you like it here?

Taiwanese: 很高興認識你!你來台灣多久了呢?有哪裡你特別喜歡的嗎?

或者:

Taiwanese: Nice to meet you too! Where are you from? What’s your favorite thing about your country?

Taiwanese: 很高興認識你!你來自哪個國家呢?你最喜歡自己國家的哪個部分?

在開話題時,盡量以開放式的話題為主,這樣比較好讓回答者有自己延伸的空間,像是問「會不會用筷子?」這個問題真的超糟糕啊!如果你還想知道更多的溝通技巧就點開下面的影片吧!他介紹了七種最棒的開場白,簡直萬用!

朋友生病時

熱情的台灣朋友每次聽到有人生病,就會熱切關懷,有時候甚至開始下「指導棋」。雖然是出於好意,但是一般西方國家的人並不喜歡分享自己的身體狀況,他們會覺得這是很個人隱私的部分。

情境: 西方朋友的臉色不太好。

Foreigner : I don’t feel very well right now.

Foreigner : 我現在不太舒服。

X 別這麼做:

Taiwanese: Did you go to the doctor? Do you have sore throat or runny nose? You should drink more water and try to get some rest.

Taiwanese: 你有沒有去看醫生?你有喉嚨痛還是流鼻水嗎?你應該多喝水、多休息!

O 請這麼做:

Taiwanese: I’m sorry to hear that! Hope you feel better soon!

Taiwanese: 真不幸,希望你可以快點康復!

或者:

Taiwanese: Let me know if you need anything!

Taiwanese: 如果你需要什麼的話就告訴我。

有些問答看似熱情,對我們而言也是反射性的反應,但是對西方人而言可能有點過度了。當西方的朋友生病時,你可以用前面(O) 的反應來展現適度的關心喔!

看完生病的情況,你知道治療疾病的大功臣——疫苗是如何運作的嗎?趕快來補充一下冷知識,下次說不定也能拿來當作話題喔!

詢問近況

在台灣,不管是姊姊阿姨叔叔伯伯隔壁小明街口阿黃,大家見面都喜歡問一句「好久不見,是不是變胖啊?」來拉近距離,但要注意的是「千萬不要」對外國朋友提到胖瘦相關的評論,特別是女性,這是非常、非常失禮的!當要拉近距離時,你可以針對其他部分來問問,表示你很關心他,有注意到他的改變喔:

情境:很久沒遇見的西方朋友。

Foreigner : Hi, it’s been a while! How’s everything going?

Foreigner : 嗨,好久不見!你過得如何?

X 別這麼做:

Taiwanese: Did you put on weight? Looks like life has been good to you recently!

Taiwanese: 你是不是有點變胖啦?感覺你最近過太好喔!

O 請這麼做:

Taiwanese: Everything’s going great! Wow, you must have done you hair! That color looks really great on you!

Taiwanese: 我過得很好,天啊,你一定有去弄頭髮吧!這個髮色真的很適合你!

或者:

Taiwanese: Have you been working out lately? You look so fit!

Taiwanese: 你最近是不是有去運動呢?你看起來很結實!

看完剛剛超白目的反應(但是小V跟損友真的很常這樣),還有什麼話是絕對不能(對女生) 說的嗎?趕快看看下面的影片,清楚示範你講了這些地雷會有什麼下場。

親友過世時

在台灣,若家裡有人過世,一般會用「家裡有事」來帶過,並不會直接講出來,但是外國朋友會比較直接,不想要他講出來的時候傻掉嗎?這個時候要安慰他的話可以說:

情況:西方朋友有親友去世了。

Foreigner: I’ve been having a really hard time lately. My job is so stressful and my grandmother passed away last week.

Foreigner: 我最近真的很不好受,工作壓力好大,而且我的祖母上禮拜去世了。

O 請這麼做:

Taiwanese: I’m so sorry to hear that. Please let me know if you need anything or need to talk.

Taiwanese: 我真的很遺憾,若你需要任何幫助請告訴我。

對於死亡,台灣人一般都是很避諱討論的,這裡提供一部影片討論和死亡有關的意義,快點進去看看,接受一些新思維的刺激吧!

經濟情況

基本上絕對不能問的就是「薪水多少」,這個應該算是國際禮儀。而背後原因是由於在西方國家賺得多時,他們並不想要像是在跟你炫耀;而賺得少時,他們也不想要讓你覺得同情他,因此一開始不要問這個問題是最好的。

X 別這麼做:

Taiwanese: So, how much do you earn a year?

Taiwanese: 所以你一年年薪多少啊?

另一個讓人驚訝的經濟情況話題是:「你買的……多少錢?」最喜歡比價的台灣人很喜歡討論買某東西花了多少錢,但在美國是完全是相反的!當這個東西越昂貴,他們越不想要告訴你花了多少錢,例如房子、車子等等。

X 別這麼做:

Taiwanese: Where did you buy those beautiful sunglasses? How much did they cost? They must be really expensive!

Taiwanese: 你這副超美的太陽眼鏡是去哪買的?多少錢啊?看起來超貴!

看完以上這些踩雷區,大家有沒有更了解一點西方朋友的文化了呢?然而每個文化都存在自己很獨特的地方,因此這些也只是大方向的整理。在和不同文化交流時,多多少少會有衝突、彼此無法理解的時候,因此最重要的就是保持著開放的心態,有一顆尊重彼此的心,小V相信,這樣不管和任何文化的朋友交流時,都會是很愉快自在的!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航