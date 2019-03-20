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想成為優秀的跨國溝通者，請避開這五種西方文化地雷
我們想讓你知道的是
以下整理了西方人的一些眉眉角角跟大家分享，讓大家下次在跟外國朋友相處時，再也不會不小心碰觸到他們的地雷還不自知。
文：Primrose Huang
知道西方的朋友有什麼地雷嗎？本文蒐集五大常踩地雷，讓你成為最優溝通者！
每個文化之中總是存在著或大或小的差異，而學習語言就是為了和其他文化的人溝通，因此在背單字和文法的同時，也應該試著去理解其他文化，了解他們的隱私界限、喜歡談論的話題、肢體語言，這些都是對於學習語言很重要的事。
今天筆者小V就整理了西方人的一些眉眉角角跟大家分享，讓大家下次在跟外國朋友相處時，再也不會不小心碰觸到他們的地雷還不自知，成為讓人感到舒適的成功溝通者！
除了基本的宗教、政治、種族議題外，其實還有很多你不知道的西方文化地雷區（以下以foreigner簡稱之），快跟著小V來看看吧！
第一次見面時
在亞洲，小V發現大家沒有非常習慣「握手」這件事，而外國朋友則覺得這是一種拉近彼此距離的方式，第一次見面若不握手反而會覺得很奇怪，因此若自己能夠接受的話，可以試著和外國朋友握手，表現出大方自然的態度喔！另外，小V也發現西方的外國朋友很喜歡「打招呼」，就算跟你沒有很熟，他還是會點點頭說聲Hi，或者How’s going？這種類似「你吃飽了嗎？」的問候，所以你也不需要很詳細地跟他報備生活瑣事喔！
打完招呼後，就要進入small talk的階段了，在這種很輕鬆的聊天時，小V發現有些問題是台灣朋友很愛問（小V自己就問很多次），但其實外國朋友心裡OS會想說「這是要我回答什麼？」或者是「又來了！」的話題殺手，下面就列舉給大家看：
- 情境：第一次遇到一個西方朋友。
Foreigner : Hi, nice to meet you!
Foreigner : 嗨，很高興認識你！
X 別這麽做：
Taiwanese: Nice to meet you, too! So…do you know how to use chopsticks?
Taiwanese: 很高興認識你！你會用筷子嗎？
或者：
Taiwanese: Nice to meet you, too! Do you have a Taiwanese boyfriend/girlfriend/wife/husband?
Taiwanese: 很高興認識你！你有台灣的男友/女友/老婆/老公嗎？
大家有沒有問過這些問題？其實小V很能理解大家好奇的心情，但是真的不要再問這個了啦！以下幫大家準備幾個很好聊的話題開罐器給大家參考：
O 請這麼做：
Taiwanese: Nice to meet you too! How long have you lived in Taiwan? How do you like it here?
Taiwanese: 很高興認識你！你來台灣多久了呢？有哪裡你特別喜歡的嗎？
或者：
Taiwanese: Nice to meet you too! Where are you from? What’s your favorite thing about your country?
Taiwanese: 很高興認識你！你來自哪個國家呢？你最喜歡自己國家的哪個部分？
在開話題時，盡量以開放式的話題為主，這樣比較好讓回答者有自己延伸的空間，像是問「會不會用筷子？」這個問題真的超糟糕啊！如果你還想知道更多的溝通技巧就點開下面的影片吧！他介紹了七種最棒的開場白，簡直萬用！
朋友生病時
熱情的台灣朋友每次聽到有人生病，就會熱切關懷，有時候甚至開始下「指導棋」。雖然是出於好意，但是一般西方國家的人並不喜歡分享自己的身體狀況，他們會覺得這是很個人隱私的部分。
- 情境： 西方朋友的臉色不太好。
Foreigner : I don’t feel very well right now.
Foreigner : 我現在不太舒服。
X 別這麼做：
Taiwanese: Did you go to the doctor? Do you have sore throat or runny nose? You should drink more water and try to get some rest.
Taiwanese: 你有沒有去看醫生？你有喉嚨痛還是流鼻水嗎？你應該多喝水、多休息！
O 請這麼做：
Taiwanese: I’m sorry to hear that! Hope you feel better soon!
Taiwanese: 真不幸，希望你可以快點康復！
或者：
Taiwanese: Let me know if you need anything!
Taiwanese: 如果你需要什麼的話就告訴我。
有些問答看似熱情，對我們而言也是反射性的反應，但是對西方人而言可能有點過度了。當西方的朋友生病時，你可以用前面（O） 的反應來展現適度的關心喔！
看完生病的情況，你知道治療疾病的大功臣——疫苗是如何運作的嗎？趕快來補充一下冷知識，下次說不定也能拿來當作話題喔！
詢問近況
在台灣，不管是姊姊阿姨叔叔伯伯隔壁小明街口阿黃，大家見面都喜歡問一句「好久不見，是不是變胖啊？」來拉近距離，但要注意的是「千萬不要」對外國朋友提到胖瘦相關的評論，特別是女性，這是非常、非常失禮的！當要拉近距離時，你可以針對其他部分來問問，表示你很關心他，有注意到他的改變喔：
- 情境：很久沒遇見的西方朋友。
Foreigner : Hi, it’s been a while! How’s everything going?
Foreigner : 嗨，好久不見！你過得如何？
X 別這麼做：
Taiwanese: Did you put on weight? Looks like life has been good to you recently!
Taiwanese: 你是不是有點變胖啦？感覺你最近過太好喔！
O 請這麼做：
Taiwanese: Everything’s going great! Wow, you must have done you hair! That color looks really great on you!
Taiwanese: 我過得很好，天啊，你一定有去弄頭髮吧！這個髮色真的很適合你！
或者：
Taiwanese: Have you been working out lately? You look so fit!
Taiwanese: 你最近是不是有去運動呢？你看起來很結實！
看完剛剛超白目的反應（但是小V跟損友真的很常這樣），還有什麼話是絕對不能（對女生） 說的嗎？趕快看看下面的影片，清楚示範你講了這些地雷會有什麼下場。
親友過世時
在台灣，若家裡有人過世，一般會用「家裡有事」來帶過，並不會直接講出來，但是外國朋友會比較直接，不想要他講出來的時候傻掉嗎？這個時候要安慰他的話可以說：
- 情況：西方朋友有親友去世了。
Foreigner: I’ve been having a really hard time lately. My job is so stressful and my grandmother passed away last week.
Foreigner: 我最近真的很不好受，工作壓力好大，而且我的祖母上禮拜去世了。
O 請這麼做：
Taiwanese: I’m so sorry to hear that. Please let me know if you need anything or need to talk.
Taiwanese: 我真的很遺憾，若你需要任何幫助請告訴我。
對於死亡，台灣人一般都是很避諱討論的，這裡提供一部影片討論和死亡有關的意義，快點進去看看，接受一些新思維的刺激吧！
經濟情況
基本上絕對不能問的就是「薪水多少」，這個應該算是國際禮儀。而背後原因是由於在西方國家賺得多時，他們並不想要像是在跟你炫耀；而賺得少時，他們也不想要讓你覺得同情他，因此一開始不要問這個問題是最好的。
X 別這麼做：
Taiwanese: So, how much do you earn a year?
Taiwanese: 所以你一年年薪多少啊？
另一個讓人驚訝的經濟情況話題是：「你買的……多少錢？」最喜歡比價的台灣人很喜歡討論買某東西花了多少錢，但在美國是完全是相反的！當這個東西越昂貴，他們越不想要告訴你花了多少錢，例如房子、車子等等。
X 別這麼做：
Taiwanese: Where did you buy those beautiful sunglasses? How much did they cost? They must be really expensive!
Taiwanese: 你這副超美的太陽眼鏡是去哪買的？多少錢啊？看起來超貴！
看完以上這些踩雷區，大家有沒有更了解一點西方朋友的文化了呢？然而每個文化都存在自己很獨特的地方，因此這些也只是大方向的整理。在和不同文化交流時，多多少少會有衝突、彼此無法理解的時候，因此最重要的就是保持著開放的心態，有一顆尊重彼此的心，小V相信，這樣不管和任何文化的朋友交流時，都會是很愉快自在的！
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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航