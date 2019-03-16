「女生只會讀書考試，無法做研究？」她們拿下台灣傑出女科學家獎

（中央社）第12屆台灣傑出女科學家獎今（15）日揭曉，獲得「傑出獎」的台灣大學數學系特聘教授李瑩英，從小在布店幫忙母親算帳展露天賦，如今已是幾何分析領域的國際知名學者。

台灣傑出女科學家獎由台灣萊雅、吳健雄學術基金會合辦，分成傑出獎和新秀獎。今年遴選範圍從原本的「物質科學」擴展至涵蓋「數學」「資訊科學」，共3個領域。

最大獎「傑出獎」獎金新台幣60萬元，由台大數學系特聘教授李瑩英獲得，她是台灣幾何學界的領導人物，主要研究方向為兩大類，一是結合重要的黎曼結構及辛結構，探討拉格拉奇極小子流形與特殊拉格拉奇子流形；二是均曲率流的研究。

李瑩英從小在布店，小小個子站在櫃子上幫母親算帳，心算能力獲得母親的讚賞，因而對數學產生濃厚的興趣。

她認為數學有入世和出世的一面，就像一把瞭解世界的鑰匙，數學研究從現實啟發，也從虛無尋找，透過思考、推導、演算及驗證，得出解決問題的方程式。

李瑩英說，數學研究最大的特色是產生的疑惑永遠比解決的問題多，因此研究者的腦袋永遠在轉動。好處是可以不受時間場域的限制，很適合像她這樣需要兼顧家庭的女性，「你要爬喜馬拉雅山，要飛很久的飛機才能爬，但我們只要一張桌子、靜下心來，就能在腦中進行探險。」

除了研究貢獻，李瑩英也關注教育，過去台灣曾有一段獨尊「建構式數學」的期間，造成許多爭議。她認為：「不扭轉，會對整個世代的競爭力產生影響。」主動協助教育部修訂九年一貫數學課綱，並研擬新舊課綱間的補強與銜接計畫。另外她也參與推動大學增設「特殊選才」管道，讓有數學天賦，但其他科目表現不見得特別良好的學生，也有進入一流大學深造的機會。

女性追求科學研究，必須突破很多困難。李瑩英說，女性的能力絕對能夠勝任，比較常碰到的是「信心不夠」。其實數學不用上實驗室、不用出野外，反而很適合女性，關鍵還是要同時具備眼界、態度和能力。

李瑩英曾經在1997年台大杜鵑花節的演講中提到：

我想特別跟在座的女同學說幾句話。你偶爾會聽人說：「女孩子的數學比較差」。那實在是胡說八道，在我今年所教的大學課程，他們班上女同學表現遠比男同學要突出，我們每年都有女學生申請到如普林斯頓、哈佛等第一流學校的獎學金。以前的女數學家少，是有歷史原因的⋯⋯一直到十九世紀，歐洲人還是認為用腦，會讓女性生產出的下一代變笨，所以他們刻意不讓女性接觸這一類的工作，當然數學是其中之一。經過我們很多前輩的努力，台灣出身的女數學家的表現，在世界上是非常令人刮目相看的。學數學只跟個人的特質有關，跟性別無關。所以如果你喜歡數學，就選擇它作為你的志願吧！​​

今年「新秀獎」得主包括台大地質系副教授任昊佳，她透過珊瑚和海底沉積物的紀錄，瞭解自然和人為活動對海洋氮循環的影響（研究發表）。另一位得主是交通大學電子物理系副教授周苡嘉，專長是半導體奈米材料與特殊結構的整合（研究發表）。

《中國時報》報導，年僅35歲的任昊佳，來自中國青島的山東大妞，3年前嫁來台灣，先後待在中研院及台大，如今是已取得台灣身分證的台大地質系副教授，是當時台大最年輕、也是地質系唯一台籍中國教授。。

《蘋果日報》報導，任昊佳受訪指出，從小親友都覺得她很活潑，認為她應該當律師或記者。她自己對於是否該投入科學領域也曾猶豫，然而，有一次在大學課堂上，老師隨口說了「女生只會讀書、考試，沒辦法做研究」，此話反而激起她的好奇心、思考「這句話有多少成分是真的？」反而開始投身科學研究領域。

任昊佳說，社會對科學家有刻板印象，例如「通常是男性、50多歲，有點禿、有點小肚子」，這類印象會反過來阻礙女性投入科學領域，甚至這些阻礙是用「善議題提醒」的形式。有一次，她和4歲的女兒說「等一下要去看醫生阿姨」，女兒竟反駁：「醫生都是叔叔，不可能有阿姨！」

任昊佳強調說，雖然她從事的科學領域需要看很多數據判斷，但人是獨立的個體，不是數字；即便外界說「女性科學家很少」，但對個體來說沒有任何意義，她鼓勵女性要找出自己感興趣的事物。

《今周刊》2014年報導，台灣只有2篇半導體的論文登上全球最頂尖的科學期刊《Science》，第一篇來自清大材料系的團隊；而第二篇，就出自周苡嘉率領的國際團隊，後製分析階段，更是她一人獨力完成，不只震撼學界，也打破了。

不像一般女生喜歡讀小說，周苡嘉從小就喜歡科學，高三時參加了吳健雄科學營，從此定下了一生的志向，「我那時就想要當像吳健雄一樣的女科學家！」後來在UCLA攻讀博士時，周苡嘉的指導教授是杜經寧，杜經寧是半導體界著名的學者，台灣史上第一篇《Science》的半導體論文，就是出自他的指導，杜經寧曾經告誡她，一位學者一生中，能完成的研究很有限，「他要我不能放棄任何一個機會，就算成功的機率很小、花的時間很長。」周苡嘉回憶。

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核稿編輯：楊之瑜