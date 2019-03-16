立委補選結果：綠拿下2席「不算贏」，藍只守住1席，金門出首位女立委

今（16）日是立委補選的日子，總共有新北三重、台南、彰化以及金門4席，最後民進黨靠著余天和郭國文「穩穩」拿下2席，彰化由國民黨籍的柯呈枋勝選，金門則是無黨籍的陳玉珍當選。

民進黨秘書長羅文嘉晚上召開記者會表示，對民進黨來說沒贏，只是暫時止血。國民黨發言人歐陽龍今天則表示，國民黨原先喊出「搶2守2」，但最終僅守住彰化一席，另3席沒有達到預期結果，國民黨沒有驕傲的本錢。

柯文哲選前一天曾傳影片支持台南市脫離民進黨參選的陳筱諭，對於民進黨守住新北與台南，柯文哲今天指出，若國民黨連這2席都拿下，「那就太過分了」，如今一切回歸基本盤。他說，選舉板塊還是會移動，但不太可能在短時間內大幅移動，「原本7比3、8比2都移動，這個就不得了」。

勝選的余天：被韓國瑜嚇到差點閃屎！

登記參選新北市第3選舉區的候選人有3人，分別是國民黨推薦的鄭世維、民進黨推薦的余天、無黨籍的蘇卿彥。

下午5時20分左右，鄭世維出面坦承敗選，他表示，美好一仗已打過，但自己努力不夠，感謝若沒韓國瑜、朱立倫、侯友宜與吳敦義等人幫忙，恐怕輸更多。鄭世維曾任台北縣第16屆議員、新北市果菜公司副總經理、國民黨文傳會副主委。

余天2008年曾代表民進黨參選台北縣三重區立委，以1926票差距擊敗尋求連任的朱俊曉。余天今天致詞時指出，感謝黨主席卓榮泰、黨中央、議員與里長的團結，才有辦法贏過這場選戰，最要感謝的就是三重所有鄉親，坦言「被韓國瑜嚇到差點閃屎！」

而媒體詢問柯文哲，韓國瑜的「韓流效應」似乎沒有想像中的強，柯則說，韓流效應還是很強，只是就像土石流一樣有程度，「淹一個小村莊可以，要把整個城市淹掉也不容易」。

新北市第3選舉區投票率為42.10％，以下依得票數高低：

候選人 得票數 余天（民進黨） 5萬6888票 鄭世維（國民黨） 5萬1127票 蘇卿彥（無黨籍） 1303票

落敗的謝龍介：賴清德選得不錯，可以挑戰蔡英文了

登記參選台南市第2選舉區的候選人有6人，分別是民進黨推薦郭國文、國民黨推薦的謝龍介，以及無黨籍的陳筱諭、吳炳輝、徐國棟、楊筱如。

下午約5點25分票數全數開出，在韓流力挺下原被看好的國民黨謝龍介票數小幅落後民進黨對手郭國文3600多票，退出民進黨參選的陳筱諭，只拿到1萬票。

謝龍介是政論節目常客，曾對賴清德溫柔喊話「一生監督你一人」，他晚上6點步入競選總部，他坦然接受敗選結果，祝福郭國文勝選，也對賴清德喊話「選得不錯，可以和蔡英文挑戰了」。謝龍介表示，「這裡本來只有18%（國民黨得票率），因為韓流來才有這個成績（近45%），這20年來也不會有這個票數⋯⋯」。

積極為郭國文輔選的前行政院院長賴清德，在選前甚至喊出「民進黨只剩一口氣」，今晚在郭國文競選總部被問到下一步是否選總統？賴清德只回應，「謝謝大家，在驚滔駭浪之中好不容易贏得這場勝利，責任非常重大，現在內心只有感激，並沒有再特別去想到其他⋯⋯」

郭國文曾任台南市第1、2屆議員，曾任行政院勞動部政務次長、台南縣政府行政管理處處長，也曾是民進黨台南縣黨部主任委員。

而脫離民進黨參選的陳筱諭號稱「地表最強村姑」，父親是麻豆鎮前鎮長、母親曾是連4屆的市議員，基層人脈雄厚，選前她自認黨內初選是被黑箱作掉，呼籲選民跳脫藍綠，柯文哲還在選前最後一天用影片表達支持。

至於陳筱諭慘敗，外界認為是「陳思宇第二」，柯文哲只說，在台灣選民自主情形下，沒有任何大咖站台是有效的，而他研究過自己民調分布，發現無法重複，代表他的聲量很難轉移，「因為太特殊了」。他說，當時會幫陳筱諭拍攝影片，是要給年輕人一個鼓勵，沒有別的意思。

台南市第2選舉區投票率為44.53％，以下依得票數高低：

候選人 得票數 郭國文（民進黨） 6萬2858票 謝龍介（國民黨） 5萬9194票 陳筱諭（無黨籍） 1萬0424票 楊筱如（無黨籍） 492票 吳炳輝（無黨籍） 350票 徐國棟（無黨籍） 269票

柯呈枋為國民黨保住彰化縣唯一一席

登記參選彰化縣第1選舉區的候選人有4人，分別是民進黨推薦的黃振彥、國民黨推薦的柯呈枋、時代力量推薦的楊澤民（資格不符）、無黨籍的紀慶堂。

柯呈枋曾任彰化縣副縣長、勞工處長與計畫處長等職，這次為彰化縣保留藍營唯一一席，他指出，這次的勝選，是國民黨的大團結，對於是否有韓流效應？柯呈枋說很感謝韓市長親自加油打氣，還錄製宣傳影音和電話拜票及另類三子合音，選前之夜更有韓市長夫人幫忙臨門一腳，此外各級長官也都給予最大支持力量和信心，他也表示最大的感謝。

民進黨候選人黃振彥則在敗選感言中，先是恭喜對手柯呈枋當選，也恭喜余天與郭國文先生能分別在新北與台南為民進黨保住這兩席，他並深深一鞠躬向支持者表達歉意。

彰化縣第1選舉區投票率為36.59％，以下依得票數高低：

候選人 得票數 柯呈枋（國民黨） 4萬7835票 黃振彥（民進黨） 4萬1946票 紀慶堂（無黨籍） 2022票

金門縣選出首位「女立委」

登記參選金門縣選舉區的候選人有6人，國民黨推薦的洪麗萍、無黨籍的陳滄江、蔡西湖、陳玉珍、盧冠宇及金門高粱黨推薦洪志恒。

下午5時30分選舉結果出爐，無黨籍陳玉珍以獲7117票最高，縣選委會也發佈新聞稿公告她當選，也成為金門首位女立委。由於是脫黨參選，陳玉珍表示，日後不排除重回國民黨。

陳玉珍在去年縣長選舉時，禮讓國民黨候選人楊鎮浯。這次立委補選前，她自己進行的民調顯示她領先其他人選，但國民黨決定徵召輔選縣長有功的洪麗萍，結果陳玉珍執意參選，最後遭到開除。

陳玉珍出身政治世家，父親陳水木是前金門縣議會議長，她曾任第3、4、6屆縣議員，從政經歷豐富。陳玉珍表示，和縣長楊鎮浯都是新生代6年級生，未來會保持既分工又制衡的關係。而進入立法院後，她要首推醫療政策，因為醫療是金門鄉親的最痛。

金門縣選舉區投票率為21.21％，以下依得票數高低：

候選人 得票數 陳玉珍（無黨籍） 7117票 陳滄江（無黨籍） 6020票 洪麗萍（國民黨） 5681票 蔡西湖（無黨籍） 5175票 盧冠宇（無黨籍） 570票 洪志恒（金門高粱黨） 240票

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核稿編輯：楊之瑜