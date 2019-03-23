寒流來襲時，騎車需要注意的六大細節

即便隨著氣溫驟降，仍然無法澆熄騎士那熱血的二輪魂。但因為溫度降低的關係，騎車有很多地方就與平常不同，Moto7特別列舉六個在低溫騎車需要注意的事項，希望各位騎士能夠注意到這些小細節，讓天冷騎車也能確保安全！

1. 如何保暖禦寒

當你感受到氣溫下降，通常都會多加幾件衣服出門，不過對於騎士來說，可不僅僅是要多穿幾件衣服這麼簡單。首先，冬天騎車更要以防風為主軸，尤其騎車時體感溫度會比實際溫度來的更低，所以要特別注意防風保暖。另外，末梢血液循環也會變差雙手容易凍僵，更會影響車輛的操作，手套更是必備，而且建議長手套能將衣服袖口包覆避免冷風灌入，保暖效果更好。當然如果你的車輛有加溫把手或加溫坐墊，就請開啟它吧！

加熱座椅｜Photo Credit: MOTO7

2. 確保靈活表現

冬天很多人喜歡穿成像米其林寶寶一樣，看起來超級暖和，不過這時就會發現身體卡卡的！如果穿成這樣騎車，不僅不靈活，對於車輛操控也會較為遲鈍，甚至在緊急狀況的反應都會變得很差。另外有些標榜超保暖的手套，其厚度相當驚人，如果穿戴這種手套，對於車輛油門的控制就會更不精準，意外也可能隨之而來。因此冬天騎車的穿著因貴在質而不是量，為自己挑選機能性的保暖衣物作為冬季騎車的必備品，這是每位騎士都應要的認知！

3. 拉長暖胎時間

不論是喜愛跑山道或賽道的車友們都知道，在進行劇烈的操駕之前，需要進行暖胎的動作。不過在冬季路面溫度較低，輪胎溫度也難以上升，因此需要更長的時間暖胎，千萬不要一出去就大手油門，避免摔車的意外風險。

4. 起霧（天氣）

冬天的清晨山路常伴隨著濃霧縹緲，對於行車視線會是一大影響，這時如果有加裝霧燈的車友可以開啟霧燈提升照明效果，也讓其他車輛更容易發現你的存在。另外濃霧中騎車，車輛與身上容易凝結小水珠，這時騎士的衣服就有可能會被浸濕，再加上騎乘時寒風刺骨，長時間下來更有可能造成騎士失溫，建議大家可以穿著雨衣多一層防護，另外地面同樣也有可能因霧氣受潮，這時候也切記要放慢車速以策安全！

Photo Credit: MOTO7／Sid Chen

5. 鏡片起霧

誠如上所述說，當熱空氣遇上冷空氣便會凝結成小水珠，這個狀況也會出現在我們配戴的安全帽當中。當我們在安全帽中呼氣，鏡片內部就會有起霧的情況發生，這的確是一件相當惱人的事，而且從安全帽外側還無法將霧氣清除。因此可以選購防霧貼片貼於鏡片內側，便能有效阻隔霧氣，另外無法貼防霧貼片的鏡片，也能購買防霧噴劑避免霧起的產生，當然別忘了要定時補噴喔。

6. 注意胎壓

冷縮熱脹的原理大家都懂，空氣自然也這樣的現象，進而影響的就是輪胎的胎壓。通常在同樣的條件下，到了冬天胎壓通常會下降1-2psi，如果輪胎在胎壓偏低的狀態下又遇上寒冷的冬季，對於行車安全將會是一大隱憂，建議大家在冬天為輪胎打氣時可以比平時再多打一點，以平衡冷縮熱脹的影響。另外也可以加掛胎壓偵測器隨時監控胎壓狀況，方為上策！

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航