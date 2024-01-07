挺韓國瑜當立法院長？ 柯文哲：不會為利益轉彎，韓稱柯不會當選籲支持者把票給藍營
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韓國瑜表示，柯文哲在這場選舉就是空氣槍，非常熱鬧，但不會贏，所以再次拜託柯文哲的支持者，把選票全部轉回來給侯友宜與趙少康。柯文哲則表示，他可以了解韓國瑜受到很大壓力，一定要配合操作棄保，「這跟他（韓國瑜）私下跟我講得都不一樣」。
（中央社）外界好奇是否支持國民黨不分區立委候選人韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲昨（7）日說，他不是政治阿米巴，不會為了利益隨時180度轉彎立場，「你要是每天打得兇、打到亂七八糟，叫我選後去支持你，你什麼理由」。
選戰倒數，國民黨副總統候選人趙少康表示，如果侯康配贏，可邀請柯文哲、鴻海創辦人郭台銘討論內閣人事；國民黨總統候選人侯友宜也說，聯合政府勢在必行。
柯文哲接受《鏡電視》專訪內容昨天晚間播出，柯文哲認為，台灣過去是兩極對立，現在則是「3個板塊，所以沒有辦法棄，棄不了多少」，但政治現實就是這樣，國民黨就是在操作棄保。
柯文哲說，國民黨在這場大選，第1個目標不是打敗民進黨，而是先求國民黨的最大利益，即「先併購柯文哲」；我知道的是，大家想下架民進黨，但「不是很多人想上架國民黨」。
外界好奇是否支持韓國瑜當立法院長，柯文哲表示，他沒有「選前打架打成一片，然後選後突然又變好朋友」的情況，不會為了利益隨時180度轉彎立場；他不是政治阿米巴原蟲，「你要是每天打得兇、打到亂七八糟，叫我選後去支持你，你什麼理由」。
節目主播廖芳潔詢問與郭台銘「算是朋友嗎」，柯文哲說，朋友很多種，要看交情好到什麼程度，他與郭台銘不是從30年前就認識，不過兩人彼此理解，「要找他也是可以，何必去為難他」。
談到國民黨屏東縣議長周典論涉郭台銘連署行賄案遭羈押禁見，柯文哲說，司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具，「我覺得這個太明顯」。
此外，對於提出台灣自主兩岸和平政策方向，柯文哲認為，應如同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說的對中態度，可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，兩岸問題是中美對抗架構下的問題，「賴清德就是中國不能忍受，侯友宜對美國來講也是問號重重」。
他說，他會遵守蔡總統外交路線，但不同意兩岸、內政路線，「如果美國對小英很滿意，就表示說小英的外交路線是OK的，至少對美經營是OK的」。
柯文哲曾稱兩岸關係如「腫瘤」，要試著和它共存，主播廖芳潔詢問，如果是中國覺得台灣是腫瘤，該如何談；柯文哲說，要讓對岸可以接受跟台灣共存，因此台灣還是要有嚇阻能力，「我知道我打不過你，但你要打我，我跟你講你會很慘」。
韓國瑜稱柯不會當選，籲支持者把票給藍營
侯友宜昨天在桃園舉辦大型造勢晚會，國民黨不分區立委提名人韓國瑜在會中喊話說，柯文哲在這場選舉就是空氣槍，非常熱鬧，但不會贏，籲請柯文哲的支持者把選票留給侯友宜與趙少康；他也向郭台銘喊話，不要在這場選舉中缺席。
國民黨正、副總統候選人侯友宜、趙少康昨天晚間在桃園舉行「團結勝利大會」造勢晚會，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、韓國瑜等人到場力挺，現場國旗飄揚、當選加油聲不斷，非常熱鬧。
韓國瑜致詞時表示，當民進黨總統候選人賴清德說中華民國憲法是災難，已經沒有資格選中華民國總統，「沒有中華民國保護，一個礦工小孩怎麼能當上副總統」；他批評，賴清德根本就是吃中華民國的飯，砸中華民國的鍋，斷中華民國的根，呼籲選民要用選票唾棄賴清德。
韓國瑜也說，至於支持民眾黨總統候選人柯文哲，不是好不好的問題，而是贏不贏的問題；他舉例，現在只要一瓶礦泉水，侯友宜與趙少康就會活過來、贏得選舉，結果一桶桶的水往柯文哲那邊倒，但重點是不會贏，所以親愛的柯文哲支持者，請把選票留給侯友宜與趙少康。
韓國瑜再舉例說，槍有2種，一種是在運動比賽發一聲，選手開始往前跑，聲音很大，但沒有殺傷力，另一種是狙擊槍，沒有聲音，卻可以直接打到敵人心臟；柯文哲在這場選舉就是空氣槍，非常熱鬧，但不會贏，所以再次拜託柯文哲的支持者，把選票全部轉回來給侯友宜與趙少康。
韓國瑜說，他正式呼籲鴻海創辦人郭台銘請回頭，不要因為個人的愛恨情仇，在這場選舉缺席，讓中華民國輸掉這場選舉；郭台銘應該將自己提升，從成功企業家提升到偉大的愛國者。
韓國瑜呼籲郭台銘及郭台銘的支持者，在中華民國這面旗子下，大家都渺小、微不足道，這是一場中華民國國運最重要的選舉，拜託不要缺席，如果因為缺席，讓侯友宜、趙少康輸掉選舉，一定會後悔。
《中央社》報導，柯文哲說，韓國瑜作為國民黨員，也列不分區立委第一名，以韓國瑜個性是知道什麼就講什麼，他可以了解韓國瑜受到很大壓力，一定要配合操作棄保，「這跟他（韓國瑜）私下跟我講得都不一樣」。
柯文哲表示，人在說話時還是有潛意識，韓國瑜說「不是好不好的問題，而是贏不贏的問題」，韓國瑜的意思是，「柯文哲比較好，侯友宜比較不好，但是我現在掛在這個位子怎麼辦？」他可以理解韓國瑜的壓力。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
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