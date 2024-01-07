挺韓國瑜當立法院長？ 柯文哲：不會為利益轉彎，韓稱柯不會當選籲支持者把票給藍營

（中央社）外界好奇是否支持國民黨不分區立委候選人韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲昨（7）日說，他不是政治阿米巴，不會為了利益隨時180度轉彎立場，「你要是每天打得兇、打到亂七八糟，叫我選後去支持你，你什麼理由」。

選戰倒數，國民黨副總統候選人趙少康表示，如果侯康配贏，可邀請柯文哲、鴻海創辦人郭台銘討論內閣人事；國民黨總統候選人侯友宜也說，聯合政府勢在必行。

柯文哲接受《鏡電視》專訪內容昨天晚間播出，柯文哲認為，台灣過去是兩極對立，現在則是「3個板塊，所以沒有辦法棄，棄不了多少」，但政治現實就是這樣，國民黨就是在操作棄保。

柯文哲說，國民黨在這場大選，第1個目標不是打敗民進黨，而是先求國民黨的最大利益，即「先併購柯文哲」；我知道的是，大家想下架民進黨，但「不是很多人想上架國民黨」。

外界好奇是否支持韓國瑜當立法院長，柯文哲表示，他沒有「選前打架打成一片，然後選後突然又變好朋友」的情況，不會為了利益隨時180度轉彎立場；他不是政治阿米巴原蟲，「你要是每天打得兇、打到亂七八糟，叫我選後去支持你，你什麼理由」。

節目主播廖芳潔詢問與郭台銘「算是朋友嗎」，柯文哲說，朋友很多種，要看交情好到什麼程度，他與郭台銘不是從30年前就認識，不過兩人彼此理解，「要找他也是可以，何必去為難他」。

談到國民黨屏東縣議長周典論涉郭台銘連署行賄案遭羈押禁見，柯文哲說，司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具，「我覺得這個太明顯」。

此外，對於提出台灣自主兩岸和平政策方向，柯文哲認為，應如同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說的對中態度，可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，兩岸問題是中美對抗架構下的問題，「賴清德就是中國不能忍受，侯友宜對美國來講也是問號重重」。

他說，他會遵守蔡總統外交路線，但不同意兩岸、內政路線，「如果美國對小英很滿意，就表示說小英的外交路線是OK的，至少對美經營是OK的」。

柯文哲曾稱兩岸關係如「腫瘤」，要試著和它共存，主播廖芳潔詢問，如果是中國覺得台灣是腫瘤，該如何談；柯文哲說，要讓對岸可以接受跟台灣共存，因此台灣還是要有嚇阻能力，「我知道我打不過你，但你要打我，我跟你講你會很慘」。

韓國瑜稱柯不會當選，籲支持者把票給藍營

侯友宜昨天在桃園舉辦大型造勢晚會，國民黨不分區立委提名人韓國瑜在會中喊話說，柯文哲在這場選舉就是空氣槍，非常熱鬧，但不會贏，籲請柯文哲的支持者把選票留給侯友宜與趙少康；他也向郭台銘喊話，不要在這場選舉中缺席。

國民黨正、副總統候選人侯友宜、趙少康昨天晚間在桃園舉行「團結勝利大會」造勢晚會，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、韓國瑜等人到場力挺，現場國旗飄揚、當選加油聲不斷，非常熱鬧。

韓國瑜致詞時表示，當民進黨總統候選人賴清德說中華民國憲法是災難，已經沒有資格選中華民國總統，「沒有中華民國保護，一個礦工小孩怎麼能當上副總統」；他批評，賴清德根本就是吃中華民國的飯，砸中華民國的鍋，斷中華民國的根，呼籲選民要用選票唾棄賴清德。

韓國瑜也說，至於支持民眾黨總統候選人柯文哲，不是好不好的問題，而是贏不贏的問題；他舉例，現在只要一瓶礦泉水，侯友宜與趙少康就會活過來、贏得選舉，結果一桶桶的水往柯文哲那邊倒，但重點是不會贏，所以親愛的柯文哲支持者，請把選票留給侯友宜與趙少康。

韓國瑜再舉例說，槍有2種，一種是在運動比賽發一聲，選手開始往前跑，聲音很大，但沒有殺傷力，另一種是狙擊槍，沒有聲音，卻可以直接打到敵人心臟；柯文哲在這場選舉就是空氣槍，非常熱鬧，但不會贏，所以再次拜託柯文哲的支持者，把選票全部轉回來給侯友宜與趙少康。

韓國瑜說，他正式呼籲鴻海創辦人郭台銘請回頭，不要因為個人的愛恨情仇，在這場選舉缺席，讓中華民國輸掉這場選舉；郭台銘應該將自己提升，從成功企業家提升到偉大的愛國者。

韓國瑜呼籲郭台銘及郭台銘的支持者，在中華民國這面旗子下，大家都渺小、微不足道，這是一場中華民國國運最重要的選舉，拜託不要缺席，如果因為缺席，讓侯友宜、趙少康輸掉選舉，一定會後悔。

《中央社》報導，柯文哲說，韓國瑜作為國民黨員，也列不分區立委第一名，以韓國瑜個性是知道什麼就講什麼，他可以了解韓國瑜受到很大壓力，一定要配合操作棄保，「這跟他（韓國瑜）私下跟我講得都不一樣」。

柯文哲表示，人在說話時還是有潛意識，韓國瑜說「不是好不好的問題，而是贏不贏的問題」，韓國瑜的意思是，「柯文哲比較好，侯友宜比較不好，但是我現在掛在這個位子怎麼辦？」他可以理解韓國瑜的壓力。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範