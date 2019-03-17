聯合國將全球「限塑」時程延後5年，美國指塑膠汙染是「亞洲問題」

在肯亞首都奈洛比召開的聯合國環境大會（UNEA）於15日落幕，為期5天的討論結果，與會的170個國家做出決定，承諾將在2030年前「大幅減少」塑膠用量，並誓言將針對日趨嚴重的海洋垃圾進行跨區域的監測和行動。根據聯合國統計，每年有800萬噸的塑膠流入海洋，威脅包括珊瑚礁在內等海洋生物。

（中央社）各國今天承諾，未來10年將「大幅減少」使用一次性塑膠製品等，但環保團體警告，這些承諾不足以對抗地球污染危機。

在肯亞奈洛比舉行的聯合國環境大會經過漫長會談後，各國似乎對拋棄式塑膠製品達成協議，譬如塑膠袋、塑膠杯和塑膠餐具，以減少每年丟入海洋的800萬公噸以上塑膠製品。

今天發布的最終部長聲明僅有2個地方提及人為造成的全球暖化，對造成暖化的化石燃料則隻字未提。聲明指出，各國將會「處理非永續性使用和丟棄塑膠製品對生態系統造成的傷害，作法包括在2030年前大幅減少使用一次性塑膠產品」。

瞭解這場會談的消息人士告訴記者，以美國為首的若干富裕國家發揮影響力，減少了聲明中的承諾。

《BBC》報導，聯合國環境大會是世界頂級的國際環境組織，本週的承諾將為9月聯合國氣候行動峰會奠定基調。

《德國之聲》報導，大多數國家，包括歐盟成員國，都支持印度的提案，要求政府承諾到2025年前，逐步淘汰令人頭疼的一次性塑膠，鼓勵私人企業尋求價格實惠且環保的替代用品。聯合國指出，全球每年使用約5000億個一次性塑膠袋，每分鐘購買100萬個塑膠飲料瓶。

不過在15日的最終聲明稿，卻指出各國「為解決不可持續使用和處置的塑膠產品對生態造成的破壞，將在2030年前大幅度減少一次性塑膠的使用」，比起原來預計達成目標的期限，往後延了5年。

環保團體批評美國、古巴、沙烏地阿拉伯等國家試圖阻止提前減少 塑膠的使用， 國際環境法學中心成員阿茲雷（David Azoulay）譴責美國說，「絕大數國家齊心協力，共同制定全球塑膠管理的未來願景，但美國在開採天然氣和化石產業的利益誘導下，破壞該願景的努力，實在令人沮喪。」

各國限塑時程表： 非洲： 超過六成的非洲國家已經實施全國的塑膠袋禁令

超過六成的非洲國家已經實施全國的塑膠袋禁令 馬來西亞： 聯邦直轄區（吉隆坡、納閩、布城）禁止使用一般塑膠袋，且商品包裝費用由商家負擔

聯邦直轄區（吉隆坡、納閩、布城）禁止使用一般塑膠袋，且商品包裝費用由商家負擔 印度： 2020年前，全面棄絕一次性的塑膠製品

2020年前，全面棄絕一次性的塑膠製品 日本： 2020年起，所有零售商店禁止提供免費塑膠袋；2030年前減少25%塑膠垃圾

2020年起，所有零售商店禁止提供免費塑膠袋；2030年前減少25%塑膠垃圾 南韓： 2018年起內用禁止使用塑膠杯、2019年起大型超市全面禁用一次性塑膠袋

2018年起內用禁止使用塑膠杯、2019年起大型超市全面禁用一次性塑膠袋 美國： 尚未有全國性的限塑時程，目前有15個城市禁用塑膠吸管

尚未有全國性的限塑時程，目前有15個城市禁用塑膠吸管 英國：2042年成為「無塑」國家，全面停用塑膠袋、寶特瓶、吸管等一次性塑膠用品

《衛報》報導，全球目前每年生產的塑膠量已超過3億噸。不過美國的大型石油公司將在未來十年投資數十億美元的化石產品，特別是頁岩天然氣。專家表示，埃克森美孚（Exxon Mobil）和殼牌化學（Shell Chemical）等公司共同建造的新設施，將使未來十年內的塑膠產量增加40%。

報導指出，多個環保團體發聲明表示，「儘管大多數國家同意必須採取緊急、具野心的全球行動，以解決塑膠問題，包括了塑膠的生產、使用和丟棄，但美國領導的少數國家卻阻止這項提案，並延誤談判」。

報導指出，受塑膠汙染最嚴重的國家，包括菲律賓、馬來西亞和塞內加爾，皆反對決議遭到稀釋。而在會議中， 挪威、日本和印度等國也曾提案，要求強制各國針對海洋塑膠垃圾、塑膠微粒（microplastics，指塑膠垃圾 被分解成小於5毫米的固體塑膠微粒 ）。

延後限塑時程，美國指塑膠汙染是「亞洲問題」

美國駐 聯合國環境大會 代表 多赫提（ Brian Doherty）告訴與會代表，有必要把重點放在海洋塑膠汙染的主要國家上，而不是專注於淘汰一次性塑膠。

「 我們支持減少塑膠丟棄對環境的影響，但我們也認為，大多數海洋塑膠廢棄物，只來自亞洲的6個國家」，多赫提認為，改善廢棄物管理可以從這些國家著手， 加重在當地建立廢棄物管理系統。

多赫提並未說明是廢棄物主要來自哪些亞洲國家， 但《Plastic News》指出，一些亞洲和太平洋島國表示，他們接受了來自發達國家的塑膠垃圾，採取了更為嚴厲的行動。

「除了海洋垃圾外，馬來西亞極為關注從世界其他地區進入我國的塑膠和垃圾」，馬來西亞代表表示，「我們希望停止這種做法，特別是必須停留在來源國。我們敦促發達國家的夥伴幫助我們。」馬來西亞也批評，大會關於塑膠的決議薄弱，表示將與其他國家合作探索全球塑膠協議。

在中國停止進口外國垃圾再利用後，大量塑膠紛紛改湧入馬來西亞，包括來自美國和英國等國家。2018年前7月，出口廢棄物至馬來西亞的前10大國家，已合計出口達45.6萬公噸塑膠廢棄物，遠高於2017年全年約31.7萬公噸的廢棄物。 馬來西亞在去年10月宣布，馬國將在3年內暫停進口包含「乾淨」塑膠在內的所有塑膠廢棄物。

綠色和平組織則批評，美國全球公司貢獻了大量的包裝廢棄物，美國不應該指責發展中國家；而英國代表則表示，它正在考慮向沒有包含可分解成分的塑膠包裝額外徵稅。

台灣限塑第一槍，7月開跑

在台灣，環保署去年2月提出「2020內用禁用、2025以價制量限用、2030全面禁用」的限塑時程表，預計在2030年全面禁用包含塑膠袋、免洗餐具、塑膠吸管等一次性塑膠製品。

而根據《廢棄物清理法》公告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」，預計今年7月1日開始，公部門、私立學校、百貨公司業及購物中心及連鎖速食店，四大場所共超過8000家商家業者，不得於「內用餐飲」提供消費者一次性塑膠吸管，違者第一次勸導，第二次將依法開罰1200 元到6000元。

新法即將上路，不過仍有許多細節待釐清，由於草案僅規範「內用餐飲」時的塑膠吸管限制，消費者若以「外帶形式」在室內用餐，就不屬於限制範圍，被抨擊是替業者「開後門」。環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩說明，草案中規定的「內用或外帶」是以結帳購買時作為區別，因此若消費者以外帶的方式購買，實際上仍在餐廳內用餐，並不會受到該草案的限制。

不過環團認為，限令分為內、外用容易造成混淆，也容易讓有心人士投機取巧，建議一併管制，若外帶有需要可再收取費用。

另外在材質部分，該政策限制的是一次性塑膠吸管，但有三大情形例外，包括經認定符合環保署公告的環保標章規格標準項目「生物可分解塑膠」；以紙類或木片、甘蔗等植物纖維為主體，或以物理方式即可分離出塑膠成分的吸管；工廠出廠已附有吸管，如利樂包，也引發質疑。

包括看守台灣協會、綠色和平、台灣蠻野心足生態協會、台灣環境資訊協會等環團質疑，政府讓生物可分解塑膠（PLA）吸管可以不列為一次性使用塑膠吸管，但生物可分解塑膠必須在特定的環境才能完全分解，目前台灣沒有能夠妥善處理的回收機制，仍會造成無法妥善回收的垃圾，反對推動可分解作為替代品。

環保署表示，將在北中南開完公聽會後，針對各單位意見進行研議，4至5月公告正式限塑版本，但今年7月1日實施的限塑時程不變。

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核稿編輯：羊正鈺