顏值不再吃香？Tinder 不再使用「被往右滑」積分制幫你/妳配對

作者：Chris

Tinder 的使用者們，你們好奇這個平台到底依靠什麼演算法，幫你/妳配對可能來電的對象嗎？

之前 Tinder 主要依賴 Elo -原本主要用於西洋棋、圍棋、足球等競技用的評分制度來幫使用者們配對。如果你/妳被往右滑（或被按喜歡）的次數越多，那表示你/妳越受歡迎，評分也越高，然後再幫你/妳配上評分等級相似的對象，保持能跟「相似的人」保持互動。

但 Tinder 官網指出，他們「不再」用這套演算法幫使用者媒合了。過去在 Tinder 上個人資料的清晰度相對有限，這讓「顏值」成了最絕大多數激發匹配慾望的因素，在過去 Elo 算法下，這很可能讓不受歡迎的人永遠陷入低級別的惡性循環。

取而代之，Tinder 說新標準首先最關鍵的因素就是活躍度-也就是你/妳到底是不是活躍使用者、常不常上 Tinder，再來會依照你/妳的地區、年齡、性別偏好開始匹配；但他們也說，種族、收入或宗教信仰不在新演算法的考量範圍之內。

Tinder 表示將在公告 24 小時內重新調整演算法完畢，現在使用者們看的應該都是經調整過的對象了。但當然啦，作為最重要的收入來源，允許使用者跳過這些演算法排名的付費服務是不會變的。