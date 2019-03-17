WinRAR 使用者注意！McAfee 發現超過 100 起漏洞攻擊

作者：Chris

WinRAR 是非常受歡迎的解壓縮軟體，但日前曾被人發現年久失修的 Bug 被駭客廣泛使用；它會讓使用者用 WinRAR 解壓縮時，在 Windows 的啟動檔案夾中植入惡意軟體，並在每次開機時自動執行。

最近美國資安公司 McAfee 就表示他們已看到超過 100 起透過這個 Bug 所發起的攻擊手法，其中之一就是在 Ariana Grande 新專輯《Thank U, Next》盜版 RAR 檔中埋進木馬，而且這個 Bug 還不適用使用者帳戶控制（UAC），所以解壓縮時根本不會向使用者警報。

另一間資安公司 Check Point 也在日前發現，有政治型駭客曾透過這個 Bug 在川普與金正恩會面期間，試圖向南韓政府機構發送了帶有這 Bug 的 RAR 檔案。此外也有駭客偽裝成烏克蘭法律文件、聯合國人權資料等引誘當地使用者，都是對政府針對性十分強的攻擊，Check Point 也研判可能是從事網路間諜工作的情報部門所設計的檔案。

WinRAR 全球使用人數推測約 5 億人左右，所以這會是一個很有力的攻擊手法。WinRAR 官方已在 1 月 28 日發布了 WinRAR 5.70 Beta 1 以解決此 Bug，但使用者必須手動到 WinRAR 官網下載安裝，絕大多數使用者很可能不知道此 Bug 甚至存在。所以看到的你，趕快更新！