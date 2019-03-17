《辛普森家庭》腐城一日遊：除了國華街海鮮，那些台南人才懂的在地哏

美國著名動畫《辛普森家庭》，日前播出「腐城一日遊」中文改編配音版，以「腐城」翻譯詼諧隱喻台南（府城），劇情是滿滿的台南著名小吃，更直呼「吃的腐中腐，方為抬男人。」台南市政府認為，這是為台南的美食與觀光做了一次另類歡樂的行銷，非常歡迎劇中人物荷馬一家來到府城觀光，享用美食，同時也歡迎國人朋友看《辛普森家庭》，按圖索驥享用府城美味小吃。

《辛普森家庭》「腐城一日遊」日前播出，劇情以詼諧幽默的方式隱喻台南，內容重點是滿滿的台南小吃，台南市政府今（17）日指出，製作單位十分用心，畫面與府城小吃的對應十分巧妙，動畫中提到，滿滿的台南著名小吃，包括波哥、棺材板、米粉湯、米苔目、周氏蝦捲、燒肉飯、潤餅、國華街海鮮、鱔魚意麵、肉圓、刈包、莉莉四果冰、筒仔米糕、土魠魚羹、蝦仁羹、肉粽，都是台南聞名遐邇的美食，讓人目不暇給；此外，動畫還提及安平古堡、奇美博物館、四草綠色隧道、神農街、吳晉淮音樂紀念館等景點。

Photo Credit: FOX 截圖

至於《辛普森家庭》提到「台南人騎車都沒戴安全帽」，市府則強調，可以理解動畫惡搞、詼諧、幽默的趣味與調性，這並無傷大雅，也強調台南人騎車「都有戴安全帽」，如果沒戴安全帽，可是會被開罰單的。

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除了推廣台南美食，《辛普森家庭》也加入了不少台灣時事哏，包括了「抓寶（寶可夢）」、「學姊好正」、「三環三線」、「一例一休」，也提到了台灣歌謠重要的作曲家吳晉淮，吳晉淮生於今日台南市的柳營區，從日治時代到民國一共寫了200多首歌曲，台語、日語各半，包括了膾炙人口的《關仔嶺之戀》、《暗淡的月》、《可愛的花蕊》、《月娘半屏圓》、《五月花》等曲。

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美國最長壽動畫，辛普森如何在台「接地氣」？

《辛普森家庭》自1989年12月17日在美國《福斯電視》首播，至今已播出30季、共655集，是美國電視史上最長壽動畫紀錄保持人。

《轉角國際》指出，創作團隊透過辛普森這一家美國中產階級家庭，大開美國社會的玩笑、諷刺現實。這也是《辛普森家庭》經典之處，看似滑稽、荒謬的人物與劇情，事實上與現實社會有著高度密切的連結。儘管當年製作團隊的初衷，並不是要幫這部動畫戴上什麼勸世良言、肩負社會責任的高帽子，但長久時間下來，荷馬一家人不只贏得無數電視獎座，也記錄著、甚至反映著美國社會與大眾文化的記憶。

《辛普森家庭》也紅到海外，在各國有特別的配音版本，在歐洲、亞洲都有配音版本，台灣福斯（FOX） 電視台也從2014年1月起首播第23季《辛普森家庭》至今。該版本不只改變語言腔調，也在不改變故事架構的前提下，加入台灣的時事與文化特色。

《辛普森家庭》最廣為人知的影片，是在2017年「一例一休」再修法後的「辛酸語錄」，裡面提到了「惡靈聽令，領低薪就是做功德！」「你這是什麼咒語啊？這是江西的方言。簡稱贛（幹）話。」「過勞不會死！」「心中最軟的一塊！」等，充滿政治諷刺的意味，臉書至今有超過4700次分享。

30分鐘動畫，要花1周改編

《新新聞》在2018年專訪替主角荷馬配音的配音師曹冀魯，他表示辛普森初來台，福斯就找他商量如何拉抬收視率，曹冀魯建議一定要改編，因為外國人的「哏」台灣人不懂，不會有共鳴；台版就從「鄉民哏」下手，在不改變原劇情主架構下，改編對白。

曹冀魯說明辛普森家庭的改編過程，每集30分鐘就要花上1周時間改編，編劇先拿到原劇情翻譯稿，找出可改編的部分，由工作室中2到3位編劇輪流改編。為掌握最新鄉民哏，編劇要時常上網路論壇PTT努力爬文，有時一個哏要想上3、4個小時，而且還要配合播出時間，否則「哏會過期」。

改編完成後，交給配音員之前，需要交由助理「數過嘴」，也就是對上卡通中角色嘴巴開口的時間，配合修整句子長短，通常也要花上8小時，接著才是找配音員錄製，並送福斯審核，福斯有時會退回再改，全部通過後才可以上字幕。

無論從政治哏「留得益世在，不怕沒錢燒」、「副總統候選人白賊七心靈控制讓海豚轉彎」，到鄉民哏「我們鬼島用沒毒健康的發明，會全身起疹子」、「賣亂貢尾，小心業力引爆」，甚至諷喻中國「到處都會踩到碎滿地的玻璃心」，辛普森百無禁忌的改編，總是令人噴飯，捧腹不已。

中國也有辛普森，為何被嫌「不夠酷」？

2006年，《辛普森家庭》在中國播出第16季的一集「姑姑雞飯」（Goo Goo Gai Pan），惹火了中國官方，隨之而來是長達8年的封殺令。

該集內容描述美枝的姊姊塞爾瑪，渴望有個孩子的她因為已過生育年齡，決定去中國領養一位孤兒，一家人開啟了一趟北京之旅，大開中國玩笑，包括了「中國有許多棄嬰急待收養」、中國當地認養中心收賄，甚至將毛澤東比作「一個殺死了5000萬人的小天使」，最後當畫面轉到天安門廣場上，畫面出現掛著「nothing happened in 1989」的字樣，諷刺著1989年，同時也是《辛普森家庭》的誕生年，在天安門「什麼事件都沒發生」。

這集也讓《辛普森家庭》被中國下架封殺，直到2014年才由搜狐買下《辛普森家庭》的網路播放權，而福斯則在2016年，於北京、上海分別開設《辛普森家庭》主題商店，做為全球主題商店布局的前哨站。

不過《BBC》報導指出，《辛普森家庭》在中國並未廣受歡迎，中國論壇「知乎」 一名用戶表示：「中國大多數人認為辛普森家庭不夠酷 - 它沒有任何好看的角色......人們寧願看最新的中國作品。」

其他人則指出，許多中國觀眾會因有爭議的事件而受到冒犯。另外對 許多人來說，卡通內容的諷刺，在文化差異和審查制度下，消失了趣味。 另一名用戶表示：「在美國朋友向我解釋之前，我不能理解（辛普森家庭）中的許多諷刺。」

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