從4歲到71歲：紐西蘭恐攻下的受害者，與那些保護他們的人

紐西蘭基督城2座清真寺上周五（3月15日）遭到大規模的恐怖攻擊，截至17日為止，共有50人 證實死亡、50人受傷 ，仍有36人住院，該國目前正努力平復恐攻後的情緒影響。

《美聯社》報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，將在今日晚間，將清真寺襲擊事件喪生者遺體歸還給家屬。

伊斯蘭法律要求，屍體需在死後儘快被清洗和埋葬（通常在24小時內），痛苦的家屬一直在焦急地等待當局釋放遺體。 紐西蘭警察專員布希（Mike Bush）表示​​，他們正在盡快工作，但當局必須在歸還遺體前確認身分並釐清死因。阿爾登則表示，當局希望在20日之前，歸還所有的遺體。

除此之外，阿爾登也重申了她的承諾，將在周一（18日）與內閣討論修改槍枝管制的政策細節。與許多國家相比，紐西蘭對步槍或霰彈槍的限制較少，且與美國不同，紐西蘭憲法並未指出人民擁有槍支的權利。在今日的記者會上，阿爾登措辭強硬的表示，控制槍枝的法律需要改變，而「它們 會改變。」

槍擊事件發生2天後，28歲的塔倫（Brenton Tarrant）是目前唯一與襲擊有關的人。警察專員布希表示，最初被捕的另外3人沒有參與襲擊，但當局並沒有排除其他嫌犯的可能性。

受害者有誰？

紐西蘭當局目前沒有公開受害者的身分，不過透過官方與受害者家屬說詞，有部分受害者身分被揭露， 他們之中有教師、工程師和會計師， 有些人幾十年為了避難、或尋求更好的生活，多年前移居紐西蘭，也有人只是短暫的造訪這裡。有許多人在保護他人時受害。

71歲的納比（Daoud Nabi）在1980年代為了逃離蘇聯入侵，舉家從阿富汗首都喀布爾（Kabul）移民紐西蘭，平時經常幫助難民。光明清真寺15日發生槍擊時，納比捨身拯救另一名受害者，當場遭槍擊身亡。

納比的兒子雅馬（Yama Nabi）當天做禱告時遲到了，當他趕到現場時槍擊案已發生，他的朋友一次又一次的告訴他，「你的父親救了我的命。」他才知道父親為了挽救別人的生命，已經去世了。

雅馬說，近日父子倆起了一點爭執，2、3周沒有見面，但雅馬知道父親有多麼喜愛他的孫子，原本打算和父親重修舊好，沒想到晚了一步。

納比的另一位兒子歐馬爾（Omar Nabi）則形容父親「 他是一個有很多天賦的人...... 他是一個非常謙虛的人，曾幫助過很多人。」歐馬爾說， 他想把他帶回阿富汗下葬。

Haji Daoud Nabi identified as the first victim of the Christchurch attack



The 71-year-old grandfather was known for his work helping refugees begin their lives in #NewZealand. According to his son Omar, Nabi was shot after throwing himself in front of another worshipper. pic.twitter.com/Y4IDBvlpeD — Maven The Raven (@wailing_voice_) 2019年3月16日

《華盛頓郵報》報導， 政府官員證實，死者中包括了來自巴基斯坦、約旦、埃及、沙烏地阿拉伯等國的外國公民。

目前年紀最小的受害者，是4歲的阿布杜拉希（Abdullahi Dirie），這名男孩的家人在1990年代逃離東非索馬利亞（Somalia），定居紐西蘭。他和父親還有4個兄弟姊妹 一起在基督城敬拜，另外4個孩子沒有受傷，但最年輕的 阿布杜拉希卻被殺害。

「 你無法想像我的感受」， 阿布杜拉希的叔叔哈希是個傳教士，「他是 這個家庭中最年輕的。」哈希反對極端主義和恐怖主義，他說「有些人認為他們國家的穆斯林是極端主義的一部分，但這些都是無辜的人。」

This picture broke my heart into thousand pieces. This is Abdullahi Dirie who was only 4 years old. He is the 2nd youngest victim of #Christchurch mosques shootings. Every Friday I take my own son who’s 4 years to pray Jummah. This could have been him. ??#NewZealandTerror pic.twitter.com/BZKFgiGAqM — NazMasala (@nazmasala) 2019年3月16日

他用「信用卡刷卡機」，阻止事情變得更糟

《美聯社》報導，15日的清真寺血案，槍手先在光明清真寺（Al Noor）殺死了41人，接著開車穿過約5公里的路程，到了另一間林伍德清真寺（Linwood Mosque），在那裡又殺了7人。

林伍德清真寺的教長伊瑪目表示，如果沒有一名父親 的行動，該 清真寺的 死亡人數可能會更高。

伊瑪目說，星期五下午1點55分左右，他在清真寺外聽到一個聲音，停止了他正帶領的祈禱，他看向窗外，看到一個穿著黑色軍用裝備的男子，他頭戴頭盔，手拿一把大槍，他以為那名男子是個警察，接著他看到2具屍體，聽到槍手大喊大叫，「 我意識到這是另一回事。這是一個殺手。」於是他朝著室內80多名會 眾大喊，接著 一聲槍響，窗戶破碎了，人們開始意識到這是真的。

這時一名教徒艾濟之（Abdul Aziz）挺身而出，他跑到清真寺外面，希望分散襲擊者的注意力，對槍手大喊「放馬過來！」（Come here!）他用隨身攜帶的信用卡刷卡機，砸向槍手，這時他還聽得到2個年紀最小（11歲與5歲）的兒子懇求爸爸趕快回來。

槍手朝艾濟之開火不成後，又 回到車上，可能是要換槍或換彈匣，艾濟之在車道上的車輛之間閃躲，把手中的槍砸向槍手車子的擋風玻璃，將它砸碎，槍手可能受到驚嚇，開車逃離現場，艾濟之還追了一程。最後槍手是被追捕他的警方逼到路邊停車，直接從駕駛座揪出來。

「 這就是我們得救的方式」，伊瑪目說。「否則，如果他（槍手）設法進入清真寺，那麼我們可能都會消失。」

艾濟之最初來自阿富汗首都喀布爾，他說自己小時候就來到澳洲，在那裡生活了25年以上，幾年前搬到了紐西蘭。

面對槍手時，艾濟之說 他並沒有感到害怕或任何事情。 他相信上帝，真主，並不認為這是他死的時候。他 的4個兒子和其他數十個人在他與槍手對峙時留在清真寺，挺身而出，他認為這是任何人都會做的。

Photo Credit: AP／達志影像

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核稿編輯：羊正鈺