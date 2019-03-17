印尼東部爆發大洪水，9個村莊全毀但「救援還未抵達所有災區」

印尼近日遭受暴雨肆虐， 山腰村莊引發洪水和土石流 ，暴雨造成了高水位的水患，淹沒了數百棟房子，有超過150戶人家遭洪水摧毀，目前至少造成50人死亡、59人受傷，救難人員正忙著搜索更多受害者。

（中央社）《法新社》與《路透社》報導，傾盆大雨昨天襲擊巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）附近的聖塔尼（Sentani），引發暴洪和山崩，還造成59人受傷。

Kedubes #Belarus mengucapkan #belasungkawa kepada Pemerintah #Indonesia dan keluarga para korban banjir di #Papua, berharap pemulihan yang cepat bagi yang terluka

Foto: Antara pic.twitter.com/whmFhDpaRp — Embassy of Belarus (@BelarusEmb_IDN) 2019年3月17日

印尼災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，至少9個村莊及3座橋梁遭洪水破壞。他說：「隨著搜救團隊仍在試著進入其他受影響地區，死傷人數以及災害影響可能進一步擴大。」

洪水雖已逐漸退去，但官員仍試圖疏散民眾。蘇托波表示：「聯合搜救團隊仍在進行疏散，受到倒塌樹木、落石、淤泥和其他物質影響，救難團隊目前尚未進入所有受影響災區。」

蘇托波表示，有120多人住家遭洪水摧毀，目前正在政府辦公室避難。當局也在國際紅十字會（IRC）及志工協助下採取行動，協助流離失所的災民。

連根拔起的樹木及其他殘骸布滿泥濘道路，查亞普拉小機場跑道上的一架螺旋槳飛機也有部分受損。

Photo Credit: Reuters／達志影像

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洪患在印尼十分常見，尤其是在10月到4月的雨季期間。這次發生水災的巴布亞省位於澳洲北方的島嶼，與巴布亞紐幾內亞共享國界。據《紐約時報》報導，是印尼最大、最東部的省份。

Photo Credit: Google Map

印尼從去年至今遭逢了一系列的天災人禍，造成上千人死亡，包括了：

2018年10月：蘇拉威西島發生的地震和海嘯、 度假勝地龍目島發生地震（新聞連結）

2018年11月：一架獅航客機墜毀進入爪哇海，造成 189人罹難 （新聞連結）

189人罹難 2018年12月：巽他海峽因火 山活動引發海嘯，造成222人死亡 （新聞連結）

山活動引發海嘯，造成222人死亡 2019年 1月：西爪哇省因連日豪雨引發土石流，造成至少15人死亡、20人失蹤 （新聞連結）

9座村莊被淹沒，死傷人數還有可能增加

這次的水患， 巴布亞省的森塔尼（ Sentani）是 災難最嚴重的地區，今日稍早先發生土石流， 幾分鐘後河川氾濫，當地的居民、大量的木材和碎片都被河水沖走。

巴布亞 省 警方發言人表示，在森塔尼上方的山上，因過度砍伐樹木以將土地轉為農業，幾乎沒有植被可以減緩水的流動，小河很快就會超載，導致了洪水氾濫。

根據《德國之聲》，森塔尼地區已有150多所房屋遭到淹沒，另外有9個村莊被淹沒、3座 橋樑受損。

#Update: Pictures of the Flash floods in #Indonesia's easternmost province #Papua that killed at least 42 people and left 21 badly injured. pic.twitter.com/ymdw1CfJoJ — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 2019年3月17日

當局發出的聲明指出，洪水現在已經退去，留下大量的泥漿、原木等殘渣，但因為撤離過程仍在進行，也不是每個受影響的區域已經有派員抵達，預計 死亡人數還有可能會增加。

救援人員已經將4000多人撤離到臨時避難所，而巴布亞省政府已宣佈為期2周的緊急情況，以獲得中央政府的援助。

「 雨從昨晚開始下，一直持續到今天早上凌晨1點左右。」森塔尼一名的2個孩子的母親表示。「 我們的房子裡滿是厚厚的泥土......我們馬上抓起貴重物品跑到鄰居的房子去尋求庇護。 很難離開這個地區，因為很多道路堵塞......我很擔心，傷心和害怕所有這一切」，她補充道。

查亞普拉衛生中心負責人表示，「 我們被太多的傷病所淹沒」，「一些醫療設施因為停電受到影響。 我們無法單獨處理這一切。」

而目前已知的 死者，包括3名在周六（16日）洪水開始後，淹死的孩子。

當局發布的影片顯示，洪水在夜間衝過城鎮，背景可聽聞 尋求幫助與哭泣聲。

Banjir bandang terjang 9 kelurahan di Sentani Kabupaten Jayapura

Evakuasi dan pendataan masih dilakukan. Data sementara 3 orang meninggal dunia. Kerusakan meliputi 9 unit rumah warga hanyut, 1 unit mobil hanyut, 3 jembatan rusakdan kerusakan lainnya. pic.twitter.com/PFRmCSFKF7 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 2019年3月16日

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核稿編輯：羊正鈺