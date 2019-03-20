5G元年助企業物聯網商用爆發，搭上微軟技術捷運挖寶新應用

還記得用「撥接」上網的歲月嗎？數據機一連串嘟嘟聲等待網頁慢慢展開，但隨科技飛快進步，現在5G的資料傳輸速率可達10Gbps以上。10Gbps是什麼概念？原本2小時的4K影片，4G下載要7分鐘，而5G不到 4.4 秒便完成。

5G到底有多紅？世界互聯網大會、全球創新科技大會、全球行動通訊大會到年初的CES展，鎂光燈全聚焦在5G技術與商用前景。因為5G具備「2大1低」特性：大頻寬、大連結、低延遲，被視為下一波產業革命，不可或缺的殺手鐧。

正因5G有速度、量度、穩度的3大優勢，儼然成為各國鴨子划水的科技角力戰。2019年全球正式邁向5G網路商用元年，這場戰，台灣人才準備好了嗎？

搶食超過1000億商機大餅，5G加速「大人物」科技商轉

5G除了讓網速飆升，對我們日常生活到底有何影響？首先，IHS Markit估計至2022年，全球5G用戶數量將突破5.5億用戶，光在台灣，5G產業鏈在2035年將創造51萬個就業機會，整體產值高達1300多億美元，相當驚人。

而5G另一特性幫助「大・人・物」科技進展，也就是「大」數據、「人」工智慧、「物」聯網的商用服務，各行各業都可搭上5G的便利而促進產業革新。從工業4.0、城市、住宅、醫療、自駕車到AR/VR，物聯網應用將受惠5G帶來一波成長力道。

5G有哪些具體應用？現在手機每分鐘平均處理97張圖片，5G晶片手機可識別圖像4,500張，想像未來手機就像一台電腦。甚至日本有通訊廠和醫院合作開發遠端醫療，醫療車利用5G即時傳輸影像，打破傳統醫病的限制，未來世界是不是充滿想像！

Photo Credit: 微軟技術捷運

物聯網技術一日千里，數位人才自學養第二技能

既然IoT已是現在進行式，各行業的應用情境也不斷日新月異， 例如富士通在畜牧業透過物聯網，在牛隻發情前16小時於牛角裝上感測器，把牛隻行走資料存到雲端做大數據分析，預測牛隻最佳受精時間，果然提升12%人工授精成功率。

根據統計，高達73%公司考慮投入物聯網應用，再搭上5G技術優勢，企業未來勢必結合物聯商機。既然新科技推動商業轉型，相關從業人員也需不斷更新知識，以便跟上產業數位化潮流。對此，微軟洞察業界需求，規劃一系列物聯網線捷運課程。

微軟技術捷運的列車第一站揭開IoT序曲，概述硬體、平台到服務，從基礎架構到單點服務，為物聯網議題有興趣的人指引明燈。另外，軟體開發者 / 系統整合商最常詢問，如何快速找到適合的物聯網設備？這部分也在課程一一解答。

Photo Credit: 微軟技術捷運/ 「運用IoT Edge為企業物聯網帶來更多加值應用」課程

微軟技術捷運課程引領，開啟企業IoT商機百寶盒

捷運每一站都有不同的風景與美食，微軟技術捷運物聯網也是相同概念，例如： 開發物聯網最常面臨複雜度高、開發時程長、高額成本挑戰，在「IoT Saas解決方案」可以學習了解Azure IoT Central的特性，並從中操作簡化方案進行部署。接著你可能會問有關「裝置連網秘訣」，有沒有更有效率的工具呢？這堂課展示IoT Hub中IoT Hub device management的功能特性以及相關應用。

目前物聯網方案有相當大比例應用在工業領域，所以在「簡化工業裝置的聯網利器」這一站，將介紹Azure IoT如何透過OPC UA將裝置連上Azure Cloud，快速實現物聯網解決方案。如果你想運用Power BI洞悉物聯網的需求，在「物聯網資料可視化」提到，Power BI五項不可不知的重要功能，這些看似艱澀的內容只需10多分鐘就能把概念一聽就懂。

尤其許多企業都在思考，自家原本的商業模式如何搭上物聯網？這部分當然有「物聯網解決方案加速器」，介紹雲端上百種服務，該從哪幾種服務下手、相關的文件又在哪？還有「運用IoT Edge為企業物聯網帶來更多加值應用」，五分鐘實際操作教學，教你把Azure IoT Edge成功佈署到自家的邊緣裝置。

想像5G時代，一早起床就有居家機器人自動端上熱咖啡，穿戴裝置顯示昨天睡眠情況，遠端醫生馬上從平板傳來今天食譜，出門不用帶錢包搭自駕車，順道去無人商店買東西。這些場景多久會實現？物聯網應用串接好，商用世代轉眼就來！