民進黨有非常多問題，最嚴重的是已經沒有「品牌價值」可言

今天（2019年3月16日）是個緊張的日子，結果應該是沙包黨慘勝。但今天也是個很愉快的日子，航海王剛出新番，娜美色堪比霸王色，我喜歡尾田這樣子畫。尾田把日本的文化特徵放在和之國突顯出來，而且運用許多吸睛美女的橋段，讓整個和之國政權戰爭，氣氛緊張肅殺，但也帶著活潑快樂。

今天還有另一件愉快的事情，是高嘉瑜拍時尚雜誌，實在是美呆，觀之令人身心舒暢。高嘉瑜這個人，與穎孟、耿葳、學姊比起來，更強大、更優秀、更穩定、更美麗，而且比柯文哲擁有更強的藍綠吸票能力（從得票率看來，柯文哲已經被證明無法挖到真正藍營票，只能操作中間選民跟聯考菁英崇拜，柯立足於年輕人支持率，但現在也正流失中）。

高嘉瑜在動態裡寫著「首次嘗試的新造型，目標群眾是18歲到34歲」。這句話其實不只是時尚雜誌的設定，也是高嘉瑜政治目標的設定。高嘉瑜以年輕、活力、氣質、愛笑、高學歷美女的形象，24歲就成為國大代表，過了14年她的長輩與同齡人仍然穩定支持，現在她要向下挖掘與鞏固年輕新選票。

這種貼合台北市首都文化菁英氛圍的選舉市場定位與操作模式，非常精準，非常驚人，非常高效率。高嘉瑜代表一個美麗、年輕、高知識份子的政治品牌，賞味期限還很長，甚至以她的知名度，10年之後很可能進入中樞，最少也會是個立法委員。

提醒一下，今天的主題是「品牌」。

高嘉瑜為什麼會友柯卻又不離民進黨？顯然高是對民進黨有感情、有認同的，但在選舉市場上，客源鎖定知識菁英與年輕族群的高嘉瑜，必然與踩在同樣市場區位的柯文哲立場友善。

如果綠營搞不清楚這一點，那就會死翹翹。

怎麼說呢？今天民進黨有非常多問題，管理問題（羅文嘉文青體系）、內奸問題（陳明文洪耀福投機體系）、財務問題（遠比國共窮），但這些都不是重點。

重點在於，民進黨已經沒有品牌價值可言。

試問各位，民進黨的品牌價值為何？民進黨最原初的品牌與市場定位，叫做「本土勢力反對外來暴政」，後來演化成「清廉勤政愛鄉土，促轉反核搞台獨」。但經過扁朝，藍營媒體全力架構「貪扁宇宙」以後，民進黨「清廉勤政愛鄉土」這行整條槓掉；「促轉反核搞台獨」，雖然有做，但由於客觀條件不允許急獨，所以很多支持者已經倦怠了。

更慘的是什麼？現在想到民進黨，品牌印象已經淪落到「台北文青挺同婚」，不然就是「選舉到了反黨國」。這兩種印象，都是會流失選票的印象。本專頁絕對是挺同婚的，我也知道民進黨不是只有搞同婚，但是市場是無情的，不會管你幕後如何辛苦，客戶只要交到手裡的貨品跟服務無可挑惕，否則就狗幹你，叫你經理出來理論，關店去死不要礙眼。

懂嗎？

從（2018）11月24日以後，民進黨中央雖然清除了一批碩鼠，但是新上來的人並沒有找出對的方向。我一直在說「府院黨」三方之中，「府院」已經轉向並且進行新任務了，黨卻繼續迷航。府院現在正在收攏外交伏筆、保守化施政縮減戰場、開始轉向社會治理，下一步關鍵要看會不會對NCC開刀。但是黨呢？黨在做什麼？

Photo Credit: 中央社 民進黨秘書長羅文嘉（前左）7日在台北出席「310西藏抗暴日60週年遊行行前記者會」，羅文嘉拿出圖卡表示，民主與人權沒有模糊的空間，宣示民進黨的立場。 中央社記者張皓安攝 108年3月7日

民進黨的最高層主力放在府院為國家備戰，這是對的，只可惜接棒黨務的野百合世代太過氣質。羅文嘉用李晏榕、吳濬彥，這種用人取向根本是笑話。從黨釋出圖博抗暴消息，把補選升高到主權戰爭，更可以看清黨沒有理解市場需求。圖博抗暴非常重要，但是太遙遠了。主權之戰的訴求是正確的，但不能只講這個。從補選來看，用危機感衝高我方投票率是正確的，但就算僥倖勝了，大選還是會完蛋。

那些厭煩政治的人們，需要的是切身相關的UX。

請給消費者／選民最好的體驗，否則他們寧可擺爛。國民黨的存在至少捍衛了習慣的世界觀，共產黨的利誘又好像很偉大繁榮，民進黨呢？民進黨可以給我們什麼？

問題不在於錢而已，問題在於世界觀要共感，切身感受必須舒服，要讓人認同價值，產生信仰。「台灣價值」必須有更多的內涵，不能用主權論爭的語言去說服，而要用最微小最細膩，能夠給予選民「你」幸福的感受。

民進黨要徹底體悟到，現在是最黑暗的黎明前夜，建立一個前所未有的國族，需要怎樣的神話、怎樣的價值、怎樣的世界觀去撐起共同濃烈而歷久不衰的感情。民進黨有如此強大的信念讓人追隨嗎？

民進黨的品牌價值在哪裡？

回想高嘉瑜那句「首次嘗試的新造型，目標群眾是18歲到34歲」，裡頭富含深意。50 歲以上長輩的政治光譜幾乎是無可動搖的，因此只要做到假訊息澄清即可。真正該全力拉攏的，是中間選民，尤其是年輕選民。我認為年輕選民總括而言是18-45歲，高嘉瑜可能認為是18-34歲，這必須依選區結構去調整。



如果一套行銷策略，乃至一個選戰組織的大戰略，像我這篇文第一段話那麼含糊不清，顧客肯定會「三小？」然後就離開，不會停下來認識你，更不會支持你。

今天會公布又一次的市場考驗結果。

要如何創新品牌價值，民進黨該想一想，正在讀這篇的你，也該想一想。嘿，不是想你自己要怎樣，而是你想站在哪裡、拉攏誰，而我們該怎樣。認清誰不是客戶，誰是真客戶，現在的定位足以爭取夠大的市場嗎？該怎麼辦？好好想一想。



（我補充一下：品牌價值跟市場反應相關，品牌價值不等於從政理念或核心價值。韓國瑜沒有核心價值，但他有很強的品牌價值。）

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