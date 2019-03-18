台南立委補選立功，賴清德宣布參選民進黨初選對上蔡英文

前行政院長賴清德今（18）日突然表示，將參加民進黨2020總統大選的黨內初選。目前已知現任總統蔡英文也將參加初選，民進黨初選將在4月10日到12日以「全民調」決定。多名民進黨立委都表示，對於賴清德將參選事前並不知情，但有學者表示，16日臺南市第二選區立委補選，賴清德的子弟兵郭國文在「內外夾殺」下勝選後，賴清德更加有了前進2020大位的能力。

賴清德挑戰2020總統大位：「勇敢承擔責任，參加民進黨總統初選」

前行政院長賴清德今天早上表示，經過審慎思考，決定勇敢承擔責任，參加民進黨總統初選。

（中央社）賴清德於今天上午約11點40分前往民進黨中央登記總統初選，他表示，基於對這塊土地使命和熱愛，更應該要有捍衛台灣責任的勇氣，決定響應黨主席卓榮泰號召，也回應基層民眾期待，登記總統初選，希望凝聚所有支持力量，力挽狂瀾。

總統蔡英文已宣布將競選連任，對於黨內兩強相爭，賴清德認為，透過民主程序，更容易團結民進黨。他也已向總統府秘書長陳菊報告，他登記不是為了個人，而是回應基層焦慮。

賴清德說，放眼2020大選，民進黨處境比2008年還險峻，基層焦慮如果總統大選輸掉、立委席次大幅減少，民進黨失去的不只是政權，主權和民主一定會遭到空前挑戰和危機。

賴清德表示，民進黨去年九合一大敗，他率領內閣總辭，回到台南深入基層，投入輔選，結果雖然保住基本盤，但深刻感受民進黨處境艱辛，加上中國國家主席習近平對外提出習五點，不僅積極推動併吞台灣進程，也公開言明九二共識就是一個中國原則，並且逼迫台灣投降式的一國兩制，台灣情況險峻，國民黨卻是競相推動和平協議。

賴清德說，台灣是主權獨立國家，要獨立自主，要繼續過自由民主人權生活，不做第2個香港、西藏，2020大選至關重要。基於對這塊土地的使命和熱愛，更應該要有捍衛台灣責任的勇氣，決定響應黨主席卓榮泰號召，也回應基層民眾期待，登記總統初選。

2020大選，總統蔡英文已宣布將競選連任，本週也將登記黨內初選。

今日稍早，賴清德的幕僚表示，中午賴清德將在前總統府資政彭明敏的陪同下前往登記。但《鏡週刊》報導，實際登記時，是由有「賴清德永遠的總幹事」之稱的核心幕僚王永順以及醫師林聖哲等人陪同登記，而卓榮泰、祕書長羅文嘉、副秘書長郭昆文等黨職人員則到場致意，並沒有黨內公職或獨派大老到場。

《中國時報》報導，獨派大老、總統府資政吳澧培表示，當今日清晨他以Line通訊軟體勸進賴清德時，賴隨後在8點左右致電告知他正前往登記，但會低調由自己的老師成大醫院前院長陳志鴻陪同。

《蘋果日報》報導，根據民進黨總統初選規劃，今天起到22日是初選領表登記，4月2日是初選協調截止日，4月4日到9日將辦政見發表會，4月10日到12日進行民調，17日公告提名人。民進黨初選將以全民調決定，蔡英文或賴清德誰的民調高，就將代表民進黨參選2020總統。

賴清德小檔案 1959年10月6日新北市萬里區出生

學歷 美國哈佛大學公共衛生碩士 成功大學醫學院學士後醫學系 台灣大學醫學院復健醫學系

經歷 1994年：任陳定南競選省長之「全國醫師後援會」會長，以台南為政治舞台 1996年：當選第3屆國大代表 1998年：當選台南市立法委員，四連霸立委 2010年：當選台南改制直轄市後第一屆市長，並於2014年連任 2017年9月：接任行政院長 2018年11月：九合一選舉民進黨大敗，請辭行政院長，獲總統蔡英文慰留 2019年1月11日：賴清德內閣總辭

多名綠營立委不知道賴清德要參選，陳菊發文「很關心也很憂心」

《上報》報導，民進黨主席卓榮泰受訪表示，民進黨一定要推出最強候選人，他表示，只要是有心為台灣的尊嚴跟安全，他基本上都歡迎，「民主進步黨是一個成熟的民主政黨，我們有能力跟能量去處理各種黨內事務。」而祕書長羅文嘉也表示他「正面看待」。

而總統府秘書長、新潮流系重要政治人物陳菊11時左右在臉書發文表示，「對於清德登記參選的消息，我很關心也很憂心。2020年的總統大選攸關台灣主權、國家安全甚至是民主的存續，我們必須跳脫個人的考量，從台灣整體的角度，盡最大努力團結起來，面對艱難的挑戰。」

貼文說到：「身為一個為台灣打拼超過四十年的民主老兵，我希望大家可以坐下來充分討論、對話，一起為台灣找到最好的未來。祈 天佑台灣！」

《新頭殼》報導，賴清德登記時則說，今天上午他有特別向陳菊報告此事，他也說，今天早上也請菊姐跟總統報告「我會來登記」。換言之，賴清德事先並沒有直接向蔡英文報告此事。

《中央社》報導，多名民進黨黨內人士包括立委段宜康、黨團書記長鄭運鵬、立委林靜儀與何志偉均表示事前並不知情。段宜康說，黨內良性競爭，相互刺激才會進步。

綜合《蘋果日報》報導，國民黨內有意競逐總統大位的前立法院院長王金平，聽聞賴清德登記初選一事，一開始只表達「民進黨的事我們不能表示意見」，但放下麥克風後又詢問記者：「他（賴清德）已經決定要領表？」至於一路被拱的高雄市市長韓國瑜聽聞此消息時，驚訝表示「真的嗎？他要領表了？」

而就在賴清德前往民進黨黨部領表登記參選之際，《新頭殼》報導，隸財團法人凱達格蘭基金會的新台灣國策智庫也在同一日發表了2020年總統大選最新民調。在民進黨總統候選人裡，賴清德支持度高達50.9%，大勝蔡英文的29.2%。其中，民進黨支持者裡，賴清德是48.1%、蔡英文是43.1%。如果賴清德最後代表民進黨參選，也都贏過柯文哲和其他國民黨候選人。

台南立委補選，賴清德子弟兵在「內外夾殺」下贏過民進黨

16日，台南市第二選區立委補選，賴清德提名、積極輔選的郭國文勝選。《中央社》報導，台南補選結束後，賴清德被視為勝選最大功臣，16日晚間現身郭國文競選總部時，就有許多支持者高喊「選總統」。賴清德透過立委補選這一役，再度確認自己在民進黨內的份量和影響力。《TVBS》報導，民進黨前立委林濁水也說，「賴清德因為去擔任行政院長，被消耗掉的能量重新獲得一定程度的確認，會讓整個民進黨的支持者，還有足以一戰的領袖。」

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核稿編輯：楊之瑜