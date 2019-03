變重好還是減輕好？高齡者對體重維持應抱持怎麼樣的觀念？

文:陳威澄、李慧庭

隨著年紀的增長,許多長輩會擔心自己的飲食也應該隨之調整來因應身體的變化,因此選擇刻意的吃得清淡一點。又可能因為擔心體重上升會引發許多慢性疾病、胃口較差、味覺稍稍退化或是活動力大不如前等等原因,讓自己的體重維持在偏瘦的狀態。到底高齡者的體重維持該抱持著怎麼樣的觀念呢?這個問題同樣也困擾著不少專家學者。2018年在Journal of the American Geriatrics Society上面的一篇由LeBlanc醫師等人所發表的文章裡面討論了年長者長期體重的變化與髖關節的骨折、跌倒、生理功能的喪失以及死亡的相關性。這篇文章的參與人數高達1323人而且追蹤的時間也長達20年,算是相當具有參考價值的文章,在這邊特別與大家分享。

之前部分的研究中指出,體重的下降與致病率和死亡率皆呈現正相關,然而這些研究有需多爭議的部分,例如:追朔期較短(約2-4年);體重的變化主要是靠個人的感覺並無準確的測量。這篇由LeBlanc醫師等人所發表的文章利用了衰弱評估SOF(The Study of Osteoprotic Fracture)測量65歲以上長輩的體重變化超過20年的數據來做分析,並且歸納出下面幾個結論:

首先,20年的期間,每10公斤的體重下降會增加23%的死亡率與52%的髖關節骨折;

第二部分則是用時間與體重減少的斜率去做分析得知,以0.5Kg/y的速度減少體重,會增加20%的死亡率與50%的髖關節骨折;如果女性以同樣速率減少體重,則死亡率會增加70%與2.7倍的髖關節骨折率;

最後,在身體活動的表現上面,在20年的期間,每10公斤的體重減少會導致71%的身體活動表現下降;而用時間與體重減少的斜率去做分析得知,以0.5Kg/y的速度減少體重,導致75%的身體活動表現下降。

研究的結論中提到,在體重隨時間的變化中發現,約20年內減少約大於10公斤或是每年減少0.5公斤的條件下,高齡者(大於65歲者)會有較高的髖關節骨折、較差的身體活動表現和較高的死亡率;但是對於跌倒卻沒有顯著的差異。然而在這篇研究中發現,相對於男性,女性在體重減少的狀況下更容易有較嚴重的後果。而女性體重下降的危險因子,不外乎味覺嗅覺隨著年紀的增長而喪失原本的靈敏度、消化功能的退化還有停經的影響;另外慢性疾病的影響或是使用藥物的情況下影響食物的吸收都會導致女性的營養不良。此外,社交與環境的影響(孤獨或是入住機構)、心理的因素(憂鬱)和失去獨立自主的能力(不能自行購物或是準備食物),也會影響女性長者的體重變化。而體重的下降則往往會導致其他疾病的發生率。由此篇研究的結果我們可以知道,對於長輩來說體重適度增加或是維持體重反而會比體重減輕更為適合高齡者。

從上述研究的結論可看到,在飲食方面採取以下方法可以避免長者體重下降:

一、調整飲食習慣

在促進老人的食慾的方面,可以將食物的烹調上藉由天然的辛香料來增加食物風味,例如:大蒜、蔥、薑、九層塔、胡椒等,或者加入鳳梨、檸檬等藉由水果的酸味增加封味。此外也可藉由增加菜餚的顏色變化以增加視覺上的刺激,進而增加食慾。此外。老人的咀嚼吞嚥、腸胃功能等的退化,也會降低食物攝取量。可以採取少量多餐、食物切小塊讓體積變小,食物烹調時間更久使其軟爛好入口。若是有慢性疾病或服用藥物需注意食物的攝取,則建議諮詢營養師以獲取正確的飲食資訊。

二、預防跌倒

老人跌倒需要比年輕人更多的復原時間,長時間的活動力下降會導致其肌肉損耗快速,並增加下一次跌倒的風險。跌倒的原因除了外在的環境因素之外,老人本身的骨骼與肌肉量若是不足,也會增加跌倒。因此在飲食上建議需要增加鈣質的攝取:例如:牛奶、深綠色蔬菜、小魚乾等,必要時佐以鈣片或其它鈣質補充品做為飲食;維生素D的補充也有助於增加骨骼的健康,維生素的補充可多攝取魚類和曬太陽。增加肌肉量的方法,最重要的就是要吃夠蛋白質食物。建議老人每公斤體重需攝取1-1.2克蛋白質,例如:60公斤的老人每日攝取約5兩豆魚肉蛋類與1.5杯的低脂牛奶。而有衰弱症狀的老人可將蛋白質攝取量增加到每公斤體重1.5克,例如:60公斤衰弱老人每日攝取7兩豆魚肉蛋類與2杯低脂牛奶。

從上述的蛋白質份量可知對於一個老人而言一天吃這麼多食物可能有困難,目前市面上有需多高蛋白粉、營養品可以選擇,但是在使用營養補充品前建議先請教營養師或醫師,而有肝、腎疾病的老人則不適用以上的建議。

