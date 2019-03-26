正確量測血壓的四要點，與常見干擾判讀的七個因素

在確診有高血壓之後，很多人會依照醫師和衛教師的指示而開始做血壓監測，但對於要何時量測、如何量測、量測數值的意義並不太清楚，自己也無法確定量測的數值到底準不準確，有哪些因素會導致血壓監測不準確呢？一起來看看有哪些常見因素是量測血壓時，容易導致血壓值誤差的因子！

你量的血壓準確嗎？干擾血壓判讀的常見因素

正確的血壓量測，並紀錄每日的血壓數值，不僅可以有效掌握自己的身體狀況，也可以作為醫師診斷的參考。

但如果只是想到才量、隨便找一個地方量測，沒有針對異常數值做分析與改善，都很可能成為導致血壓數值不準確的因素。建議糖友們檢視自己目前的量測方式，看看是否有以下的錯誤，造成量測誤差，進一步做修正。

常見干擾血壓判讀的因素

1. 吵雜的環境

在吵雜喧嚷的環境量測血壓容易造成量測上的誤差。所以在量測前，需先找一個安靜的環境，並讓心情平靜下來，等血壓緩和後再進行量測。

2. 量測時情緒不穩定

量測時處於不穩定情緒的狀態（如：緊張、害怕、興奮、激動等)，都會影響血壓變化。

3. 感冒

感冒造成的身體不適可能會使血壓增高，治療感冒所使用的強力消炎止痛藥也會造成血壓上升。另外，含有可待因（Codeine）成分的止咳藥水，也會造成血壓上升。

4. 疼痛

如果有慢性疼痛的情況（例如：退化性關節炎、脊椎有骨刺或椎間盤突出等）都會影響血壓值。另外，在急性疼痛特別明顯，或是服用止痛藥的時候，都會讓血壓值比平常高出許多。

5. 睡眠品質不佳

熬夜、或是因為工作壓力大、情緒不穩定讓睡眠品質下降，都會影響血壓量測的數值。

6. 受到「白袍症候群」影響

「白袍症候群」是指病人在周遭都是穿著白袍醫護人員的環境下，會不自覺產生壓力造成心情緊張，導致量測的數值相較於家中量測來的高。

7. 其他因素

進行激烈運動後、抽菸飲酒或是喝下刺激性的茶飲後量測，也會影響血壓。

如果怕當下量的血壓數值與平常量得的數值偏離太遠，建議患者也可將平日自行量到的數據提供給醫生，或是將家中量測的血壓計帶到醫院進行比對，檢查看看量測數值是否有出現誤差。

平時如何正確量測血壓值？

管控血壓的第一步就是定時量測血壓。平時正確的血壓量測和紀錄更是最基本且不可或缺的，就讓我們來複習該如何正確量測血壓吧！

正確量測血壓四要點

相同時間量測血壓：建議每天在相同的時間和環境下量測，避免在吵雜、有噪音的環境下量測，減少量測上的誤差。另外，量測血壓前需靜坐5-10分鐘，保持安靜，使身心平靜後再開始量測。 手的位置與心臟同高：量測的手臂盡量與心臟同高，將肘和前臂放在桌子上並且將手心向上，放鬆不要握拳。 正確使用血壓機：壓脈帶不要束太緊，以可放入 2 隻手指的緊度為佳。另外，量測時建議穿著薄衣物，將量測手的袖子拉平即可開始。 量測完記錄血壓數值：除了詳細記錄血壓數值之外，建議可再記錄當天的量測狀態，如測定時間、體溫、健康狀態是否有感冒以及目前正在服用的藥物等。

延伸閱讀：如何正確量血壓？——量血壓的四步驟和注意事項

養成正確量測血壓習慣，血壓管理無負擔

如果量測血壓後發現自己的血壓偏高，可以先確認是不是因為身處吵雜環境，或是錯誤的量測血壓姿勢等原因，進而讓血壓超標。

如果排除干擾因素後，血壓還是偏高，建議可從飲食、運動以及藥物上做調整，例如減少鈉及加工食品的攝取，或是透過運動來降低體重幫助血壓下降。如果血壓仍然無法下降，建議尋找醫師協助。

最後提醒糖友，血壓控制和血糖控制一樣重要，維持均衡的飲食、養成定時運動的習慣，加上定期用藥，才能避免心血管疾病的威脅喔！

延伸閱讀：高血壓與高血糖的危險關係

本文經Health2Sync智抗糖授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航