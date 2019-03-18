【插畫】誰是「搓湯圓大賽」冠軍？

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離下一屆總統立委選舉只剩兩年左右的時間，網紅政治當道，但台灣的政治生態卻沒多少改變。

很多弊案跟悲劇，爆炸個一兩週、立委罵官員、官員來表演，然後呢？然後就沒了，問題沒有解決，也沒有人持續在追蹤，付出過的社會成本就這樣被時間沖淡，到下次悲劇發生時，整個社會又重演一次義憤填膺，但該解決的事卻一樣都沒完成。

立法委員形象不佳是不爭的事實，如果每個委員都能直率敢言，像黃國昌那樣讓人覺得不畏權勢，那立法院也不會讓人如此詬病，再多的媒體行銷操作都比不上紮實的問政，與質詢的真實性，那種套好稿演一齣戲的院會，每屆都在演，只是演的人不一樣，老百姓看久了自然失去信心。

五院中，要問哪種政府官員給民眾印象最差，每年花費鉅額預算的立法院，絕對是名列前茅，連續幾任院長、幾位不同黨團的總召，都是公認的「喬王」，遇到事情只會「搓湯圓」，拿百姓的稅金在造福「自己人」的利益，誰又能真的相信他們是在為國家做事，而不是為自己。

可惜的是，這樣搓湯圓的生態大概短期內很難改變，會認真質詢的立委或許在很多老一輩的人眼中不討喜，但不可否認的，台灣的民主政治要真正健全，立法院要真正落實監督功能，需要的是更多正直敢言的政治人物，而不是「喬事」搓湯圓高手。

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