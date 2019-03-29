只是沒落了幾個商圈和夜市而已嗎？最黑暗的時刻恐怕還沒來臨

台北市東區近年人潮衰退，店面租金仍持續高檔，店家陸續倒閉，多年老店如「永福樓」「錦華樓」，大型外國連鎖店如「FOREVER 21」，瑞士錶店Swatch都歇業。前北市副市長張金鶚指出，「鬼城效應」已蔓延台北。

不僅東區店面空蕩蕩，就連民生社區、龍山寺地下街等昔日人潮聚集點，都逐漸出現歇業潮。這波空屋潮逐漸蔓延，饒河街夜市外圍、八德路四段一帶，竟有十多家店待出租。

不是只有台北，調查台灣最知名的逢甲商圈，2018年整體人潮僅1091萬人次，是統計11年來最低，另去年營業額僅剩85億元，跌到相當於2009年金融海嘯的水準。高雄之前的夜市，新崛江商圈也都面臨沒落，才有韓國瑜市長的崛起，他也很努力地希望可以扭轉高雄的「又老又窮」。韓風之所及，連台北柯市長也遭殃，好像這些商圈的沒落他要負起責任一樣。我從來不擁柯，不擁蔡，沒必要為他們開脫，也希望靜觀韓市長如何能在高雄振衰起敝。

作為一個學科學的人，凡事要講求邏輯與證據，有些趨勢其實早就有跡可循，像去年在台北市的中山區、松山區、信義區就在各大馬路旁陸續出現許多空置的店面，有些大馬路的三角窗即使在營業，也都是臨時的特賣會。這些空置的店面在幾年前根本沒有，但最近卻是舊的依然租不出去，新的招租廣告又貼出來，一天又一天的惡化。直到現在因為太多拉上鐵門的空店面，實在怵目驚心，而更因一些名店、老店陸續收攤而引起媒體連番的報導。這代表的是，即使在天龍國，原本熱鬧的商業區域都面臨一致性的衰退，量變導致質變，商圈沒落只是必然的結果，而非單純高房租可以解釋，因為大多數商業區房租的變化並不會像商圈那麼的大。

以筆者熟知的台北市來說，其實有幾個因素是非常明顯的：

人口沒有成長，甚至下降：2018年以桃園市增加2.3萬人，臺北市減少2.0萬人變化最為明顯。近7年淨遷入累計數以桃園市、台中市、金門縣及新竹縣等4縣市淨遷入人口較多。這些還沒有計入設籍台北，但實際旅居國外，或在異國工作者，單單筆者在台北的病人就越來越多在這幾年出國工作，長期待在中國、日本、澳門、新加坡。 少子化跟老年化降低消費力：台灣15-30歲人口2005年約530萬，2010年約500萬，2015年約470萬，每年減少30萬消費力強的青年族群，預估到2020年甚至不到420萬，和大學入學人數一樣在急遽下滑之中。65歲人口2005年約220萬，到了2015年接近300萬，消費力較弱的老年族群十年中足足增加快80萬。這些因為人口結構改變所造成的消費力下降是可以計算、可以預期，但是卻沒有人可以輕易在短期內扭轉，除非開放大量移民。 電子商務（及網購）的崛起：網購夯，據經部統計，107年無店面零售業營業額達2387億元，創歷史新高、年增4.8%，已連續11年正成長，其中佔比7成電子購物業營業額，平均每年成長7.4%，優於整體零售業1.9%。

上述這3個因素都會造成零售商店的經營越發困難，因此如同程琪文章所言「社會零售總額的增長速度趨於平穩，甚至逐步放緩」，2020之後恐怕更是快速下滑，網路零售市場交易量卻呈現平穩增長形勢。而信義區不斷增加的百貨公司，內含餐飲、電影等複合式經營，吸引消費人數及金額很可觀。換句話說，餅變小，但搶食的大獅子卻越變越大，網購、百貨周年慶的密集行銷跟集中採購更是對小商家的趕盡殺絕。看看中國這個很好的例子，眾多電商平台配合甚至創造特殊節慶，推出各種行銷活動刺激交易，成果頗為驚人。

沒落了幾個商圈、夜市，事情就這樣了嗎？最黑暗的時刻還沒來臨。是的，最黑暗的時刻還沒來臨，這不是危言聳聽，請看下面的分析：

1. 致命而持續成長的網購，及電子商務

2017年調查數據顯示，2016年台灣消費者網購的年消費總額達27715元，比2015年成長12%，相比於2014年則是更顯著的28%成長，2016網路銷售金額達3兆5,395億元。值得注意的是，除了消費總額增加，網購金額占每月消費總支出的比例也呈現上揚，和2014年的12.3%和2015年的15.4%相較，在2016年的占比已經達到17.8%。當分母總額越來越高，成長率依然維持兩位數字，表示銷售往網購大力的傾斜，也代表零售實體商店將面臨更快速的萎縮。

以前還有不習慣網購的老年族群，但是這也悄悄地起了大變化，就像網路社群近年加入了許多銀髮族一樣，銀髮族其實也十分喜愛網購。根據阿里巴巴發佈的《銀髮族消費升級數據》，50歲以上的中老年人消費行為升級趨勢明顯，在淘寶天貓上，銀髮族用戶數近3年來增長1.6倍。

另一個噩耗是，現在不只是網路購買東西，連網路訂餐、外送也更普遍，代表餐飲服務業很快也會受到進一步的擠壓。再更一步則是透過網路撮合的到府服務，其實像Uber就是，接著如網路銀行，美甲、美睫、按摩也都陸續跟上。這些都會減少實體店面的需求外，人們也因而越來越不需要出門，不管是用餐、逛街，或辦事，結果商圈會因人潮不斷的減少而更進一步的沒落。所以在幾年內網購、網路訂餐、互聯服務都將會成為所有年齡層的消費主流，實體店面將更加式微，租金跟人事負擔最後會沉重到無以為繼。

2. 低薪化、通膨，與高房價吃人的房子

不可諱言的，台灣的低薪化是非常大的致命傷，甚至實質薪資不因最低工資的調整而增加，反而是倒退。尤其這兩年來大家可以看到最低工資調整、小幅度的加薪反而構成實體商業的重大負擔，但民生用品調漲幅度遠大於調薪，連一顆最常用的止痛藥都大幅漲價到一顆超過15元。最近有機會跟一些年輕女生談到她們跟男友的AA制，赫然發覺現在的年輕男生根本無力負擔比較昂貴的禮物，連請女友吃一頓好一點的，上千元的晚餐慶生都有困難。這些低薪造成年輕人的痛，還有中年人養家的苦，一直是政府無法處理，到最後甚至不願面對的難題，也是韓流之所以席捲台灣的主要原因，除了有錢人之外，整個台灣長期都籠罩在低薪的低氣壓。

而日益消失，或者說消風的的中產階級，面臨的是養家、養父母的龐大壓力，尤其要是負擔高房價的房貸壓力或要存錢買房，可支配支出變得很有限。所以少子化是必然，但這也造成撫養比率的大幅上升，到了中年，不管是遇到父母失智，或重大疾病就變得左支右絀。而政府健保、退休、年金需要更高的提撥，都造成個人的負擔上升，企業經營成本的增加，進而拉低消費能力，跟形成企業生存危機，因為大環境惡化，又進一步惡化少子化，少子化則進一步降低消費力，變成惡性循環。政府過度快速減少軍公教退休金也是一大效應，就像短時間內突然大減薪，尚未退休者也縮減開銷，增加儲蓄以因應退休所需，視同低薪化的向上延伸，抽走的消費力累加之後恐怕遠超過千億，那只有一句話「沒有最慘，只有更慘」，就像我們的生育率「沒有最低，只有更低」。

3. 自動化方興未艾

還有更慘的是自動化，AI或神經網路取代人類工作的事就先不用提了，就像某些大人物的預言，將對人類的生存構成極大的威脅。單就目前既存的，非AI或神經網路的科技，只要改善介面，不要企求無人化的一步到位，對就業市場即足以起翻天覆地的變化。去年美國自動化機械的成長數字也可看出端倪，相對原本已經高度自動化的汽車工業只有10%的成長，食品、服務業等自動化機械的使用成長卻超過40%，在可預見的未來數年，將會取代多少的人力？貧富差距只會更大，高階的消費力不會製造商圈，不會流向夜市，而中低階的消費力只有更慘。

或許你會說我在危言聳聽，甚麼「沒有最慘，只有更慘」，我還是一個被期待要鼓舞人心的精神科醫師嗎？唱衰台灣，我是在拆執政黨的台嗎？其實我不單只是精神科醫師，我20年前在美國心理研究所專攻的是神經網路的理論，10年前也在外商藥廠當過高階主管，見識過極高度自動化的製藥工廠，甚麼工廠中的自駕車，不需開燈只有機器運作，10年前我早就親眼目睹。現在電腦更強大，機器手臂更進步，物聯也崛起，未來只有看著無人商店跟工廠興起、實體商店關閉如滾雪球般前進。不同的是，之前的雪球是往上坡滾，現在則快要開始是下坡，AI跟神經網路才剛要加入戰局呢！

我們需要希望，也需要正向思考，但社會的希望不是建立在虛妄的想像，甚麼AI會讓人類做更好的工作，不會造成大量失業是騙人的。根據我跟一個金融界高層的討論，金融保險業因為自對化跟網際網路的使用，第一線服務跟業務人員恐怕一開始就可以減少50%，甚至70%。真正阻礙進程的恐怕是來自政府的壓力，還有董事長們的不忍人之心，這是我必須推崇的人性光輝。但是當摩斯漢堡、麥當勞都變成電腦點餐，大量網購的食品都出自無人化的中央廚房之後，你覺得金融業可以堅持多久，現在銀行的臨櫃顧客已經都減少到不用排隊，甚至小貓兩三隻了。

正向思考也要有方向、有計畫，不是單純的心想事就成、美夢會成真，在此時刻，真正需要的是基於現實狀框，殫精竭慮的籌謀擘劃，而不是只有口號、硬拚而已。經濟是整體的，台北不好的因素幾乎可以適用到整個台灣；經濟也是延續的，任何躁進，或偏離基本面的都只會是蛋塔效應。不管是一廂情願的政治人物，或意亂情迷的粉絲、鄉民所擁戴支持的，只要非理性、不科學，都可能變成誤民誤國。

賴院長說平均薪資有五萬元，眼中沒年輕人是嗎？沒看到貧富極度的不均，地域間很大的差異嗎？蔡總統一天到晚跟中國543，真的知道人民的辛苦嗎？企圖跟她陳情的日月潭商家不是被架了出去，事後去拜訪過嗎？冷冰冰到沒有溫度，連做人都不會，誰相信她有能力拚經濟。

立法委員也不是在賣水果的，不是嗎？高雄要增加一百萬的人口要從哪裡來？北漂回的去嗎？韓國瑜要是選總統，口號是又老又窮的台灣要變成全世界最富有的國家嗎？恐怕沒人能相信。如果韓國瑜選上總統後，又要怎樣兌現不久前讓高雄最富有的承諾呢？犧牲別的縣市嗎？

希望在下一篇文章中我可以提出一些建設性的想法，而不只是提出這些真實但令人沮喪的數字。我想要告訴柯、韓、蔡、柯粉、韓粉，還有兩大政黨的是，根據目前種種的真實數字、走勢——「假如我們不能打破窠臼，努力思考、深入擘劃；不是只有商圈沒落，很多中低薪收入的民眾、小商家，生活都將如往下滾的雪球，急轉直下。」

參考資料

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航