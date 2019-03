看似意思相似的「finish」和「end」，用法怎麼分？

有個專案進行了好久,終於大功告成了。Zack在工作報告鬆了一口氣,

「I'll end this project by Friday.」

Zack想表達的意思是「我這禮拜五之前會完成這件事。」中文想起來好想沒什麼問題,但在場的外籍同事都不禁納悶:「Are we gonna stop doing this?」(不做這個專案了嗎?)原來問題出在這句話用finish會比end來的恰當。

(X)I'll end this project by Friday.

(O)I'll finish this project by Friday.

Finish強調過程,讀完一本書、看完一場電影、吃完一頓飯,都用Finish。End強調結果,代表終止、了結,像合約終止、關係終止、會議結束、戰爭結束。來看看實際的例子。

強調過程:Finish

(O)She finished her homework in just thirty minutes.(她30分鐘內就做完功課了)

(O)I have finished my breakfast.(我已用完了早餐)

(O)Sam finished second in the finals.(Sam在決賽拿下了亞軍)

(O)I finish work at five.(我五點下班)

Finish後面加V-ing不是to V。

他們已經讀完這本書了 (X)They've finished to read the book.

(O)They've finished reading the book.

強調結果:End

(O)His contract ends this month.(他的合約本月終止)

(O)World War ll ended in 1945.(二次大戰結束於1945)

(O)Turn left at the end of the road.(到路底左轉)

End是強調結束點,自然發生的過程,所以後面不加V-ing也不加to V。

你跑完後傳簡訊給我。 (X)Text me when you've ended running.

(O)Text me when you've finished running.

come to an end表示「結束」。

The meeting came to an end at six.(該會議6點鐘結束了)

