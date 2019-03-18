健保署調降藥價影響？憂鬱症老藥「百憂解」4月起退出台灣

提供憂鬱症常用藥品「百憂解」的裕利藥廠近期表示，由於健保署每年調降藥價等因素，4月起將停止供應「百憂解錠20毫克」。目前雖然仍有14家廠商生產同成分學名藥，有替代用藥，但健保署從2013年開始調降藥價的「藥費支出目標制」也引起討論。

《中央社》報導，裕利藥廠近日發函各醫療院所宣布，憂鬱症常用藥品「百憂解錠20毫克」4月1日起停止供貨，全面退出台灣市場，29日以前收到的訂單將足量供應。

裕利藥廠13日發函各醫療院所指出，由於健保署每年調降藥價，加上近年原物料及運輸成本上漲，並配合政府政策生產線全面符合「國際醫藥品稽查協約組織」（PIC/S）「西藥藥品優良製造標準」（GMP）要求等以確保藥品品質。考量上述因素，經過精算後已經不敷成本，裕利藥廠表示，日前接獲製造百憂解的原廠藥廠台灣禮來公司通知，4月1日起將停止供貨，並退出台灣市場；為了確保醫院與患者用藥權益，29日以前收到的訂單將足量供應。

《蘋果日報》報導，藥師公會全聯會發言人張文靜說，百憂解適應症為憂鬱症，為第一線用藥，該藥品能穩定患者情緒，也不易使病人用藥後變胖，且嗜睡或失眠等副作用較小，算是精神科醫師臨床常開立的藥品之一。

張文靜說，原廠藥百憂解停止供應後，目前仍有台廠的替代藥物，但一定會有患者不適應，建議患者應回診，由醫師協助調整處方用藥。

《中央社》報導，健保署醫審及藥材組科長連恆榮下午受訪時表示，百憂解是由禮來藥廠生產的憂鬱症老藥，在國際間上市長達40年，1995年3月健保開辦時就納入給付，當時每顆價格為新台幣49元，隨該藥不再具有專利權，同成分的學名藥陸續上市、藥價也愈來愈低。（學名藥是指原廠藥的專利過期後，其他藥廠可以以同樣成份與製程生產已核准之藥品。）

百憂解錠劑去年健保藥價為2.08元，今年遭健保調降藥價至1.96元。連恆榮強調，藥廠若認為藥價不敷成本，可依法申請藥品下限價2元。

根據健保署統計，目前國內除禮來公司生產的百憂解之外，其餘共有14家藥廠生產同成分學名藥，2017年健保申報金額約3325萬元，其中百憂解約占24%、近800萬元，使用人數約1萬5000人。

健保署為什麼調降藥價？

健保署表示，健保開辦以來，藥費支出占整體醫療費用約25%，與其他國家比起來偏高，而醫師猛開藥及民眾逛醫院拿藥等事件也時有所聞。因此健保署從2013年開始實施「藥費支出目標制」。先將藥費支出先預設一個目標值額度，年度結算，藥費如果超出目標值，就啟動年度的藥價調整。

在「藥費支出目標制」下，2018年砍了73.8億的健保藥費，2019年則砍了58.3億元。《公視》報導，衛福部2月初公布2019年最新藥價，總共有七千多項藥品價格遭到調降、調升者僅66項，新藥價將在4月1日上路。

《聯合報》報導，醫療改革基金會發言人朱顯光當時就指出，目前國內醫院普遍抱有藉藥價差賺錢習慣，除可能改用便宜學名藥，當藥價調降仍要求廠商給藥價差，恐導致優質原廠藥不願留在台灣。當時，醫界就擔憂國內醫院最快可能掀起一波換藥潮。

對此，連恆榮表示，過去調查發現，醫院實際換藥品項僅約不到1%，分析主要原因也非藥品降價造成，強調藥價調整後，可減少支出成長，運用於支付新藥及擴大給付適應症範圍，讓全民共享藥價調整效益。

《中央社》報導，嘉義長庚醫院精神科主治醫師陳錦宏今日則指出，近年藥品價格愈砍愈低，若許多原廠藥紛紛退出台灣，這樣的趨勢到底是不是對的，值得各界思考。

PIC/S是什麼？政府為何要求藥廠符合PIC/S？

裕利藥廠提到，另一個讓原廠選擇退出台灣市場的原因，是政府要求生產線全面符合「國際醫藥品稽查協約組織」（PIC/S）「西藥藥品優良製造標準」（GMP）要求。

PIC/S組織是由各國藥品GMP官方稽查機構組成，成立宗旨為促進法規制度與稽查標準一致化，並提供國際合作平台。我國自2013年成為該組織第43個會員，除我國外，其會員包括歐盟多國、瑞士、澳洲、加拿大、阿根廷、南非、新加坡、馬來西亞、美國、日本及韓國等國家。

《蘋果日報》報導，衛福部為提升國內製藥品質，2010年起推動優良製造標準（GMP）藥廠通過PIC/S認證制度，並在2015年強制上路，沒有獲得PIC/S認證的藥廠，將不得製藥。

《蘋果日報》報導，食藥署科長謝綺雯2015年解釋，過去GMP藥廠每批採購的原料檢驗即可，但PIC/S要求買進每批原料都須逐桶檢驗，且業者須將原廠出具的原料合格證明備查，原料品質要求更高，且規定癌症藥等具細胞毒性的藥品須獨立廠房生產，確保製程不受污染。 由於所要求的原料品質、安全、藥效規格都比GMP高，2015年強制上路時，最高峰曾有逾3成1藥廠被迫停產。

根據食藥署今年3月12日公布的GMP藥廠名單，裕利公司屬於PIC/S GMP通過名單。

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核稿編輯：楊之瑜