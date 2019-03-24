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108年六都公幼招生時程、簡章總整理
我們想讓你知道的是
108年全台六都幼兒園招生時程，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市最新招生資訊總整理，包括招生登記、抽籤時間，以及家長需要特別注意的事項都在這一篇。
文：武美齡
108年全台六都幼兒園招生時程，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市最新招生資訊總整理，包括招生登記、抽籤時間，以及家長需要特別注意的事項都在這一篇。
台北市
- 網路線上登記
2019年5月20日（星期一）至108年5月22日（星期三）開放民眾至臺北市公幼招生e點通網站登記（尚未開放）。
- 現場紙本登記
2019年5月24日（星期五）和5月25日（星期六），民眾可親至本市各公立幼兒園辦理登記。
新北市
108學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生簡章預計於4月上旬公告，招生作業預計於5月中下旬辦理。
詳見：新北市教育局公告
桃園市
第一階段
登記2019年4月26日至27日，第二階段登記2019年5月3日至4日。
登記資格及線上查詢系統等詳情，詳見：108年桃園公幼招生時程懶人包，線上查詢名額這天開放！
- 登記資格
- 優先入園資格
- 4足歲以上一般幼兒（102年9月2日至104年9月1日前出生者）
第二階段
- 登記日期
2019年5月3日（星期五）上午8時30分至下午3時30分，至2019年5月4日（星期六）上午8時30分至12時30分。
- 登記資格
3足歲以上幼兒（2016年9月1日前出生者）
台中市
台中公幼招生的登記時間自3月下旬開跑，分兩階段進行報名，各校招生時間不同，家長最好詳細了解孩子欲就讀學校的招生時間，再提前安排好行程前往登記。以「第一階段登記時間」來看，普遍看來第一階段登記時間落在3月底前，「第二階段登記時間」則大多定於4月初，且抽籤、報到時間安排在4月中前完成作業。
台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統：2019年3月23日上午9時揭示各園108學年度可招生名額，網址：http://kids.tc.edu.tw/
台南市
台南市教育局有與眾不同的特別規範，除了公告的統一招生日期外，若經過園所會議決議通過，可提前6天開始進行新生登記，台南家長們需特別留意。
第一次入園登記
- 登記日期：2019年4月24日（星期三）。
- 抽籤日期：2019年4月26日（星期五）。
第二次入園登記：〈第一次招生不足時，辦理第二次〉
- 登記日期：2019年5月1日（星期三）。
- 抽籤日期：2019年5月3日（星期五）。
高雄市
- 招生期程
各校（園）報名期間為2019年4月25日至27日，每名幼兒限報名1園。
- 缺額公告日期
2019年5月1日公告實際抽籤缺額
- 抽籤日期
2019年5月2日公開抽籤後，當場公告抽籤正取及備取名冊。
高雄市公立及非營利幼兒園名單及聯絡電話、地址一覽表：傳送門
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九