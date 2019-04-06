舊時與現代並存的日本小城「鎌倉」

距今約1400年前，日本一位貴族藤原鎌足，正準備前往鶴岡八幡宮祭拜，夜宿在由比之濱時，做了一個夢，夢裡受到指示，要把隨身的「鎌槍」埋進土裡，因此這裡就取名為「鎌倉」。另一個說法是，「鎌」指的是爐灶，「倉」是山谷，而鎌倉三面環山、一側面海，就像灶爐一樣，所以稱為鎌倉。

衝浪、大佛、繡球花，以及扣隆扣隆的路面電車，日本應該再也沒有這樣的地方，可以像鎌倉如此的「舊時」又「現代」了。小小的鎌倉，面積只有40平方公里，不到台北市的六分之一，人口也只有18萬人，江之電沿線若非觀光景點，一棟棟低矮的民宅，沒有多少人群活動的氣息。三兩穿著橡膠鞋的漁人、方圓百里唯一一間的7-11，和幾隻「嘎！嘎！嘎──」的烏鴉，就是鎌倉居民的日常。

鎌倉位於神奈川縣擁著相模灣的「手臂」位置上，「海」從江戶時代起，一直都是東京都人視此為休閒聖地的原因之一。不僅是提供美味生魚片、吻仔魚和各式海魚類的孕育地，即使是只有0～5度的冬季，依然可以看到皮膚黝黑的居民或散客隨著一波波時高時低的浪潮，在海裡享受推高沉落的快感。

圖片來源：維基百科 《神奈川沖浪裡》已被廣泛使用在廣告及商品中，梵谷也曾對這幅畫表示讚揚（圖片來源：維基百科）

日本浮世繪畫家葛飾北齋最出名的畫作《神奈川沖浪裡》，繪的就是神奈川洶湧的浪潮，畫面中的三艘船，正準備運送剛捕捉到的活魚，無奈卻遇上大浪，只能坐在船上任其擺盪。

庇祐信眾700餘年的「鎌倉大佛」

Photo Credit：翁湘惟 鎌倉大佛的本尊為阿彌陀佛如來，莊嚴宏偉

鎌倉高德院的大佛，是僅次於奈良大佛的日本最大的佛像，高11公尺，微微駝背厚實的大佛，自鎌倉時代就鎮坐在此。如今過了700餘年，甚至歷經海嘯後還屹立不搖。坐在石椅上仰望著大佛，聞著裊裊燃香的氣味，再多的紛雜與煩憂，好像都可以被大佛接納消除，就此放下。

日本的佛像有許多神祉，例如拯救為病痛所苦之人的「藥師如來」、用千手拯救世人的「千手觀音」、留在現世救濟人類的「地藏菩薩」，而鎌倉大佛的本尊為「阿彌陀如來」，職責是引領亡者前往淨土。

當我們到一座廟宇要參拜時，如何迅速辨別是哪一尊神佛呢？如來又分為「藥師如來」、「毘廬遮那如來」、「大日如來」和「阿彌陀佛如來」等等，這麼多尊如來，其實祂們都有統一的「定裝」：

肉髻（ㄐㄧˋ）：頭部的隆起 螺髮：捲捲的頭髮 白毫：額頭中央的白色捲毛 三道：喉嚨上的三道皺紋

而阿彌陀佛如來和其他如來最大的不同，就是祂特有的手勢──「阿彌陀定印」，簡單來說就是「OK手印」。上圖中的大佛，手比著兩個OK，交疊在一起，表示將信眾迎接到極樂世界。

或許是漁民祈求出海平安，又或者是居民嚮往經書中的極樂世界而建，如今大佛的建造者已不可考。但卻成為世世代代旅客居民的信仰，庇祐虔誠的眾人。

烤魚定食屋ヨリドコロ

Photo Credit：翁湘惟

位在江之電稻村ヶ崎站的ヨリドコロ，是日本當地民眾喜愛的烤魚定食小店。六種魚類可以選擇，附上小碟漬物、醋拌生菜和豆腐味噌湯，不到1500円的價格，十分受到歡迎。ヨリドコロ除了好吃的烤魚定食，為這家小店加分的是，江之電會以不到10公分的距離行駛而過，戶外的座位為運氣好的旅客準備，可以感受視覺與聽覺的最佳臨場感。

店員不諳中文，會用帶著日式英語的可愛口音，One、Two、Three、Four......一個個算出還有多少組排隊客人，一邊欠身示意，彷彿在這麼說著「很抱歉小店只有10個位置，請多多包涵」。

鮮魚用炭火一條一條慢慢燻烤，端上桌後撲鼻的炭香味襲來，每條魚的肥嫩油花攤亮在魚身上，還沒開動就有預感，這將會是完美的一餐。從來不知道，蘿蔔泥是這麼有深度的配角，烤魚附贈的蘿蔔泥充滿香氣又濕潤，在口中化開就像水果一樣鮮甜，搭配不鹹不嗆的漬物，一口白飯一口小菜，身心都被撫慰，十分和諧。

電車駛向繁華的城市，與小村莊的烤魚店交錯；乘客正前往喧鬧的鎌倉站，但時間卻在ヨリドコロ慢了下來，或許正是體會鎌倉氣息最適合的所在。

Photo Credit：翁湘惟 烤魚定食的魚類選擇多樣，多虧鎌倉漁村的供給

Photo Credit：翁湘惟 ヨリドコロ旁邊就是鐵軌，與電車貼身用餐

Photo Credit：翁湘惟 烤鯖魚定食，食器與口味都相當有質感

本文經翁湘惟授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航