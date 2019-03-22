《自己的肌膚自己救》：用蛋白、珍珠粉、小黃瓜敷臉的效果如何？

文：MedPartner美的好朋友醫療團隊

面膜人人愛用，它是最有效的美白用品嗎？

當我們在檢視美白產品有沒有作用之前，你一定要先搞清楚以下5點原則，不然你可能還是會被商業話術所蒙蔽。

作用的活性物質是什麼？ 作用在美白機轉的哪個部分？ 除了作用之外，會有什麼副作用？ 作用可以維持多久？ 作用跟該產品宣稱有效／很貴的成分有沒有關係？（例如：「膠原蛋白美白霜」賣你3000元，結果有效成分是裡面的維生素Ｃ，而維生素Ｃ只要200元就可買到；反而是膠原蛋白只用來保濕，卻賣你2800塊？）

大家知道買東西要考慮C/P值，但如果你只看得懂cost（標價），根本不懂performance（表現），你到底是買到了什麼？

台灣人為什麼這麼愛面膜？

台灣人愛用面膜的程度絕對在世界排名前幾位。台灣面膜的製造技術也算是世界聞名，出口值逐年大幅成長。特別是在「我的美麗日記」這個品牌推出之後，平價面膜在市面上瘋狂興起，好像大家真的都用面膜寫日記一樣。但是以醫師的角度來看，其實並不樂見這樣的情形發生。

如果成分適當、使用適當，面膜確實是有所幫助的保養品，但是它的效果仍取決於產品的成分、性質，還有你自己的膚質。保養的核心觀念在於「聰明保養」，你只要多加注意就會發現出問題的幾乎都是不動腦的保養方式，如果你只看了廣告就拿自己的臉用各家廠商的面膜寫日記，保證是賠了夫人又折兵。

話說回來，到底為什麼台灣人這麼喜歡面敷膜呢？也許可以從底下幾個故事看出一些端倪。

一、埃及豔后的蛋白面膜

Photo Credit：方寸文創

愛用面膜其實真的不是你的錯，自古以來女生對於面膜這玩意兒就沒有抵抗力。傳說埃及豔后會在睡前把蛋白塗抹在自己臉上，隔天早上醒來再用清水洗乾淨，好讓自己的臉更緊實、更有彈性。她的方式乍聽起來相當合理，蛋白很營養，又晶瑩剔透，感覺敷在臉上根本超適合啊。

但其實DIY面膜最好不要亂用雞蛋。以下是醫師會擔心的原因：

蛋白的超大分子根本無法進入肌膚。 大分子乾掉之後的緊繃感反而造成肌膚不適。 不小心把蛋白滴到眼睛裡，保證引發過敏（紅眼）。 各種細菌感染風險大增（引起血便的沙門氏菌就常出現在蛋殼上）。

既然如此，為什麼埃及豔后會對這個方法深信不疑？推測可能就是因為蛋白分子乾掉之後會造成緊繃感，進而出現一些像是「拉提」的效果，讓細紋變不明顯，因此讓她覺得有效。但是幾千年前的人搞不清楚「暫時」跟「持續」的差別，幾千年後的你應該不會搞不清楚吧？（如果你這麼想暫時拉提，三秒膠的效果會更強XD）

所以，請不要再跟埃及豔后學習了，聽說她還愛用牛奶洗澡⋯⋯基本上就是一個「討債鬼」（台語）啊。但「討債」就算了，真的被感染了可沒人賠你啊。

二、楊貴妃的珍珠粉面膜

Photo Credit：方寸文創

相傳楊貴妃會使用珍珠粉混上人參等高檔中藥，再調入藕粉，做成黏黏糊糊的敷料抹在臉上，這應該就是中國古代的高檔面膜了吧。珍珠粉說穿了是馬氏珠母貝或三角帆蚌或褶紋冠蚌所產的珍珠，磨成的白色粉末，如果仔細去分析，珍珠粉的主要成分就是碳酸鈣（珊瑚礁也是碳酸鈣啊）；硬要再分析的話，水解後的珍珠粉含有十幾種胺基酸，和二十多種微量元素及維生素B，這些成分可能會對抑制黑色素生成或抗氧化有效，但其實含量並不多。

如果你真的很想體會楊貴妃的感受，可以去海邊磨一些珊瑚礁（但請不要在生態保護區，不然會被警察抓走），自己加上一些含胜肽跟維生素礦物質的保養品混在一起，效果大概就差不多了。

這樣一來，你還覺得楊貴妃的珍珠美白計畫會有效嗎？

三、媽媽超愛的絲瓜水跟小黃瓜面膜

Photo Credit：方寸文創

接下來趕快來講一下主婦聖品。媽媽們超熱愛使用絲瓜水、小黃瓜這類物品來敷臉，她們總會說：「老娘敷這個敷了幾十年了，絕對不會錯！」是的，老娘──喔不，是媽媽──您說的沒錯，絲瓜水跟小黃瓜「沒什麼真的錯」，只是也「沒什麼真的美白效果」。

絲瓜、小黃瓜含水量很多，又有一些植物性果膠，敷起來會讓人感覺滑滑黏黏，而且還含有維生素跟礦物質（不過幾乎所有蔬菜水果都含有維生素跟礦物質，只是含量不同）。多水又黏黏，還有礦物質、維生素耶，「感覺」就對皮膚一定很好。但實際上，絲瓜、小黃瓜的水分敷在臉上，很快就會蒸發，如果要用它當化妝水也不是不行，但之後要記得使用有鎖水效果的產品（例如保濕乳液），不然皮膚反而會變乾。

至於維生素C可以美白沒錯，絲瓜跟小黃瓜有維生素C就可以美白了嗎？答案是：話不能這樣說！維生素C必須是「右旋」且到達「一定濃度」，還要「有效進入皮膚」，才能達到美白的功效。小黃瓜跟絲瓜的右旋比例不夠高，濃度也不夠高，用面膜方式敷上去的穿透皮膚效果也不夠，想真正達到美白效果還是有距離。

But！我們還是要為小黃瓜跟絲瓜講講話，小黃瓜跟絲瓜是非常棒的抗氧化食物，要多吃喔！敷在臉上也不是不行，建議使用前可先在手臂內側試用，一旦出現紅、癢情形，就不要亂用。另外，肌膚若有發炎、感染，或有開放性傷口，絕對不能使用這類保養品喔。

書籍介紹

《自己的肌膚自己救：最科學的保養知識全圖解》，方寸文創出版

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作者：MedPartner美的好朋友醫療團隊

「MedPartner美的好朋友」創立兩年，已在臉書粉絲頁累積超過二十二萬粉絲、近五千人認同其理念而訂閱集資，發文按讚數屢屢破萬，影響力不容小覷，在臺灣你絕對找不到比它更值得信賴的醫療保健媒體。

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Photo Credit：方寸文創

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航